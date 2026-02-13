Reklama
Rozwiń
Reklama

Naukowcy odkryli przyczynę rzadkich powikłań po szczepionkach na COVID-19

Nowe badanie wskazuje możliwe biologiczne wyjaśnienie rzadkiego zaburzenia krzepnięcia, które pojawiło się u niewielkiej liczby osób po przyjęciu szczepionek AstraZeneca lub Johnson & Johnson. Okazuje się, że chodziło o mutację genetyczną.

Publikacja: 13.02.2026 16:24

Szczepionki AstraZeneca i Johnson & Johnson wykorzystywały zmodyfikowaną wersję adenowirusa

Szczepionki AstraZeneca i Johnson & Johnson wykorzystywały zmodyfikowaną wersję adenowirusa

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są potencjalne biologiczne przyczyny rzadkich powikłań po szczepieniach na COVID-19?
  • Jakie szczepionki były powiązane z przypadkami VITT oraz jaka była ich skala?
  • Dlaczego mutacja genetyczna może prowadzić do powikłań po szczepionkach?

Zaburzenia krzepnięcia po szczepieniach przeciw COVID-19 od początku budziły duże zainteresowanie środowiska medycznego. Choć szczepionki znacząco zmniejszały ryzyko ciężkiego przebiegu choroby u większości populacji, u niektórych osób pojawiły się przypadki zespołu określanego jako immunologiczna małopłytkowość zakrzepowa indukowana szczepionką, czyli VITT. Choć zaburzenie było bardzo rzadkie, niejednokrotnie okazało się śmiertelne. Wyniki najnowszego badania zostały opublikowane w „The New England Journal of Medicine”, a ich omówienie pojawiło się na stronie Nature.

Zespół VITT. Jaka była skala zjawiska i jego konsekwencje?

W Stanach Zjednoczonych zespół VITT rozwinął się u około jednej osoby na 200 tysięcy po przyjęciu szczepionki Johnson & Johnson. W Wielkiej Brytanii, gdzie stosowano szczepionkę AstraZeneca, odnotowano około 3 przypadki na 100 tysięcy zaszczepionych. 

Obie szczepionki wykorzystywały zmodyfikowaną wersję adenowirusa (znanego z wywoływania przeziębienia) do przeniesienia genu fragmentu wirusa SARS-CoV-2 do komórek człowieka. Powodowało to uruchomienie odpowiedzi immunologicznej i produkcję przeciwciał przeciw SARS-CoV-2.

Pomimo tego, że preparaty były ogólnie uważane za bezpieczne, pojawienie się niewielkiej liczby przypadków VITT sprawiło, że w niektórych krajach zmieniono zalecenia dotyczące szczepień. Przykładowo, w Wielkiej Brytanii, gdzie szeroko stosowano szczepionkę AstraZeneca, rząd zalecił osobom poniżej 40. roku życia, które miały nieco wyższe ryzyko VITT, wybór innej szczepionki.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Szczepionka Pfizer/BioNTech (fot. AFP)
Zdrowie
Pfizer pozywa Polskę w Brukseli. Gigant farmaceutyczny „skorzystał z wyjątku"

Co odkryli naukowcy?

Najnowsze badanie wskazuje możliwy mechanizm molekularny odpowiedzialny za rozwój wspomnianego zaburzenia. Wyniki sugerują, że kluczową rolę odgrywała mutacja genetyczna, która w określonych warunkach mogła prowadzić do nieprawidłowej reakcji układu odpornościowego.

Już w 2021 r. badacze zauważyli, że przeciwciała u osób z VITT atakowały białko biorące udział w krzepnięciu krwi, czyli czynnik płytkowy 4 (PF4). W najnowszym badaniu naukowcy skupili się na tym, dlaczego u niewielkiej części populacji dochodziło do takiej reakcji. Analiza wykazała, że u osób z określonym wariantem genu kontakt z adenowirusem, zarówno w wyniku szczepienia, jak i naturalnej infekcji, mógł prowadzić do powstawania przeciwciał skierowanych przeciw białku adenowirusa o nazwie pVII.

U większości ludzi ta reakcja nie powodowała problemów zdrowotnych. Naukowcy sugerują jednak, że u części osób dochodziło do mutacji w komórkach odpornościowych produkujących przeciwciała. W tej mutacji lizyna była zastępowana kwasem glutaminowym, co zmieniło strukturę przeciwciała, które zamiast wiązać się z białkiem pVII, zaczynał reagować z białkiem PF4. Badacze przypuszczają, że jeśli te osoby miały wcześniej kontakt z adenowirusem, szczepienie mogło wywołać gwałtowny wzrost przeciwciał anty-PF4, prowadząc do ciężkich zakrzepów i spadku liczby płytek krwi.

Badanie próbek od 21 osób z VITT wykazało obecność tej mutacji u wszystkich pacjentów. Z kolei w eksperymentach na myszach wersje przeciwciał bez wspomnianej zmiany chemicznej powodowały znacznie mniej zakrzepów. Autorzy badania zaznaczają, że problem nie wynikał z samej konstrukcji szczepionki, ale z bardzo rzadkiej kombinacji zdarzeń biologicznych, które doprowadziły do zaburzeń krzepnięcia.

Czytaj więcej

W 2026 roku w Unii Europejskiej trwać będą prace nad ważnymi regulacjami prawnymi w obszarze farmacj
Zdrowie
Nadchodzi „unijny tryptyk”. Te trzy dokumenty zmienią apteki w całej Europie?
Reklama
Reklama

Wnioski dla przyszłych szczepionek opartych na adenowirusach

Choć szczepionki AstraZeneca i Johnson & Johnson nie są już stosowane, wyniki najnowszego badania mogą pomóc w projektowaniu bezpieczniejszych szczepionek wykorzystujących adenowirusy. Jednym z rozważanych kierunków jest modyfikacja lub zastąpienie białka pVII, tak aby nie wywoływało powstawania przeciwciał reagujących z innymi białkami organizmu.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie Szczepionki Szczepionka na Covid-19 Badania naukowe
Prof. Ewa Helwich odniosła się do sporu o szczepienia przeciw gruźlicy
Leki i terapie
Spór o szczepienia przeciw gruźlicy: Odwołana prof. Helwich wyjaśnia swoje stanowisko
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Ministerstwo Zdrowia prowadzi konsultacje dotyczące nowelizacji ustawy refundacyjnej
Leki i terapie
Bezpłatne leki i wsparcie krajowych producentów: Nowelizacja ustawy refundacyjnej nabiera tempa
Seniorzy na lekach. Ukryty problem polskiego systemu ochrony zdrowia
Leki i terapie
Seniorzy na lekach. Ukryty problem polskiego systemu ochrony zdrowia
Pomysły na bezpieczeństwo lekowe Polski. „Możemy zacząć prace”
Leki i terapie
Pomysły na bezpieczeństwo lekowe Polski. „Możemy zacząć prace”
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Materiał Promocyjny
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama