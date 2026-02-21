Z tego artykułu dowiesz się: Jak codzienne spożywanie napojów gazowanych wpływa na zdolności poznawcze nastolatków?

Jakie zależności występują między spożyciem słodkich napojów a jakością snu nastolatków?

Dlaczego ograniczenie spożycia napojów słodzonych może poprawić zdrowie poznawcze młodzieży?

Jakie mechanizmy biologiczne łączą spożycie napojów gazowanych z funkcjonowaniem mózgu?

Badanie przeprowadził Shuo Feng z Texas A&M University. Naukowiec zajmuje się badaniem powiązań między dietą a funkcjonowaniem mózgu i zdrowiem sercowo-metabolicznym oraz edukacją behawioralną w zakresie zdrowia z perspektywy neurologicznej i biologicznej. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie „Nutritional Neuroscience”, a donosi o nich serwis PsyPost.org poświęcony najnowszym odkryciom z zakresu psychologii i neuronauki.

Zbadano wpływ napojów gazowanych na zdolności poznawcze nastolatków

Powiązania między wysokim spożyciem cukru a problemami zdrowotnymi naukowcy zidentyfikowali już wcześniej. Do tej pory jednak nie do końca jasny był związek między różnymi rodzajami słodkich napojów a jasnością umysłu u nastolatków. To właśnie tę zależność starał się wyjaśnić Shuo Feng z Texas A&M University.

Naukowiec zaprojektował badanie, w którym chciał wyjść poza proste, bezpośrednie powiązanie między cukrem a funkcjonowaniem mózgu. Chciał sprawdzić, czy słodkie napoje powodują zaburzenia snu, które z kolei prowadzą do problemów poznawczych.

Naukowiec wykorzystał dane z badania dotyczącego ryzykownych zachowań młodzieży (Youth Risk Behavior Surveillance Survey, YRBS) z 2021 r. Było to ogólnokrajowe badanie prowadzone na szeroką skalę, które monitorowało zachowania zdrowotne w głównej mierze przyczyniające się do zgonów i niepełnosprawności wśród młodzieży.