Leczenie hemofilii w Polsce. System działa, ale wciąż wymaga wzmocnienia

Polska ma stabilny system opieki nad pacjentami z hemofilią, finansowany w ramach dwóch ścieżek – Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne oraz Programu lekowego B.15 dla dzieci z ciężką hemofilią A i B. Od 2022 r. oba programy są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Program narodowy obejmuje wszystkie grupy wiekowe i pełni rolę polityki zdrowotnej, natomiast program lekowy skierowany jest do dzieci i skupia się na wdrażaniu najnowszych terapii, takich jak emicizumab – lek podawany podskórnie, który niedawno wszedł do refundacji.

– Zmiana, która nastąpiła od października, polegająca na rozszerzeniu dostępności zarówno do leku podskórnego, jak i czynników o przedłużonym działaniu, pozwoli na optymalne zabezpieczenie wszystkich pacjentów pediatrycznych do ukończenia 18. roku życia – mówiła dr hab. n. med. Olga Zając-Spychała, pediatra, hematolożka i onkolożka dziecięca, podczas konferencji prasowej na temat systemu leczenia hemofilii w Polsce.

Dwie ścieżki finansowania

– Ten podział wynikał z decyzji ministra zdrowia, by nowoczesne technologie, zwłaszcza w terapii dzieci, wprowadzać w mechanizmie programów lekowych, które pozwalają na powiązanie skuteczności terapii z jej kosztem. To daje bezpieczeństwo finansowe i kontrolę nad wydatkami publicznymi – tłumaczyła dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego i dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Jej zdaniem celem rozbicia finansowania leczenia hemofilii na dwa instrumenty nie jest osłabienie Narodowego Programu, lecz jego wzmocnienie. – To bardzo dobra baza do budowania nowoczesnej opieki. Powinniśmy włączać do niego innowacyjne terapie i rozwijać koordynację leczenia – podkreśla.