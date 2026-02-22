Podczas dwóch dni kongresu w spotkaniach będzie uczestniczyć 3000 gości – liderów świata polityki, samorządów, biznesu, nauki i mediów. Rosnąca od ponad dekady skala kongresu oraz wysoka ranga jego gości sprawiają, że jest to jedno z najważniejszych w Europie miejsc spotkań przedstawicieli samorządów z reprezentantami świata polityki, gospodarki i nauki.

W panelu „OZE – szansą dla gminy czy źródłem napięć społecznych?” omówiona zostanie rola odnawialnych źródeł energii w rozwoju lokalnym – od realnych korzyści, jakie elektrownie wiatrowe przynoszą samorządom, po wyzwania społeczne towarzyszące planowaniu i realizacji inwestycji. Goście debaty omówią korzyści dla samorządów, doświadczenia gmin po zakończeniu inwestycji oraz wyzwania tam, gdzie projekty dopiero startują, a także wskażą sposoby budowania dialogu i zapobiegania niepokojom mieszkańców. Podczas rozmowy poznamy perspektywę dwóch stron: inwestora oraz samorządu. Moderatorem panelu będzie Małgorzata Żmijewska-Kukiełka, rzecznik prasowy, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, a udział w nim zapowiedzieli: Marta Kamińska, wójt Barcian, Arkadiusz Skorek, wójt gminy Miłoradz, Olimpia Schneider, menedżer ds. komunikacji i marketingu, wpd Polska sp. z o.o., oraz Jacek Miciński, CEO, ForwardPR.

Kongres co roku potwierdza, że samorządy stanowią nie tylko fundament systemu administracyjnego, lecz także jeden z kluczowych impulsów rozwojowych w obliczu globalnych wyzwań. Partnerzy wydarzenia podkreślają znaczącą obecność przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, udział osób i instytucji realnie wpływających na kierunki rozwoju europejskiej samorządności oraz wysoki poziom merytoryczny i aktualność poruszanych tematów.

XI Europejski Kongres Samorządów 2–3 marca 2026 r