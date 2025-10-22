Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Nominat Donalda Trumpa się wycofuje. Pisał, że miewa „skłonności nazistowskie”

Paul Ingrassia, wyznaczony w maju przez Donalda Trumpa do tego, by kierować Biurem Specjalnego Radcy, wycofał swoją kandydaturę wobec prawdopodobnego odrzucenia jej przez Senat, mimo większości, jaką dysponuje w tej izbie Partia Republikańska.

Publikacja: 22.10.2025 06:16

Paul Ingrassia (po lewej)

Paul Ingrassia (po lewej)

Foto: AFP

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie wypowiedzi Ingrassii wywołały kontrowersje?
  • Jakie stanowisko wobec kandydatury Ingrassii przyjął lider Partii Republikańskiej w Senacie?
  • Czy Senat w przeszłości blokował kandydatów wyznaczonych na stanowiska w administracji przez Donalda Trumpa?

Kontrowersje wokół kandydatury Ingrassii pojawiły się po tym, jak w poniedziałek „Politico” nagłośniło jego wypowiedzi w czasie ubiegłorocznego chatu z działaczami Partii Republikańskiej i internetowymi influencerami. Ingrassia pisał w jego trakcie m.in. że „czasem miewa skłonności nazistowskie”.

Czym jest Biuro Specjalnego Radcy?

To niezależna agencja federalna, zajmująca się ochroną pracowników sektora publicznego przed niedozwolonymi praktykami. Koncentruje się przede wszystkim na ochronie sygnalistów, oraz egzekwowaniu przepisów regulujących możliwość angażowania się w działalność polityczną urzędników federalnych. 

Lider Partii Republikańskiej w Senacie apelował do Białego Domu o wycofanie kandydatury Paula Ingrasii

We wtorek nominat Trumpa poinformował, że wycofuje swoją kandydaturę przed czwartkowym wysłuchaniem w Senacie, ponieważ „nie ma odpowiednio wielu głosów (senatorów) Partii Republikańskiej”. Ingrassia w serwisie X podziękował za wsparcie, jakie otrzymywał w czasie procesu zatwierdzania jego nominacji i zapowiedział, że dalej będzie służył prezydentowi USA i jego administracji, by „uczynić Amerykę znów wielką”. 

Reklama
Reklama

Wcześniej lider większości w Senacie John Thune wezwał Biały Dom do wycofania kandydatury Ingrassii – co było rzadkim przejawem sprzeciwu większości republikańskiej w Senacie wobec administracji prezydenta USA i jej polityki personalnej.

– On nie przejdzie – mówił w poniedziałek dziennikarzom Thune, odnosząc się do nominata Donalda Trumpa. Jego biuro we wtorek potwierdziło, że lider senackiej większości oficjalnie zaapelował do Białego Domu o wycofanie kandydatury Ingrassii. O braku poparcia dla tej kandydatury mówił też publicznie inny senator Partii Republikańskiej, Rick Scott. 

Czytaj więcej

1,3 mln żołnierzy USA było zagrożonych ty, że nie dostaną żołdu
Polityka
1,3 mln żołnierzy USA groził brak wypłaty żołdu. Donald Trump podjął decyzję

Prawnik Ingrassii, Edward Andrew Paltzik w wydanym oświadczeniu napisał, że wypowiedzi przypisywane jego klientowi zostały zmanipulowane, dodając, że gdyby były autentyczne, brzmiałyby jak „autoironiczne i satyryczne”. 

30-letni Ingrassia to prawnik, były prawicowy podcaster, który wspierał Donalda Trumpa w jego staraniach o zmianę wyniku wyborów prezydenckich w 2020 roku W obecnej administracji Trumpa był zatrudniony w Departamencie Sprawiedliwości i Departamencie Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

W maju został wyznaczony przez Trumpa na stanowisko kierującego Biurem Specjalnego Radcy.

Reklama
Reklama

Co napisał Paul Ingrassia w internetowym chacie 

„Politico” ujawniło w poniedziałek, że w czasie internetowego chatu, który miał miejsce w 2024 roku, Ingrassia pisał m.in. że sprzeciwia się obchodzeniu w styczniu Dnia Martina Luthera Kinga (święto upamiętnia znaczenie ruchu na rzecz praw obywatelskich prowadzonych przez Kinga, przypada w trzeci poniedziałek stycznia – red.), które – jak pisał – powinno być anulowane i „odesłane do siódmego kręgu piekieł, gdzie jego miejsce”. 

30-letni Ingrassia to prawnik, były prawicowy podcaster, który wspierał Donalda Trumpa w jego staraniach o zmianę wyniku wyborów prezydenckich w 2020 roku

Ingrassia wzywał też do rezygnacji z innych świąt związanych z Afroamerykanami – m.in. Dnia Wyzwolenia upamiętniającego zniesienie niewolnictwa w USA (ang.  Juneteenth) oraz celebrowania w lutym Miesiąca Historii Czarnoskórych (ang. Black History Month). 

W czasie tego samego chatu Ingrassia przyznał w pewnym momencie, że „od czasu do czasu ma nazistowskie tendencje” – napisało „Politico”, które zapis konwersacji otrzymało od dwóch jej uczestników. 

Lider mniejszości w Senacie, senator Partii Demokratycznej Chuck Schumer, określił wypowiedzi Ingrassii mianem „dyskwalifikujących”. 

Przed Ingrassią tylko dwóch nominatów Trumpa wycofało swoje kandydatury w związku ze sprzeciwem większości senackiej. Chodzi o Matta Gaetza, kandydata na prokuratora generalnego oraz E.J. Antoniego, który miał stanąć na czele Biura Statystyki Pracy. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Martin Luther King Donald Trump

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie wypowiedzi Ingrassii wywołały kontrowersje?
  • Jakie stanowisko wobec kandydatury Ingrassii przyjął lider Partii Republikańskiej w Senacie?
  • Czy Senat w przeszłości blokował kandydatów wyznaczonych na stanowiska w administracji przez Donalda Trumpa?
Pozostało jeszcze 94% artykułu

Kontrowersje wokół kandydatury Ingrassii pojawiły się po tym, jak w poniedziałek „Politico” nagłośniło jego wypowiedzi w czasie ubiegłorocznego chatu z działaczami Partii Republikańskiej i internetowymi influencerami. Ingrassia pisał w jego trakcie m.in. że „czasem miewa skłonności nazistowskie”.

Lider Partii Republikańskiej w Senacie apelował do Białego Domu o wycofanie kandydatury Paula Ingrasii

Pozostało jeszcze 91% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Rusłan Szoszyn: Tunel „Putin–Trump”, czyli rosyjski pokaz sztuki schlebiania
Polityka
Rusłan Szoszyn: Tunel „Putin–Trump”, czyli rosyjski pokaz sztuki schlebiania
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Władimir Putin, Donald Trump
Polityka
Biały Dom: Nie ma planów spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem
Geert Wilders
Polityka
Przed wyborami w Holandii ostrzeżenie przed AI. „Źle doradza, polaryzuje”
Czy papież Leon XIV odwiedzi Strefę Gazy? Szybka decyzja jest możliwa
Polityka
Czy papież Leon XIV odwiedzi Strefę Gazy? Szybka decyzja jest możliwa
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Nicolas Sarkozy i jego żona Carla Bruni-Sarkozy
Polityka
Nicolas Sarkozy idzie do więzienia. Były prezydent Francji rozpoczyna odsiadkę
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Materiał Promocyjny
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Reklama
Reklama
e-Wydanie