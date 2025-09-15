„Historyczna” lista refundacyjna. 50 nowych terapii dla pacjentów

– Jeżeli prześledzimy liczbę cząsteczkowskazań oraz liczbę terapii od 2012 r. (kiedy uchwalono ustawę o refundacji leków – red.), zauważymy wyraźną tendencję wzrostową, szczególnie w ostatnich latach. Rok 2025 jest pod tym względem rokiem historycznym – aż 151 terapii w czterech transzach, czyli w czterech obwieszczeniach, zostało objętych refundacją. To największa liczba w historii – powiedziała podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Zdrowia Katarzyna Kacperczyk, podsekretarz stanu odpowiedzialna za politykę lekową.

– Samo to obwieszczenie również ma charakter historyczny – po raz pierwszy objęto refundacją aż 50 terapii. To największa jednorazowa refundacja w formie obwieszczenia – dodała.

Terapie dla pacjentek z rakiem piersi. „Polska wysuwa się na czoło”

Największa grupa nowych terapii dotyczy chorób kobiecych – to 13 tzw. cząsteczkowskazań. To m.in. rybocyklib, czyli terapia stosowana w leczeniu uzupełniającym wczesnego HR-dodatniego, HER2-ujemnego raka piersi w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy. – Celem tej terapii jest nie tylko wydłużenie okresu bez choroby, ale całkowite wyleczenie tego raka, którego adresujemy w tym wczesnym stadium. Ta terapia jest mocno rekomendowana przez onkologów klinicznych i bardzo oczekiwana przez pacjentów – powiedziała Katarzyna Kacperczyk.

W projekcie nowej listy refundacyjnej znalazła się też terapia pertuzumabem w połączeniu z trastuzumabem, stosowana w leczeniu HER2-dodatniego raka piersi w formie podań podskórnych. – Wprowadzenie nowego leku, który łączy te dwie substancje w lek jednoczynnikowy, poprawia zdecydowanie komfort pacjentek korzystających z tego leku, ponieważ jest to lek podawany podskórnie. Do tej pory pertuzumab i trastuzumab były podawane dożylnie – wskazała wiceminister zdrowia. Jak dodała, podanie pojedynczych leków dożylnie trwa o wiele dłużej, co często wiąże się z koniecznością hospitalizacji pacjentek. To jest zaś uciążliwe dla chorych, ale też kosztowne dla systemu.