Znamy Laureatów Konkursu Dobry Wzór 2025

Gala Laureatów konkursu Dobry Wzór to od lat najważniejsze wydarzenie w roku - zarówno dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, jak i dla rzeszy projektantów, designerów i przedsiębiorców, którzy walczą o prestiżowy tytuł zwycięzcy. W tym roku grono jurorów, składające się z praktyków, teoretyków i wykładowców akademickich oceniło ponad 90 Finalistów. Spośród nich wybrało 28 produktów, które ich zdaniem zasłużyły na godło Dobry Wzór. Po raz pierwszy w tym roku Jurorzy przyznali również tytuł Ikony. Nagroda ta przeznaczona jest dla produktów szczególnie wyróżniających się na rynku i będących modelowymi przykładami idealnego designu. Godło Ikony zdobyło 5 finalistów. Jak co roku nagrody specjalne ufundował Instytut Wzornictwa Przemysłowego oraz Patroni Konkursu: MKiDN, ARP, Urząd Patentowy RP oraz Integracja LAB.

Uroczystą Galę w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego rozpoczęła projekcja archiwalnego fragmentu programu Teleexpress z 1995 roku. Relację z pierwszej edycji konkursu Dobry Wzór zapowiadał wówczas Maciej Orłoś, który w chwilę potem pojawił się na scenie sali im. Wandy Telakowskiej, założycielki IWP, aby poprowadzić tegoroczną, 32. już Galę rozdania nagród.

Wśród osób zaproszonych na wydarzenie znaleźli się goście honorowi, m.in. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska, której resort był patronem honorowym Konkursu, Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Pan Bartłomiej Babuśka, Prezes Urzędu Patentowego RP Pani Ewa Skrzydło-Tefelska, Zarząd Instytutu Wzornictwa Przemysłowego – Prezes Maciej Chorążak i Wiceprezes Michalina Pietrzyk oraz kurator konkursu Daniel Kraszewski, jurorzy, eksperci IWP i Finaliści konkursu.

Lista Laureatów Konkursu Dobry Wzór 2025

Godło Dobry Wzór 2025 w kategorii Wzornictwo Produktowe Meble domowe i komercyjne