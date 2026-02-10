Siła dialogu odpowiedzią na wyzwania gospodarcze i społeczne

Aktualizacja: 10.02.2026 16:19 Publikacja: 10.02.2026 06:00
Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego (European Economic Congress, EEC). EEC Trends jest wydarzeniem poprzedzającym EKG
– Europejski Kongres Gospodarczy (EKG) w Katowicach to przedsięwzięcie o ustalonej renomie, znaczące w skali Europy Środkowej. Jednak kongres wykracza poza ramy trzydniowej debaty. To licząca 55 tys. osób społeczność związana z EKG, a także całoroczne wydarzenia, m.in. cykle spotkań, debat i raporty. EEC Trends stanowi merytoryczny prolog do głównego kongresu – powiedział podczas inauguracji konferencji EEC Trends Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator EKG.
– Aktywności te służą budowaniu otwartego dialogu zgodnie z hasłem „siła dialogu”, czego w tych trudnych czasach szczególnie potrzebujemy. Rozważna, mądra siła dialogu będzie jednym z motywów debat o niezależności i konkurencyjności polskiej i europejskiej gospodarki. Będziemy rozmawiać o transformacji energetycznej, cenach energii dla przemysłu, przemianach technologicznych, cyfryzacji oraz wielkich inwestycjach i roli komponentu krajowego, czyli local content. Odnalezienie się w nowej architekturze geopolitycznej wymaga dialogu, konsensusu oraz efektywnej i solidarnej współpracy administracji, biznesu, nauki i mediów. O jakość tego dialogu będziemy dbać zarówno jako PTWP i portal wnp, jak i jako „Rzeczpospolita” – podkreślił Wojciech Kuśpik. Grupa PTWP jest większościowym udziałowcem spółki Gremi Media wydającej „Rzeczpospolitą”.
EEC Trends to platforma otwartej debaty biznesu, polityki, nauki i ekspertów o gospodarce. Wnioski z konferencji określą główne kierunki EKG, którego tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 22–24 kwietnia. Mottem tej edycji EEC Trends było hasło „Nowa Polska w grze o nowy porządek”.
Dominika Sikora, redaktor naczelna WNP Economic Trends, w rozmowie z Maciejem Berkiem, ministrem ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu i przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów
Konferencję otworzyły rozmowy z przedstawicielami rządu: Wojciechem Balczunem, ministrem aktywów państwowych, Miłoszem Motyką, szefem resortu energii, i Maciejem Berkiem, ministrem ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu i przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów. Wszyscy zgodnie podkreślali zrozumienie dla potrzeby dialogu z biznesem i stroną społeczną, jednak zawsze mając na uwadze fundamentalny cel, jakim jest odpowiedzialna budowa bezpiecznego i silnego państwa.
Wojciech Balczun podkreślił, że rząd jest przygotowany także na trudne decyzje, które są słuszne dla gospodarki, a które „zawsze są oparte na analizach”. Są to decyzje biznesowe, poprzedzone dialogiem z partnerami. Przykładem trudnych decyzji, które będzie trzeba podjąć, są te dotyczące Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Minister podkreślił, że w tej sprawie prowadzony jest dialog ze stroną społeczną. – Scenariusz mamy od dawna. Wyjaśnialiśmy stronie społecznej, że nie ma prostych rozwiązań pod tytułem „najlepiej dać pieniądze z budżetu państwa” i zamknięcie oczu na to, w jakim stanie rzeczywistym jest spółka – mówił minister. – Znaleźliśmy formułę na finansowanie JSW, która nie jest pożyczką. Jesteśmy blisko zakończenia tej dyskusji – podkreślił. Dodał, że tak naprawdę w tej sprawie wszystkie strony są po jednej stronie, bo wszystkim zależy na znalezieniu rozwiązania.
Wojciech Balczun mówił także o pracach nad ciągłym podnoszeniem jakości zarządzania spółkami Skarbu Państwa (SSP), „których wyceny rosną i które są siłą napędową polskiej giełdy”. W tym kontekście wymienił inicjatywy dotyczące SSP, takie jak standardy kompetencji, podpisany już przez premiera kodeks dobrych praktyk czy nowelizacja ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym.
Uczestnicy sesji inauguracyjnej „Polska i Europa – czas na nowy porządek” punktowali słabości europejskiej i polskiej gospodarki, wskazywali jednocześnie silne strony i przedstawiali propozycje mające na celu wzmocnienie pozycji Starego Kontynentu i odblokowanie inwestycji w Polsce
Miłosz Motyka podkreślił, że „nie ma łatwych decyzji, a czasem te najtrudniejsze mogą przynieść gospodarce największy zysk”. Wśród najbliższych planów resortu energii wymienił ustawę sieciową porządkującą m.in. sprawy związane z wydawaniem warunków przyłączenia. – Mamy determinację, żeby jeszcze w tym miesiącu na rząd trafił Krajowy Plan w dziedzinie Energii i Klimatu. W kolejnych miesiącach to przystąpienie do prac nad „Polityką energetyczną Polski”, kwestie dotyczące taryf dystrybucyjnych. Będziemy także pracować nad nowelizacją ustawy o zapasach. Jest też kwestia Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego, który rozpocznie kolejne projekty – wymieniał Miłosz Motyka. Zapowiedział także prace nad strategią dla ciepłownictwa.
W kontekście dialogu będącego jedną z myśli przewodnich EEC Trends dodał, że w tych działaniach rząd i administracja są niezmiennie otwarte na merytoryczny dialog z biznesem.
Minister Berek wskazał na potrzebę dalszego budowania sprawczości państwa. Jak mówił, powinniśmy szukać rozwiązań pozwalających na to, by w razie zdarzeń gospodarczych i klimatycznych państwo było zdolne reagować bardzo szybko, w czasie liczonym w godzinach. Ale jednocześnie państwo musi także umieć pracować systematycznie i tworzyć rozwiązania systemowe. Te zmiany trzeba nie tylko zaplanować, ale również skutecznie wdrożyć.
Maciej Berek odniósł się także do deregulacji. Przypomniał, że przedsiębiorcy przedstawili 520 propozycji zmian uwzględniających kwestie gospodarcze, ale też społeczne, z których 350 zostało przyjętych do realizacji. Rząd przyjął już ponad 190 zmian, z których 125 weszło już w życie. Podkreślił także, że rząd zdaje sobie sprawę z głównych wyzwań, którymi są system podatkowy i długotrwałość postępowań sądowych. Także min. Berek wskazywał na potrzebę dialogu i konsultacji ze stroną społeczną.
Ministrowie w ogniu pytań. Od lewej: Aleksandra Helbin, redaktor naczelna wnp.pl, Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, i Miłosz Motyka, szef resortu energii
Część panelową EEC Trends otworzyła sesja „Polska i Europa – czas na nowy porządek”. W jej trakcie Jurand Drop, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, mówił, że bezpieczeństwo należy dziś traktować jak usługę publiczną, która warunkuje wzrost gospodarczy i poziom życia. Wskazywał przy tym na potrzebę sięgania po europejskie instrumenty wsparcia, takie jak mechanizm SAFE, które pozwalają na zwiększanie nakładów na bezpieczeństwo bez naruszania zasad budżetowych.
Marta Postuła, pierwsza wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego, zwróciła uwagę na rolę BGK jako instytucji działającej w obszarze wspierania biznesu w inwestycjach jako jednocześnie stabilizator, katalizator i partner ryzyka. Podkreślała, że BGK jako bank rozwoju nie tylko finansuje projekty, ale też otwiera drzwi do europejskich środków i wspiera w ograniczaniu ryzyka poprzez gwarancje. – Jesteśmy katalizatorem dla środków europejskich. Działamy jako ramię rządu, by te pieniądze płynnie trafiały do gospodarki – podkreśliła.
Michał Bolesławski, prezes ING Banku Śląskiego, wziął pod lupę kondycję sektora bankowego i gospodarki, wskazując, że problemem nie jest brak kapitału, lecz niechęć przedsiębiorców do ryzyka. Wiązał to z demografią i niepewnością regulacyjną. Podkreślał, że stabilność i przewidywalność regulacji są kluczowe dla decyzji inwestycyjnych.
Agnieszka Kubera, szefowa Accenture w Polsce, zarysowała obraz Europy jako wielkiego rynku, który jednak słabnie przez brak sprawczości politycznej i niedostatki wykonawcze. – Wiele inwestycji nie kończy się w terminie przez brak kadr i długofalowej strategii – wskazywała. Jak mówiła, europejskie procedury projektowane na czas pokoju nie przystają do realiów wojny.
Kamil Majczak, prezes Grupy QEMETICA, zwracał uwagę, że dziś Europa raczej reaguje na działania USA i Chin, niż sama wyznacza zasady. Wiązał to z wysokimi kosztami energii i polityką klimatyczną, które wypychają poza Europę przemysł, m.in. chemiczny, którego jest przedstawicielem. – Europejska chemia, niegdyś najsilniejsza na świecie, dziś zostaje w tyle za Azją. Realizując regulacje, przemysł dekarbonizuje się poprzez ucieczkę poza Europę – mówił.
Michał Wypychewicz, CEO Koronea Family Office, prezes rady nadzorczej ZPUE, oceniając sytuację związaną z niedostatecznymi inwestycjami sektora prywatnego, wiązał to z geopolityką i rynkiem pracy. Wskazywał m.in. na peryferyjność znaczenia na świecie złotego jako waluty, na skutki wojny za naszą wschodnią granicą, które wpływają hamująco na część projektów oraz na jego zdaniem nadmiernie liberalne w Polsce prawo pracy. Jednocześnie od początku sygnalizował gotowość biznesu do konstruktywnej współpracy z rządem.
