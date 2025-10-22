Aktualizacja: 22.10.2025 07:13 Publikacja: 22.10.2025 06:16
Kontrowersje wokół kandydatury Ingrassii pojawiły się po tym, jak w poniedziałek „Politico” nagłośniło jego wypowiedzi w czasie ubiegłorocznego chatu z działaczami Partii Republikańskiej i internetowymi influencerami. Ingrassia pisał w jego trakcie m.in. że „czasem miewa skłonności nazistowskie”.
To niezależna agencja federalna, zajmująca się ochroną pracowników sektora publicznego przed niedozwolonymi praktykami. Koncentruje się przede wszystkim na ochronie sygnalistów, oraz egzekwowaniu przepisów regulujących możliwość angażowania się w działalność polityczną urzędników federalnych.
We wtorek nominat Trumpa poinformował, że wycofuje swoją kandydaturę przed czwartkowym wysłuchaniem w Senacie, ponieważ „nie ma odpowiednio wielu głosów (senatorów) Partii Republikańskiej”. Ingrassia w serwisie X podziękował za wsparcie, jakie otrzymywał w czasie procesu zatwierdzania jego nominacji i zapowiedział, że dalej będzie służył prezydentowi USA i jego administracji, by „uczynić Amerykę znów wielką”.
Wcześniej lider większości w Senacie John Thune wezwał Biały Dom do wycofania kandydatury Ingrassii – co było rzadkim przejawem sprzeciwu większości republikańskiej w Senacie wobec administracji prezydenta USA i jej polityki personalnej.
– On nie przejdzie – mówił w poniedziałek dziennikarzom Thune, odnosząc się do nominata Donalda Trumpa. Jego biuro we wtorek potwierdziło, że lider senackiej większości oficjalnie zaapelował do Białego Domu o wycofanie kandydatury Ingrassii. O braku poparcia dla tej kandydatury mówił też publicznie inny senator Partii Republikańskiej, Rick Scott.
Prawnik Ingrassii, Edward Andrew Paltzik w wydanym oświadczeniu napisał, że wypowiedzi przypisywane jego klientowi zostały zmanipulowane, dodając, że gdyby były autentyczne, brzmiałyby jak „autoironiczne i satyryczne”.
30-letni Ingrassia to prawnik, były prawicowy podcaster, który wspierał Donalda Trumpa w jego staraniach o zmianę wyniku wyborów prezydenckich w 2020 roku W obecnej administracji Trumpa był zatrudniony w Departamencie Sprawiedliwości i Departamencie Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
W maju został wyznaczony przez Trumpa na stanowisko kierującego Biurem Specjalnego Radcy.
„Politico” ujawniło w poniedziałek, że w czasie internetowego chatu, który miał miejsce w 2024 roku, Ingrassia pisał m.in. że sprzeciwia się obchodzeniu w styczniu Dnia Martina Luthera Kinga (święto upamiętnia znaczenie ruchu na rzecz praw obywatelskich prowadzonych przez Kinga, przypada w trzeci poniedziałek stycznia – red.), które – jak pisał – powinno być anulowane i „odesłane do siódmego kręgu piekieł, gdzie jego miejsce”.
Ingrassia wzywał też do rezygnacji z innych świąt związanych z Afroamerykanami – m.in. Dnia Wyzwolenia upamiętniającego zniesienie niewolnictwa w USA (ang. Juneteenth) oraz celebrowania w lutym Miesiąca Historii Czarnoskórych (ang. Black History Month).
W czasie tego samego chatu Ingrassia przyznał w pewnym momencie, że „od czasu do czasu ma nazistowskie tendencje” – napisało „Politico”, które zapis konwersacji otrzymało od dwóch jej uczestników.
Lider mniejszości w Senacie, senator Partii Demokratycznej Chuck Schumer, określił wypowiedzi Ingrassii mianem „dyskwalifikujących”.
Przed Ingrassią tylko dwóch nominatów Trumpa wycofało swoje kandydatury w związku ze sprzeciwem większości senackiej. Chodzi o Matta Gaetza, kandydata na prokuratora generalnego oraz E.J. Antoniego, który miał stanąć na czele Biura Statystyki Pracy.
