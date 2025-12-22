Reklama

Refundacja leków po nowemu. Ministerstwo Zdrowia zapowiada zmiany

Nowelizacja ustawy refundacyjnej ma przynieść zasadnicze zmiany w dostępie pacjentów do terapii oraz w sposobie finansowania leków – zapowiada w rozmowie z Rynkiem Zdrowia Mateusz Oczkowski, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia

Publikacja: 22.12.2025 08:21

Refundacja leków po nowemu. Ministerstwo Zdrowia zapowiada zmiany

Foto: Adobe stock

Przemysław Malinowski

Projekt, który ma trafić do dalszych prac w pierwszym kwartale 2026 roku, obejmie trzy kluczowe obszary: czwartą kategorię dostępności, straty technologiczne oraz terapię pomostową.

Jak podkreśla Mateusz Oczkowski, celem zmian jest „zbliżenie leku do pacjenta”, m.in. poprzez stopniowe przenoszenie części terapii z dużych ośrodków szpitalnych do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Ministerstwo Zdrowia chce jednak uniknąć ryzyka rozrywania ścieżki leczenia i oderwania pacjentów od programów lekowych, które zapewniają pełną kontrolę kliniczną.

Czytaj więcej

W przyszłym roku mogą pojawić się zmiany dotyczące wydawania bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów
Zdrowie
Będą zmiany dotyczące bezpłatnych leków dla seniorów i dzieci. Resort mówi o „racjonalizacji”

Nowelizacja ustawy refundacyjnej 2026. Co zmieni się w programach lekowych i terapii pomostowej

Istotne modyfikacje obejmą także rozliczanie strat technologicznych. Ministerstwo planuje bardziej elastyczny model, umożliwiający wybór między rozliczaniem „na fiolkę” lub „na miligramy”, przy jednoczesnym wprowadzeniu mechanizmów zabezpieczających budżet płatnika publicznego. –  Czas najwyższy na wprowadzenie obligatoryjnych rozwiązań, które pozwolą łączyć bezlimitowy dostęp pacjentów z realnymi bezpiecznikami finansowymi – zaznacza Oczkowski.

Zmiany dotkną również terapii pomostowej, krytykowanej dotąd zarówno przez NFZ, jak i firmy farmaceutyczne. Nowa propozycja ma uprościć rozliczenia i jednoznacznie określić moment udostępnienia terapii pacjentom, eliminując dotychczasowe luki systemowe.

Reklama
Reklama

Ministerstwo zapowiada, że wszystkie te rozwiązania zostaną osadzone w szerszych ramach dokumentu „Polityka lekowa państwa na lata 2026–2030”, który ma wprowadzić bardziej spójne i przewidywalne reguły refundacji w Polsce.

Czytaj więcej: Nowa era refundacji leków. Oczkowski o zmianach w czwartej kategorii dostępności i terapii pomostowej

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Zdrowia (MZ)
Kłopoty z dostępnością ważnego leku dla pacjentów ze schizofrenią
Leki i terapie
Kłopoty z dostępnością ważnego leku dla pacjentów ze schizofrenią
24 nowe terapie na styczniowej liście refundacyjnej, w tym 15 nieonkologicznych i 9 onkologicznych
Leki i terapie
24 nowe terapie na styczniowej liście refundacyjnej
Unia Europejska zamierza walczyć z rosnącym problemem antybiotykooporności
Leki i terapie
Sprzedaż antybiotyków na nowych zasadach. Unia Europejska pracuje nad zmianą przepisów
Pakiet farmaceutyczny. Jest porozumienie w sprawie największej reformy prawa farmaceutycznego od 20
Leki i terapie
Pakiet farmaceutyczny. Jest porozumienie w sprawie największej reformy prawa farmaceutycznego od 20 lat
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Historia lekami pisana
Leki i terapie
Historia lekami pisana
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Materiał Promocyjny
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama