Wcześniej lider większości w Senacie John Thune wezwał Biały Dom do wycofania kandydatury Ingrassii – co było rzadkim przejawem sprzeciwu większości republikańskiej w Senacie wobec administracji prezydenta USA i jej polityki personalnej.

– On nie przejdzie – mówił w poniedziałek dziennikarzom Thune, odnosząc się do nominata Donalda Trumpa. Jego biuro we wtorek potwierdziło, że lider senackiej większości oficjalnie zaapelował do Białego Domu o wycofanie kandydatury Ingrassii. O braku poparcia dla tej kandydatury mówił też publicznie inny senator Partii Republikańskiej, Rick Scott.

Prawnik Ingrassii, Edward Andrew Paltzik w wydanym oświadczeniu napisał, że wypowiedzi przypisywane jego klientowi zostały zmanipulowane, dodając, że gdyby były autentyczne, brzmiałyby jak „autoironiczne i satyryczne”.

30-letni Ingrassia to prawnik, były prawicowy podcaster, który wspierał Donalda Trumpa w jego staraniach o zmianę wyniku wyborów prezydenckich w 2020 roku W obecnej administracji Trumpa był zatrudniony w Departamencie Sprawiedliwości i Departamencie Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W maju został wyznaczony przez Trumpa na stanowisko kierującego Biurem Specjalnego Radcy.