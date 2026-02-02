Materiał powstał we współpracy z Grupą PTWP

W programie ujęto debaty o przyszłości ekosystemu handlu – trendach, markach, algorytmach, konsumentach, technologiach, logistyce, a także ESG w praktyce. W dynamicznej rzeczywistości i szybko zmieniającej się branży kluczowa jest wiedza oparta na faktach, a nie na teorii. Właśnie to podejście przyświeca organizatorom Future Retail Congress 2026.

Za wydarzeniem stoi redakcja portalu dlahandlu.pl z Grupy PTWP – organizatora m.in. Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele gigantów rynkowych, takich jak Allegro, Bricomarche, Grupa LPP, IKEA, MediaMarkt, Maxi Zoo, NielsenIQ, Orlen Paczka, Visa czy PKO Bank Polski. To unikalna okazja, by w jednym miejscu spotkać dyrektorów, menedżerów oraz liderów innowacji, którzy na co dzień zarządzają transformacją cyfrową największych marek.

Od praktyków dla praktyków: co w agendzie?

Program wydarzenia otworzy debata o trendach i przyszłości w handlu. Prelegenci postawią diagnozy i poszukają odpowiedzi na pytanie o to, które formaty i strategie sprzedaży wygrają pięcioletni wyścig. Przedstawią też nowe modele przewagi konkurencyjnej w świecie nadmiaru wyboru i presji kosztowej, będą rozmawiali o ekosystemie handlu: sprzedaży, danych, płatnościach i o roli platform, marketplace’ów i technologicznych hubów w retailowej układance. Agendę oparto także na praktycznych rozmowach i case studies. Eksperci opowiedzą o strategii omnichannel, zastanowią się, jak skutecznie łączyć kanały sprzedaży, by klient czuł jedność marki, i poszukają klucza do skutecznego customer experience, czyli zastanowią się, jak budować lojalność w erze błyskawicznych zmian preferencji konsumentów. Nie zabraknie rozmów o AI i automatyzacji, logistyce i płatnościach. Praktycznym elementem tegorocznej edycji będą interaktywne warsztaty prowadzone przez ekspertów z firm Visa oraz Orlen Paczka.

Networking, który buduje biznes

Wydarzenie stwarza idealne warunki do nawiązywania relacji i partnerstw. Sprzyjać temu będą warsztaty, kuluary, a także gala Future Retail Awards, podczas której zostaną wręczone prestiżowe nagrody dla liderów branży.

Handel przyszłości wymaga odwagi w podejmowaniu decyzji i szybkości w adaptacji trendów. Rejestracja na Future Retail Congress 2026 wciąż trwa i jest dostępna na stronie: www.futureretailcongress.pl.

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym Future Retail Congress

Materiał powstał we współpracy z Grupą PTWP