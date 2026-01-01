Reklama

Nadchodzi „unijny tryptyk”. Te trzy dokumenty zmienią apteki w całej Europie?

W 2026 roku instytucje europejskie nadal pracować będą nad trzema ważnymi dla farmacji obszarami. Mowa tu o akcie o lekach krytycznych, reformie unijnych ram prawnych dla sektora farmaceutycznego oraz Biotech Act. O sprawie pisze Rynek Zdrowia.

Publikacja: 01.01.2026 06:00

W 2026 roku w Unii Europejskiej trwać będą prace nad ważnymi regulacjami prawnymi w obszarze farmacji

Foto: jorisvo / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Duże znaczenie dla postępów wspomnianych prac miał, jak zauważa Rynek Zdrowia, czas prezydencji Polski w Radzie UE trwający od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 roku: „[…] czas dużych zmian w prawie farmaceutycznym i walki o miejsce Europy w świecie zbiegł się z decyzjami o ustanowieniu kolejnych wieloletnich ram finansowych UE planowanych na nowych zasadach”.

Polska prezydencja w Radzie UE a przyszłość europejskiej farmacji

W tym kontekście ważny jest powstający fundusz konkurencyjności. Konsoliduje on 14 istniejących dotychczas instrumentów w jeden mechanizm, w czterech priorytetach. Z funduszu konkurencyjności ma być finansowany m.in. program EU4Health.

Polsce, w czasie prezydencji, udało się także wypracować – pozytywnie przyjęte – stanowisko w sprawie pakietu farmaceutycznego. Zawiera on m.in. przepisy dotyczące walki z antybiotykoopornością.

To jednak nie wszystko. W czasie polskiej prezydencji przedstawiony został również projekt Aktu o lekach krytycznych mającego zapewnić m.in. dostępność do kluczowych leków w Europie. Dokument przyjęty ma zostać w czasie sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w styczniu 2026 roku.

„Trzecim dokumentem, wchodzącym w skład farmaceutycznego unijnego tryptyku jest Biotech Act, który aspiruje do tego, by jego rozwiązania przekształciły Europę w potęgę biotechnologiczną” – pisze Rynek Zdrowia. Ma to być możliwe dzięki m.in. poprawie dostępu do finansowania, a także wspieraniu innowacji oraz skróceniu czasu wprowadzania produktów na rynek.

Ponadto, jak pisze Rynek Zdrowia, możliwe jest też „[…] wykorzystanie sztucznej inteligencji i danych, w tym poprzez wdrożenie Europejskiej Przestrzeni Danych Zdrowotnych oraz poprzez wytyczne EMA dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji w całym cyklu życia produktu leczniczego”.

Czytaj więcej: Być albo nie być Europy na farmaceutycznej mapie świata. Wyzwania na 2026 rok

Źródło: rp.pl

Unia Europejska (UE) Prawo Leki
