Znamy Laureatów Konkursu Dobry Wzór 2025

Gala Laureatów konkursu Dobry Wzór to od lat najważniejsze wydarzenie w roku - zarówno dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, jak i dla rzeszy projektantów, designerów i przedsiębiorców, którzy walczą o prestiżowy tytuł zwycięzcy. W tym roku grono jurorów, składające się z praktyków, teoretyków i wykładowców akademickich oceniło ponad 90 Finalistów. Spośród nich wybrało 28 produktów, które ich zdaniem zasłużyły na godło Dobry Wzór. Po raz pierwszy w tym roku Jurorzy przyznali również tytuł Ikony. Nagroda ta przeznaczona jest dla produktów szczególnie wyróżniających się na rynku i będących modelowymi przykładami idealnego designu. Godło Ikony zdobyło 5 finalistów. Jak co roku nagrody specjalne ufundował Instytut Wzornictwa Przemysłowego oraz Patroni Konkursu: MKiDN, ARP, Urząd Patentowy RP oraz Integracja LAB.
Uroczystą Galę w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego rozpoczęła projekcja archiwalnego fragmentu programu Teleexpress z 1995 roku. Relację z pierwszej edycji konkursu Dobry Wzór zapowiadał wówczas Maciej Orłoś, który w chwilę potem pojawił się na scenie sali im. Wandy Telakowskiej, założycielki IWP, aby poprowadzić tegoroczną, 32. już Galę rozdania nagród.
Wśród osób zaproszonych na wydarzenie znaleźli się goście honorowi, m.in. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska, której resort był patronem honorowym Konkursu, Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Pan Bartłomiej Babuśka, Prezes Urzędu Patentowego RP Pani Ewa Skrzydło-Tefelska, Zarząd Instytutu Wzornictwa Przemysłowego – Prezes Maciej Chorążak i Wiceprezes Michalina Pietrzyk oraz kurator konkursu Daniel Kraszewski, jurorzy, eksperci IWP i Finaliści konkursu.
Lista Laureatów Konkursu Dobry Wzór 2025
Godło Dobry Wzór 2025 w kategorii Wzornictwo Produktowe Meble domowe i komercyjne
· Bujnie za Loopo Green System
· VOX S.A. za System szaf Stor.
· Tylko S.A. za Sofę Smooth
· Profim by Flokk za Fotel typu lounge Snap.
Godło Dobry Wzór 2025 w kategorii Wzornictwo Produktowe - Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne
· MAS s.c. Jakub Rudkiewicz i Andrzej Rudkiewicz za Rodzinę lamp NOVA.
Godło Dobry Wzór 2025 w kategorii Wzornictwo Produktowe - Artykuły domowe i obiekty
· MONUMO za doniczki Stack
· Giera Design za Kolekcję luster MONDA.
Godło Dobry Wzór 2025 w kategorii Wzornictwo Produktowe - Przestrzenie publiczne i dobra użyteczności publiczne
· Marad design Marek Adamczewski za Instalację pełniącą funkcję punktu spotkań: Meeting Point. Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy.
· Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. za Saloniki biznesowe LOT
Godło Dobry Wzór 2025 w kategorii Wzornictwo Produktowe - Motoryzacja i transport
· PESA Bydgoszcz S.A. za platformę PESA ELF3.0.
Godło Dobry Wzór 2025 w kategorii Wzornictwo Produktowe - Moda i akcesoria
· ONE:ITEM za plecak/torbę ONE:ITEM
· Profix Sp. z o. o. za Spodnie robocze dekarskie Lahti Pro L40549
Godło Dobry Wzór 2025 w kategorii Wzornictwo Produktowe - Elektronika konsumencka
· Vasco za tłumacza elektronicznego Vasco Translator E
Godło Dobry Wzór 2025 w kategorii Wzornictwo Produktowe - Narzędzia i budownictwo
· Rubtiler za System tarasowy Easy Drop
· MODEE (wymowa modi) - Mineralne płyty ścienne
Godło Dobry Wzór 2025 w kategorii Wzornictwo Produktowe - Przemysł i Handel
· PRO za Niwelator rotacyjny TYXER
Godło Dobry Wzór 2025 w kategorii Wzornictwo systemów wizualnych - Identyfikacja i branding
· BNA Sp. z o.o. za barnding Pasibus
· Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy we współpracy z marką Big Star za branding Trampki z identyfikacją wizualną Fundacji WOŚP
Godło Dobry Wzór 2025 w kategorii Wzornictwo systemów wizualnych - Interfejsy i doświadczenia użytkownika (UI/UX)
· Super Super Studio za Stronę internetową dla klubu jazzowego Jassmine
Godło Dobry Wzór 2025 w kategorii Wzornictwo systemów wizualnych - Wydawnictwa i publikacje
· Muzeum Narodowe w Warszawie za katalog wystawy KIERUNEK PARYŻ. POLSKIE ARTYSTKI Z PRACOWNI BOURDELLE’A
Godło Dobry Wzór 2025 w kategorii Wzornictwo: rozwój i promocja - Narzędzia i metodologia w procesach wzorniczych
· Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku za "Zakotwiczone", Narzędzie edukacyjne wspierające dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
· Harpo Sp. z o.o. za narzędzie dla niewidomych Notatnik brajlowski BraillePen24
Godło Dobry Wzór 2025 w kategorii Wzornictwo: rozwój i promocja - Narzędzia i metodologia w procesach wzorniczych
· dr Anna Mokrzycka-Wagner za projekt miejskiej przestrzeni parkowej „Ogród z Pamięci”. Projekt miejskiej przestrzeni parkowej dla osób z demencją oraz chorobą Alzheimera w stadiach wczesnych i średnich.
Godło Dobry Wzór 2025 w kategorii Wzornictwo: rozwój i promocja - Edukacja i promocja wzornictwa
· Muzeum Warszawy za Wystawę „Julia Keilowa. Projektantka"
· Design Practice Paulina Kacprzak, Aga Naplocha s.c za kursy wzornicze Design Practice.
· Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki za wystawę Lary i penaty. O budowaniu poczucia bezpieczeństwa w architekturze.
· Muzeum Miasta Gdyni za wystawę ALICJA WYSZOGRODZKA. POLSKIE PROJEKTY POLSCY PROJEKTANCI.
Nagroda Ikona 2025
· Aqform (wymowa Akuform) sp. z o.o. za oprawa oświetleniowa CONA 75 LED
· Ciarko Design za Okap wyspowy Icon
· Heatpex (wymowa hitpex) Sp. z o.o. za rekuperator ARIA VITALE COMPACT
· PESA Bydgoszcz S.A. za platforma lokomotyw elektrycznych PESA Gama 3.0
· Muzeum Narodowe w Krakowie za wystawę "Transformacje. 4 x Nowoczesność"
Nagroda Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w wysokości 10 000 zł
· Ośrodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska" w Radomiu za wystawę "Tkacze historii. Pięć dekad mody w Polsce"
· Muzeum Miasta Gdyni za wystawę "Alicja Wyszogrodzka. Polskie projekty polscy projektanci"
Tytuł DESIGNERA ROKU
· Mikołaj Nicer
Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wzór dla Kultury” w wysokości 25 000 zł
· Harpo Sp. z o.o. pod kierownictwem mgr inż. Jarosława Urbańskiego, zespół Metaphor Sp. z o.o. Sp.k. – Anna Wróblewska oraz Ekierki Design Studio – Joanna Leciejewska i Agnieszka Mazurek za notatnik brajlowski BraillePen24
Nagroda Integracji LAB „Wzór roku dla integracji”
· PESA Bydgoszcz S.A. pod kierownictwem prof. Bartosza Piotrowskiego za platformę ELF 3.0
Nagroda UPRP –„Chroniony Dobry Wzór”
· Rubtiler za System tarasowy Easy Drop
Nagroda ARP – „Najbardziej innowacyjny produkt roku”
· Vasco za produkt Tłumacz elektroniczny Vasco Translator E1
Konkursy Dobry Wzór wspierali Partnerzy i Patroni:
Partnerzy Strategiczni:
• Agencja Rozwoju Przemysłu SA
• Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA
Partnerzy kategorii:
• Śliwka Nałęczowska
• Instytut Przemysłów Kreatywnych
• Polskie Linie Lotnicze LOT
Patroni Honorowi:
• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
• Stowarzyszenie Projektowemu SPFP
• Integracja Lab
• Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
• Stowarzyszenie Architektów Wnętrz
• Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
Patroni Medialni:
• Rzeczpospolita i portal RP.pl
• TVP Kultura
• Magazif
• Architektura Murator
• Urzadzamy.pl
• Niezła sztuka
• PLN Design
• Grafmag
• Vouge
• Weranda
• Onet
