Druga edycja Future Retail Congress, która odbędzie się 16 lutego 2026 r. w Hotelu The Westin Warsaw, stanie się przestrzenią pogłębionej debaty o kierunkach rozwoju retailu i e-commerce – od strategii sprzedaży i technologii, po logistykę, ESG i nowe oczekiwania konsumentów.

Future Retail Congress to konferencja o przyszłości ekosystemu handlu, o markach, algorytmach i konsumentach. Wydarzenie ponownie zgromadzi przedstawicieli branży handlowej, e-commerce, marketplace’ów, technologii oraz otoczenia biznesu, tworząc platformę wymiany wiedzy pomiędzy praktykami i ekspertami odpowiedzialnymi za kształtowanie handlu przyszłości.

– W handlu nie ma dziś miejsca na decyzje podejmowane w oderwaniu od danych, technologii i wiedzy o zmieniających się zachowaniach konsumentów. Future Retail Congress to przestrzeń rozmowy o tym, jak świadomie budować przewagę konkurencyjną w świecie, w którym algorytmy, automatyzacja i integracja kanałów sprzedaży stają się standardem – podkreśla Edyta Kochlewska, redaktorka naczelna portalu dlahandlu.pl, współorganizatora konferencji.

Program Future Retail Congress 2026 koncentruje się na kluczowych obszarach, które już dziś definiują przyszłość handlu. Uczestnicy konferencji będą dyskutować m.in. o prognozach dla handlu do 2030 r., nowych modelach przewagi konkurencyjnej, roli platform i marketplace’ów oraz integracji sprzedaży, danych i płatności w spójnym ekosystemie. Istotnym elementem agendy będą zagadnienia związane z automatyzacją sklepów, wykorzystaniem predictive analytics, rozwojem retail media oraz projektowaniem doświadczenia klienta w modelu „channel-less”. W centrum uwagi znajdzie się również konsument 2.0 – jego potrzeby, oczekiwania wobec wygody, personalizacji i szybkości zakupów – a także logistyka nowej generacji, omnichannel, ESG i rola marek w erze algorytmów i sztucznej inteligencji.

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym Future Retail Congress.

Materiał powstał we współpracy z PTWP