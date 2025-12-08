Aktualizacja: 08.12.2025 08:35 Publikacja: 08.12.2025 07:44
wystawa „Lato, które zmieniło wszystko. Festiwal 1955”
Foto: Tomasz Kaczor
Wydarzenie, o którym opowiada ekspozycja w Muzeum Warszawy, było krótkim, trwającym zaledwie dwa tygodnie epizodem w dziejach miasta, ale intensywność wydarzeń pozostawiła trwały ślad i miała konsekwencje w przyszłości.
V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów o Pokój i Przyjaźń odbył się między 31 lipca a 14 sierpnia 1955 r. i stał się międzynarodowym sukcesem. Miał być protestem przeciwko wojnie i powojennemu podziałowi świata, a okazał się – jak czas pokazał – katalizatorem przyspieszającym zmiany polityczne i społeczne. Dwutygodniowy karnawał wielokulturowości zapoczątkował odwilż w Polsce i na świecie.
Podczas Festiwalu stolica przyjęła ponad 26 tysięcy gości ze 114 krajów całego świata i 100 tysięcy młodych z Polski – te dane znajdują się na pierwszej tablicy w przestrzeni wystawy.
W rozpoczynającej opowieść sali dane przedstawiające demografię w Polsce porównują stan ludności z 1955 r. z danymi z 2024 r. Dają do myślenia liczby: trzykrotnie dziś mniejsza niż wówczas liczba urodzeń i zdumiewająca różnica liczby studentów – w 1955 r. było ich niespełna 25 tysięcy, w roku ubiegłym – ponad milion 200 tys.
uczestniczki Festiwalu w czasie pochodu w Al. Ujazdowskich na wystawie „Lato, które zmieniło wszystko. Festiwal 1955”
Foto: Wojciech Jankowski
Uzupełnienie stanowią świadectwa połowy lat 50. ubiegłego wieku. Jest broszurka z „Nowym prawem małżeńskim” – jeden z fundamentów nowego systemu społeczno-politycznego obowiązującego w Polsce od 1946 r. Są zdjęcia Zbyszka Siemaszki, rzeźby powstające w duchu socrealizmu, takież obrazy.
Jest też ironiczna „Gloryfikacja trasy WZ” (1949) Marka Włodarskiego, będąca barwnym przedstawieniem robotników w tunelu, nad którym unoszą się anioły dmące w trąby.
fotografie Zbyszka Siemaszko na wystawie "„Lato, które zmieniło wszystko. Festiwal 1955”
Foto: Tomasz Kaczor
Propagandowy plakat Artura Nachta-Samborskiego z 1952 r. głosi: „Zdobędziesz piękny zawód w Zasadniczej Szkole Zawodowej”, a opodal „Na Trasie. Pierwsze czytanki dla dorosłych”, wydane przez Naszą Księgarnię w 1949 r. Duży druk miał być sprzymierzeńcem w nauce czytania, bo analfabetyzm wciąż jeszcze nie był w tamtym czasie rzadkim zjawiskiem.
Uroczyste otwarcie festiwalu odbyło się na zbudowanym w niespełna rok Stadionie Dziesięciolecia Manifestu Lipcowego (tak brzmiała jego ówczesna pełna nazwa). Zapłonął znicz Międzynarodowych Igrzysk Sportowych Młodzieży. Wydarzenie zostało odnotowane w mediach, sfotografowane i zarejestrowane na taśmie Kroniki Filmowej. Ruszyła impreza bogata w koncerty, spotkania, odczyty i wieczorne potańcówki. Ich przebieg przypominają zdjęcia.
Wystawę można oglądać na wiele sposobów. Wiele danych statystycznych pozwala zestawiać nie tylko tamten Festiwal Młodzieży „w liczbach”, ale także Warszawę, w której było wówczas zaledwie 9 hoteli z dwoma tysiącami łóżek i 177 budek telefonicznych. Skłaniają do namysłu i porównań przywołane ówczesne ceny produktów żywnościowych, ubrań.
Można oglądać wystawę przez sentymenty, koncentrując się na dokumentach czasu: zdjęciach, pamiętnikach, legitymacjach, fragmentach Kroniki Filmowej, gazetach, osobistych wspomnieniach uczestników Festiwalu, także w formie nagrań audio. Można wysłuchać fragmentów radiowego Teatru Eterek z 21 lipca 1955. Autorem tekstów był Jeremi Przybora.
Inną ścieżką zwiedzania jest odnajdywanie fragmentów narracji pokazujących, że nie wszystko w Polsce lat 50. było pod całkowitą kontrolą władz.
Przykładem są kieszonkowe kalendarzyki z 1953 r. Na okładce jednego z nich widnieje archikatedra św. Jana, a był to czas apogeum konfliktu między państwem a Kościołem: to w tym roku prymas Stefan Wyszyński został internowany przez władze. Pokazywany w sąsiedztwie kalendarzyk na ten sam rok ma na okładce budowany wówczas Pałac Kultury i Nauki.
Można też oglądać tę świetną wystawę przez pryzmat przemian w sztuce i zmian postaw artystów, zrazu uczestniczących w budowaniu socrealistycznej siermięgi obywatelskiej. Wyeksponowana w początkowej fazie wystawy rzeźba Stalina wykonana przez Alinę Szapocznikow jest zaskakująca, ale też trzeba odnotować, że powstała w 1953 r., gdy jeszcze dobrze się miała stalinowska opresja.
na pierwszym planie rzeźba Stalina Aliny Szapocznikow na wystawie „Lato, które zmieniło wszystko. Festiwal 1955”
Foto: Tomasz Kaczor
Ciekawym doświadczeniem jest oglądanie prac Wojciecha Fangora, wówczas jeszcze odległego od op-artowych abstrakcyjnych obrazów, z których jest najbardziej znany.
Zobaczyć można zaprojektowany przez niego na Festiwal (razem z Jerzym Tchórzewskim) plakat przedstawiający młodą kobietę z naszyjnikiem z flag państw biorących udział w imprezie, ze spoglądającym na nią białym gołąbkiem na ramieniu.
Ten sam artysta był też członkiem komisji kwalifikującej do wystawy w Arsenale, przełomowej – jak się okazało – bo kończącej dominację doktryny socrealistycznej w polskiej sztuce.
Plakat proj. Wojciecha Fangora i Jerzego Tchórzewskiego, 1955
Foto: Muzeum Warszawy
Arsenałowi, czyli Ogólnopolskiej Wystawie Młodej Plastyki, poświęcona jest na wystawie osobna sala. Spośród pokazywanych przed laty 500 dzieł, w Muzeum Warszawy zobaczyć można litografie Jana Tarasina, odlew gipsowy Xawerego Dunikowskiego, wykonany przez 25-letniego Jerzego Beresia, wówczas studenta ASP w Krakowie.
Zapowiedź zmian niosą ponure wizje rzeczywistości w obrazach „Posiłek” Jana Dziędziory, „Cebule” Marka Oberlandera, a także słynnych „Napiętnowanych” tegoż artysty. To portret trzech mężczyzn z wyciętymi na czołach krwawymi ranami w kształcie gwiazd Dawida.
Kuratorzy wystawy: Zofia Rojek i Błażej Brzostek stworzyli pełną znaczeń wielowątkową opowieść. Wartościowy, przemyślany materiał. Warto zobaczyć tę wystawę.
Ekspozycję można oglądać do 4 stycznia przyszłego r.
