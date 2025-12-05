Z tego artykułu się dowiesz: Kim był Frank Gehry i jakie było jego znaczenie w świecie architektury?

Jakie wydarzenia z życia Franka Gehry'ego wpłynęły na jego karierę zawodową?

Na czym polegało przełomowe podejście Franka Gehry'ego do projektowania architektonicznego?

Jakie są najbardziej znane projektowane przez Gehry'ego budynki i dlaczego zdobyły międzynarodowe uznanie?

Co to jest „efekt Bilbao” i jak wpływa na współczesną architekturę miast?

Jakie relacje towarzyskie i zawodowe łączyły Franka Gehry'ego z innymi znanymi osobami?

Frank Gehry zmarł w wieku 96 lat. Informację o śmierci słynnego architekta potwierdził szef jego biura. Powodem śmierci mężczyzny była choroba układu oddechowego.

Projektant urodził się 28 lutego 1929 r. w Toronto jako Frank Owen Goldberg, w robotniczej, żydowskiej rodzinie. Do Los Angeles przeniósł się w połowie lat 40., gdzie studiował ceramikę na Uniwersytecie Południowej Kalifornii po krótkiej służbie w armii. Na architekturę zdecydował się, gdy jeden z wykładowców zapoznał go z twórczością Raphaela Soriany, wybitnego modernisty działającego w południowej Kalifornii. W młodości zmienił nazwisko na Gehry, co – jak później tłumaczył – wynikało z chęci uniknięcia antysemityzmu.

Przez kilka lat Gehry pracował jako projektant średniego szczebla w biurze specjalizującym się w tworzeniu centrów handlowych. W 1962 r. otworzył własną pracownię, równolegle projektując domy i biura dla znajomych. Przełomowym momentem okazała się przebudowa jego własnego domu w Santa Monica – zderzenie surowych i konwencjonalnych form z mało efektownych materiałów z jednej strony zniechęciło sąsiadów, a z drugiej przyniosło mu uznanie krytyków.