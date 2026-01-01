Duże znaczenie dla postępów wspomnianych prac miał, jak zauważa Rynek Zdrowia, czas prezydencji Polski w Radzie UE trwający od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 roku: „[…] czas dużych zmian w prawie farmaceutycznym i walki o miejsce Europy w świecie zbiegł się z decyzjami o ustanowieniu kolejnych wieloletnich ram finansowych UE planowanych na nowych zasadach”.

Polska prezydencja w Radzie UE a przyszłość europejskiej farmacji

W tym kontekście ważny jest powstający fundusz konkurencyjności. Konsoliduje on 14 istniejących dotychczas instrumentów w jeden mechanizm, w czterech priorytetach. Z funduszu konkurencyjności ma być finansowany m.in. program EU4Health.

Polsce, w czasie prezydencji, udało się także wypracować – pozytywnie przyjęte – stanowisko w sprawie pakietu farmaceutycznego. Zawiera on m.in. przepisy dotyczące walki z antybiotykoopornością.

To jednak nie wszystko. W czasie polskiej prezydencji przedstawiony został również projekt Aktu o lekach krytycznych mającego zapewnić m.in. dostępność do kluczowych leków w Europie. Dokument przyjęty ma zostać w czasie sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w styczniu 2026 roku.