Nowe rozdanie z rynkowymi asami w roli głównej. A to jeszcze nie koniec

Oczywiście „papier przyjmie wszystko”, ale o tym, jak zmiany kadrowe mogą wpłynąć na poziom konkurencji można było się przekonać w ostatnich 12 miesiącach. Artur Iwański, Krisztina Bende oraz Tomasz Krześniak: ta trójka w 2025 r. dołączyła do Ipopemy Securities. Ruch ten można opisać klasycznym: szok i niedowierzanie. Ipopema tymi transferami wysłała bowiem jasny sygnał, że zamierza wrócić do walki o udział w wielkich transakcjach rynkowych. Pierwsze miesiące aktywności wspomnianej trójki to efekt „wow”, a wisienką na torcie była transakcja ABB Żabki (chociaż pewnie dla niektórych taką wisienką mogłaby być transakcja ABB Murapolu, gdzie akcje zostały sprzedane z premią, co jest ewenementem w skali polskiego rynku). W 2026 r. Ipopema musi jednak udowodnić, że efekt „wow” to nie tylko jednorazowy wystrzał.

Wielki rynkowy ruch

Inna sprawa, że Ipopema, ale także i cała reszta podmiotów, które ostrzą sobie zęby na udział w transakcjach, muszą nastawić się na ostrą rywalizację. W 2025 r. na polski rynek wrócił UniCredit i to nie tylko z tradycyjną bankowością. Firma postanowiła rozwinąć również bankowość inwestycyjną, a żeby to uczynić sięgnęła po ludzi z Santandera i to od razu „z górnej półki”. Mateusz Kacprzak czy też Arkadiusz Bociąga to osoby, których nikomu, kto śledzi bankowość inwestycyjną, nie trzeba przedstawiać. To oni mają stanowić o sile UniCredit, chociaż sama firma w Polsce zaliczyła mały falstart w postaci odwołanego IPO Smyka. Jedna z teorii rynkowych głosi, że firmie UniCredit zabrakło biznesowego ramienia maklerskiego. To ma dostarczać firma Kepler, w której UniCredit ma udziały, a która to w Polsce stawia dopiero pierwsze kroki. Jak wynika z naszych informacji dołącza do niej Robert Maj, analityk Ipopemy Securities. Z firmą związał się już Volodymyr Shkuropat, który ostatnio pracował w Trigon DM. Jeszcze wcześniej do Keplera przeszedł Łukasz Godek, makler z BM Pekao.

Przejścia z Santandera do UniCredit to jedne z najgłośniej- szych transferów rynkowych w 2025 r. Drogę tę przebył m.in. Arkadiusz Bociąga Foto: materiały prasowe

W tym miejscu płynnie przejdźmy do wątku BM Pekao. Odejście Godka to jedno. Prawdziwą sensacją było jednak odejście Beaty Markiewicz, szefowej maklerów instytucjonalnych. Powody tej zmiany do tej pory owiane są tajemnicą i licznymi teoriami spiskowymi. Jedno jest pewne: Beata Markiewicz i szefostwo BM Pekao mieli piekące uszy od plotek rynkowych.

Na rynku kapitałowym akcja wywołuje reakcję. Według informacji „Parkietu” BM Pekao znalazło już następcę Markiewicz. Ma nim zostać Marcin Borciuch, czyli najlepszy makler ostatniego rankingu „Parkietu”, który obecnie jest związany z BM PKO BP. BM Pekao ma jednak do uzupełnienia jeszcze jeden wakat. BM PKO BP za chwilę też będzie musiało znaleźć kogoś na miejsce Borciucha. W 2026 r. Erste ma z kolei przejąć Santander, co też może przełożyć się na ruchy maklerów i analityków.

Nudy nie będzie

Opisane zmiany kadrowe oczywiście nie wyczerpują pełni tematu. Każda z nich znalazła jednak miejsce na naszych łamach w 2025 r. i wywoływała wielkie poruszenie rynkowe. Części informacji pojawiających się pod koniec 2025 r. nie zdołaliśmy także zweryfikować i tym samym, poważnie traktując naszych czytelników, nie karmiliśmy rynku niesprawdzonymi doniesieniami.