Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany planuje prezydent Donald Trump w interpretacji 38-letniego traktatu o kontroli zbrojeń?

Jakie państwa mogą uzyskać łatwiejszy dostęp do amerykańskich dronów wojskowych?

Na czym polegają ograniczenia wynikające z porozumienia o kontroli technologii rakietowych (MTCR)?

Jakie wyzwania stoją przed amerykańskimi producentami dronów na rynku międzynarodowym?

Dlaczego Stany Zjednoczone dotychczas unikały sprzedaży dużych dronów do Kijowa?

Nowa interpretacja otworzyłaby drogę do sprzedaży ponad 100 dronów MQ-9 do Arabii Saudyjskiej, o których zakup królestwo wystąpiło wiosną tego roku. Mogłyby one stać się częścią wartego 142 mld dolarów kontraktu zbrojeniowego, ogłoszonego w maju.

Reklama Reklama

Zainteresowanie takimi zakupami wyraziły także państwa sojusznicze USA w regionie Pacyfiku i Europy.

Kto będzie miał ułatwiony dostęp do amerykańskich technologii

Dzięki nowej interpretacji Stany Zjednoczone ominą ograniczenia wynikające z podpisanego w 1987 r. przez 35 państw porozumienia o kontroli technologii rakietowych (MTCR). Ma ona umożliwić sprzedaż dronów krajom takim jak Zjednoczone Emiraty Arabskie czy państwa Europy Wschodniej, które dotąd miały trudności z pozyskaniem najlepszych amerykańskich bezzałogowych maszyn latających.