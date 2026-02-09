Wojciech Kuśpik, prezes PTWP: EEC Trends to prolog Europejskiego Kongresu Gospodarczego

- Tematy, które poruszamy podczas EEC Trends znajdą odzwierciedlenie na Europejskim Kongresie Gospodarczym 22-24 kwietnia w Katowicach. Czyli z jednej strony budowanie siły i konkurencyjności polskiej gospodarki. Z drugiej strony wszystko, co jest związane z bezpieczeństwem, z obronnością, z przemysłem obronnym. Transformacja sektora energii, suwerenność cyfrowa, technologie oraz demografia. Ważnym obszarem są też wielkie inwestycje, które są realizowane w Polsce. Energetyczne, jak atom, czy infrastrukturalne, jak Port Polska. W tym kontekście chcemy rozmawiać o local content, o tym, na ile polski biznes może uczestniczyć w realizacji tych planów – mówi Wojciech Kuśpik, prezes PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

