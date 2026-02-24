Dorośli z hemofilią czekają na refundację nowoczesnego leku

Dawka przyjmowana przez pacjentów w badaniu klinicznym wynosiła zaledwie 1 ml tygodniowo. Oznaczało to mniej wkłuć, rzadziej, a szybko okazało się, że emicizumab gwarantował także lepsze efekty. – Terapia emicizumabem jest nawet lepsza niż czynnikiem VIII, ponieważ pacjenci w ogóle nie mają wylewów do stawów – tłumaczy prof. Andrzej Mital. Przyznają to również sami pacjenci. – Na mnie ten lek po prostu działa. Przez ostatnie 7 lat miałem może raptem 2 wylewy i to tak naprawdę z mojej winy, bo nie dostosowałem swojego trybu życia do choroby. Stosując poprzedni lek, miałem średnio 4 wylewy w miesiącu, czyli 48 rocznie – mówi Jakub Kania. – Od końca 2016 r. od kiedy jestem w badaniu klinicznym, ja w zasadzie nie mam hemofilii. Zapomniałem już, czym jest ta choroba – dodaje Wiktor Wadowski, pacjent chorujący na hemofilię typu A.

Po zakończeniu badania klinicznego funkcjonował program wsparcia dla pacjentów, czyli tzw. przedłużenie badania klinicznego, które zakończyło się w grudniu. Pacjenci liczyli, że do tej pory Ministerstwo Zdrowia wyda decyzję refundacyjną dla emicizumabu i od stycznia 2026 r. będzie on szeroko dostępny dla wszystkich chorych. Tak się jednak nie stało.

Refundacja nie dla wszystkich

Leczenie hemofilii w Polsce jest finansowane w ramach dwóch ścieżek. Pierwszą z nich jest Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2024–2028, za który w Ministerstwie Zdrowia odpowiedzialny jest Departament Lecznictwa, a drugą program lekowy B.15 obejmujący profilaktykę krwawień u dzieci z hemofilią A i B, który jest w kompetencjach Departamentu Polityki Lekowej. W październiku 2025 r. dzieciom z hemofilią A niepowikłaną inhibitorem rozszerzono dostęp do leku podskórnego i czynnika krzepnięcia o przedłużonym działaniu. Natomiast dorośli pacjenci bez inhibitora, mimo pozytywnej rekomendacji AOTMiT z listopada 2025 r. w sprawie włączenia leku w ramach Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne, wciąż nie mają do niego dostępu. – Teraz trwa walka o to, żeby nasze państwo po tylu latach zaczęło refundować emicizumab dla dorosłych chorujących na hemofilię – mówi Jakub Kania. W grudniu wystosował on pismo do Ministerstwa Zdrowia, w którym zaznaczył, jak ważne jest dla pacjentów z hemofilią objęcie tego leku refundacją. – W odpowiedzi usłyszałem, że resort zastanawia się nad tym – bez większych konkretów – dodaje.

Swojej frustracji nie kryje również Wiktor Wadowski. – Niedawno, kontaktując się z Centrum Hematologii w sprawie odbioru kolejnej transzy nowych leków usłyszałem wyrok – to ostatnia dostawa. Trudno mi opisać bezradność, jaką czuję, bo jest to dla mnie równoznaczne z powrotem do kalectwa – tłumaczy. Pan Wiktor dodaje, że jeśli emicizumab nie wejdzie do refundacji, rozważa nawet emigrację z kraju.

Problemem są pieniądze?

Głównym argumentem, który można usłyszeć przeciwko objęciu refundacją emicizumabu, są koszty. Sam lek jest dosyć drogi, wprowadzenie nowej terapii dla chorujących na hemofilię może jednak oznaczać oszczędności systemowe. Jeśli pacjenci nie mają wylewów do stawów, odchodzą koszty hospitalizacji, zabiegów ortopedycznych i rehabilitacji. Zmniejszają się też koszty dla ZUS-u związane ze zwolnieniami lekarskimi i niezdolnością do pracy. Dla NFZ to także mniejsze wydatki na leczenie powikłań.