Projekt, który ma trafić do dalszych prac w pierwszym kwartale 2026 roku, obejmie trzy kluczowe obszary: czwartą kategorię dostępności, straty technologiczne oraz terapię pomostową.
Jak podkreśla Mateusz Oczkowski, celem zmian jest „zbliżenie leku do pacjenta”, m.in. poprzez stopniowe przenoszenie części terapii z dużych ośrodków szpitalnych do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Ministerstwo Zdrowia chce jednak uniknąć ryzyka rozrywania ścieżki leczenia i oderwania pacjentów od programów lekowych, które zapewniają pełną kontrolę kliniczną.
Istotne modyfikacje obejmą także rozliczanie strat technologicznych. Ministerstwo planuje bardziej elastyczny model, umożliwiający wybór między rozliczaniem „na fiolkę” lub „na miligramy”, przy jednoczesnym wprowadzeniu mechanizmów zabezpieczających budżet płatnika publicznego. – Czas najwyższy na wprowadzenie obligatoryjnych rozwiązań, które pozwolą łączyć bezlimitowy dostęp pacjentów z realnymi bezpiecznikami finansowymi – zaznacza Oczkowski.
Zmiany dotkną również terapii pomostowej, krytykowanej dotąd zarówno przez NFZ, jak i firmy farmaceutyczne. Nowa propozycja ma uprościć rozliczenia i jednoznacznie określić moment udostępnienia terapii pacjentom, eliminując dotychczasowe luki systemowe.
Ministerstwo zapowiada, że wszystkie te rozwiązania zostaną osadzone w szerszych ramach dokumentu „Polityka lekowa państwa na lata 2026–2030”, który ma wprowadzić bardziej spójne i przewidywalne reguły refundacji w Polsce.
