„Historyczna” lista refundacyjna. 50 nowych terapii dla pacjentów

– Jeżeli prześledzimy liczbę cząsteczkowskazań oraz liczbę terapii od 2012 r. (kiedy uchwalono ustawę o refundacji leków – red.), zauważymy wyraźną tendencję wzrostową, szczególnie w ostatnich latach. Rok 2025 jest pod tym względem rokiem historycznym – aż 151 terapii w czterech transzach, czyli w czterech obwieszczeniach, zostało objętych refundacją. To największa liczba w historii – powiedziała podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Zdrowia Katarzyna Kacperczyk, podsekretarz stanu odpowiedzialna za politykę lekową.
– Samo to obwieszczenie również ma charakter historyczny – po raz pierwszy objęto refundacją aż 50 terapii. To największa jednorazowa refundacja w formie obwieszczenia – dodała.
Największa grupa nowych terapii dotyczy chorób kobiecych – to 13 tzw. cząsteczkowskazań. To m.in. rybocyklib, czyli terapia stosowana w leczeniu uzupełniającym wczesnego HR-dodatniego, HER2-ujemnego raka piersi w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy. – Celem tej terapii jest nie tylko wydłużenie okresu bez choroby, ale całkowite wyleczenie tego raka, którego adresujemy w tym wczesnym stadium. Ta terapia jest mocno rekomendowana przez onkologów klinicznych i bardzo oczekiwana przez pacjentów – powiedziała Katarzyna Kacperczyk.
W projekcie nowej listy refundacyjnej znalazła się też terapia pertuzumabem w połączeniu z trastuzumabem, stosowana w leczeniu HER2-dodatniego raka piersi w formie podań podskórnych. – Wprowadzenie nowego leku, który łączy te dwie substancje w lek jednoczynnikowy, poprawia zdecydowanie komfort pacjentek korzystających z tego leku, ponieważ jest to lek podawany podskórnie. Do tej pory pertuzumab i trastuzumab były podawane dożylnie – wskazała wiceminister zdrowia. Jak dodała, podanie pojedynczych leków dożylnie trwa o wiele dłużej, co często wiąże się z koniecznością hospitalizacji pacjentek. To jest zaś uciążliwe dla chorych, ale też kosztowne dla systemu.
- Polska wysuwa się na czoło, jeżeli chodzi o dostępność do terapii alternatywnych w poszczególnych podtypach (raka piersi – red.). Mamy co najmniej 5 terapii w podtypie HER2-dodatnim, mamy już 4 terapie w HER2-ujemnym raku piersi i co najmniej 4 terapie w potrójnie ujemnym raku piersi – wskazał Mateusz Oczkowski, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w resorcie zdrowia. Jak dodał, program leczenia raka piersi jest największym programem lekowym w Polsce, jeżeli chodzi o populację pacjentów. – Wydajemy na niego również najwięcej, bo w 2024 r. powyżej 1 mld zł – powiedział.
Inna terapia dla kobiet objęta refundacją to mirwetuksymab sorawtanzyna. – To pierwszy koniugat w leczeniu raka jajnika. O tym leku można powiedzieć, że on przede wszystkim wskazany jest dla tych pacjentek, które są oporne na leki oparte na platynie, więc to jest dla nich bardzo ważna alternatywa – tłumaczyła Katarzyna Kacperczyk.
Na październikowej liście refundacyjnej znajdą się też terapie dedykowane pacjentkom z rakiem szyjki macicy i rakiem endometrium. To m.in. pembrolizumab ze wskazaniem w leczeniu dorosłych pacjentek z pierwotnym, nowozdiagnozowanym, miejscowo zaawansowanym rakiem szyjki macicy oraz w leczeniu I linii dorosłych pacjentek, które cierpią na pierwotnie zaawansowanego lub nawrotowego raka endometrium. – Ten lek ma bardzo wiele wskazań, różnych wskazań i jest to jeden z najpopularniejszych leków na świecie – zauważyła wiceminister zdrowia.
W projekcie obwieszczenia znalazło się połączenie relugoliksu, estradiolu i octanu noretysteronu, czyli terapia ze wskazaniem w objawowym leczeniu endometriozy u dorosłych kobiet w wieku rozrodczym, które wcześniej były leczone farmakologicznie lub chirurgicznie.
– To jest jeden z ważniejszych i bardziej istotnych leków, które znalazły się na październikowej liście refundacyjnej – pierwszy trójskładnikowy lek na endometriozę. Od 1 lipca 2025 r. Ministerstwo Zdrowia wprowadziło rozporządzenie ustanawiające kompleksowy model leczenia endometriozy, obejmujący również tworzenie ośrodków referencyjnych dedykowanych tej chorobie. Refundacja leku wpisuje się w tę politykę zapewnienia opieki pacjentkom, które przez lata zmagały się z problemami związanymi z endometriozą – wskazała wiceminister zdrowia.
– W tym procesie wsłuchiwaliśmy się w głosy pacjentek, organizacji pacjenckich i stowarzyszeń. Lek ten ma dość szerokie wskazania – będzie dostępny zarówno dla pacjentek leczonych farmakologicznie, jak i dla tych, które były poddane leczeniu chirurgicznemu. Oznacza to, że wskazanie nie ogranicza się wyłącznie do sytuacji, gdy endometrioza została potwierdzona chirurgicznie. Dzięki temu populacja kobiet, które mogą skorzystać z tego leczenia, jest znacznie szersza. Uważam, że jest to podejście uczciwe i sprawiedliwe, ponieważ nie różnicuje kobiet w dostępie do tego nowego leku ze względu na sposób diagnozowania endometriozy – uzupełniła Kacperczyk.
Na październikowej liście refundacyjnej znalazło się 5 nowych terapii pediatrycznych. To m.in. terapia emicizumabem, w przypadku której rozszerzono wskazania na pełną populację pediatryczną oraz o pacjentów z umiarkowaną postacią hemofilii A przy ciężkim fenotypie krwotocznym. Jak wskazała Katarzyna Kacperczyk, to „chyba najbardziej oczekiwany i budzący też wiele emocji lek”. – Dotychczas wskazanie obejmowało pacjentów do drugiego roku życia. Kryterium wiekowe zostaje zniesione i będziemy refundować ten lek do osiemnastego roku życia – przekazała wiceminister.
Kacperczyk wskazała, że w ostatnich dniach pojawiło się wiele niepokojów związanych z możliwością nierozszerzenia wskazań emicizumabu na całą populację pediatryczną. – W Ministerstwie pracujemy nad doskonaleniem programu lekowego dotyczącego leczenia hemofilii. Ten program B-15 – będziemy unifikować i myślę, że absolutnie idziemy w dobrą stronę. Korzystamy też z doświadczeń międzynarodowych oraz opinii różnych środowisk. Bardzo byśmy nie chcieli, żeby takie niepokoje czy zamieszanie dotyczące jednego produktu handlowego rzucało się cieniem na całościowe podejście do leczenia danej choroby, w tym przypadku do leczenia hemofilii – podkreśliła wiceminister zdrowia.
Mateusz Oczkowski wskazał zaś, że „coraz mocniejsze są środowiska lobbystyczne, które tak naprawdę chcą wywrzeć presję przez działalność w przestrzeni publicznej, na co nie ma zgody Ministerstwa Zdrowia”. – Niestety dyskusja w przestrzeni publicznej się odbyła, gdzie tak naprawdę hemofilia została pokazana jako choroba, w której Ministerstwo Zdrowia zostawia pacjentów z niczym, a tak naprawdę pacjenci mają tutaj najszerszy dostęp spośród wszystkich jednostek chorobowych, które są leczone w Polsce i najlepszą organizację – powiedział.
Refundacją objęto też pierwsze celowane terapie na glejaka: dabrafenib w połączeniu z trametynibem dla dzieci i młodzieży chorych na glejaka o niskim stopniu złośliwości (LGG) i o wysokim stopniu złośliwości (HGG), u pacjentów z mutacją BRAF V600E.
W projekcie październikowego obwieszczenia przewidziano 50-proc. refundację drugiej, alternatywnej szczepionki przeciw wirusowi RSV dla pacjentów w wieku 60 lat i starszych. Jak przypomniał Mateusz Oczkowski, osoby, które ukończyły 65. rok życia mogą zaszczepić się przeciwko HPV za darmo.
Na nowej liście leków refundowanych znajdą się również trzy terapie w chorobach hematologicznych, leki odczulające oraz 10 nowych terapii w chorobach zapalnych. Na listę refundacyjną od 1 października trafią także 2 terapie neurologiczne oraz 3 nowe terapie w chorobach cywilizacyjnych, które po raz pierwszy spełniają standardy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w leczeniu ciężkiej hipercholesterolemii.
