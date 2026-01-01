Aktualizacja: 01.01.2026 06:32 Publikacja: 01.01.2026 06:00
W 2026 roku w Unii Europejskiej trwać będą prace nad ważnymi regulacjami prawnymi w obszarze farmacji
Foto: jorisvo / Adobe Stock
Duże znaczenie dla postępów wspomnianych prac miał, jak zauważa Rynek Zdrowia, czas prezydencji Polski w Radzie UE trwający od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 roku: „[…] czas dużych zmian w prawie farmaceutycznym i walki o miejsce Europy w świecie zbiegł się z decyzjami o ustanowieniu kolejnych wieloletnich ram finansowych UE planowanych na nowych zasadach”.
W tym kontekście ważny jest powstający fundusz konkurencyjności. Konsoliduje on 14 istniejących dotychczas instrumentów w jeden mechanizm, w czterech priorytetach. Z funduszu konkurencyjności ma być finansowany m.in. program EU4Health.
Polsce, w czasie prezydencji, udało się także wypracować – pozytywnie przyjęte – stanowisko w sprawie pakietu farmaceutycznego. Zawiera on m.in. przepisy dotyczące walki z antybiotykoopornością.
Czytaj więcej
W 2025 r. wpisano na wykazy refundacyjne największą liczbę nowych cząsteczko-wskazań w historii....
To jednak nie wszystko. W czasie polskiej prezydencji przedstawiony został również projekt Aktu o lekach krytycznych mającego zapewnić m.in. dostępność do kluczowych leków w Europie. Dokument przyjęty ma zostać w czasie sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w styczniu 2026 roku.
„Trzecim dokumentem, wchodzącym w skład farmaceutycznego unijnego tryptyku jest Biotech Act, który aspiruje do tego, by jego rozwiązania przekształciły Europę w potęgę biotechnologiczną” – pisze Rynek Zdrowia. Ma to być możliwe dzięki m.in. poprawie dostępu do finansowania, a także wspieraniu innowacji oraz skróceniu czasu wprowadzania produktów na rynek.
Ponadto, jak pisze Rynek Zdrowia, możliwe jest też „[…] wykorzystanie sztucznej inteligencji i danych, w tym poprzez wdrożenie Europejskiej Przestrzeni Danych Zdrowotnych oraz poprzez wytyczne EMA dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji w całym cyklu życia produktu leczniczego”.
Czytaj więcej: Być albo nie być Europy na farmaceutycznej mapie świata. Wyzwania na 2026 rok
Czytaj więcej
W 2026 roku wprowadzone mogą zostać istotne zmiany w ustawach lekowych - donosi Rynek Zdrowia. Mo...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Mijający rok upłynął w ochronie zdrowia pod znakiem kryzysu - przyznała w rozmowie z Rynkiem Zdrowia Dorota Kory...
Polskie banki zabezpieczyły finansowanie jednej z kilku kluczowych inwestycji gazowych, jaką jest blok gazowy w Kozienicach, realizowany przez Eneę. Budowa ma rozpocząć się na początku przyszłego roku. Jednym z finansujących jest Bank Pekao.
W przyszłym roku obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski czeka szereg zmian. Kluczowe ograniczenie ma...
Alkohol działa szybciej i intensywniej na kobiety niż na mężczyzn – powodem tego jest ich biologia. Enzymy, horm...
Ustawa reformująca szpitalnictwo weszła w życie we wrześniu 2025 roku. Miała być jednym z „kamieni milowych" Kra...
Nowoczesna infrastruktura sieciowa, cyberbezpieczeństwo i mądre wykorzystanie sztucznej inteligencji pomagają dziś budować przewagę konkurencyjną. Technologie otwierają przed biznesem coraz więcej możliwości.
Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda pytana przez Rynek Zdrowia o słowo roku stwierdziła jasno – „pieniąd...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu. Nie są już tylko dodatkiem do zakupów, ale sposobem na to, by codzienne czynności – takie jak tankowanie, poranna kawa czy myjnia samochodowa – stawały się po prostu bardziej opłacalne. Jednym z najciekawszych przykładów takiego rozwiązania jest program Circle K extra, który z roku na rok zyskuje popularność wśród kierowców w całej Polsce. Co daje jego uczestnictwo? Dlaczego warto dołączyć? I jak w praktyce wygląda korzystanie z karty extra?
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas