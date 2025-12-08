Wydarzenie, o którym opowiada ekspozycja w Muzeum Warszawy, było krótkim, trwającym zaledwie dwa tygodnie epizodem w dziejach miasta, ale intensywność wydarzeń pozostawiła trwały ślad i miała konsekwencje w przyszłości.

V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów o Pokój i Przyjaźń odbył się między 31 lipca a 14 sierpnia 1955 r. i stał się międzynarodowym sukcesem. Miał być protestem przeciwko wojnie i powojennemu podziałowi świata, a okazał się – jak czas pokazał – katalizatorem przyspieszającym zmiany polityczne i społeczne. Dwutygodniowy karnawał wielokulturowości zapoczątkował odwilż w Polsce i na świecie.

Radosna feta w cieniu historii

Podczas Festiwalu stolica przyjęła ponad 26 tysięcy gości ze 114 krajów całego świata i 100 tysięcy młodych z Polski – te dane znajdują się na pierwszej tablicy w przestrzeni wystawy.

W rozpoczynającej opowieść sali dane przedstawiające demografię w Polsce porównują stan ludności z 1955 r. z danymi z 2024 r. Dają do myślenia liczby: trzykrotnie dziś mniejsza niż wówczas liczba urodzeń i zdumiewająca różnica liczby studentów – w 1955 r. było ich niespełna 25 tysięcy, w roku ubiegłym – ponad milion 200 tys.