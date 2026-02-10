Siła dialogu odpowiedzią na wyzwania gospodarcze i społeczne

Wojciech Balczun podkreślił, że rząd jest przygotowany także na trudne decyzje, które są słuszne dla gospodarki, a które „zawsze są oparte na analizach”. Są to decyzje biznesowe, poprzedzone dialogiem z partnerami. Przykładem trudnych decyzji, które będzie trzeba podjąć, są te dotyczące Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Minister podkreślił, że w tej sprawie prowadzony jest dialog ze stroną społeczną. – Scenariusz mamy od dawna. Wyjaśnialiśmy stronie społecznej, że nie ma prostych rozwiązań pod tytułem „najlepiej dać pieniądze z budżetu państwa” i zamknięcie oczu na to, w jakim stanie rzeczywistym jest spółka – mówił minister. – Znaleźliśmy formułę na finansowanie JSW, która nie jest pożyczką. Jesteśmy blisko zakończenia tej dyskusji – podkreślił. Dodał, że tak naprawdę w tej sprawie wszystkie strony są po jednej stronie, bo wszystkim zależy na znalezieniu rozwiązania.

Wojciech Balczun mówił także o pracach nad ciągłym podnoszeniem jakości zarządzania spółkami Skarbu Państwa (SSP), „których wyceny rosną i które są siłą napędową polskiej giełdy”. W tym kontekście wymienił inicjatywy dotyczące SSP, takie jak standardy kompetencji, podpisany już przez premiera kodeks dobrych praktyk czy nowelizacja ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym.

Uczestnicy sesji inauguracyjnej „Polska i Europa – czas na nowy porządek” punktowali słabości europejskiej i polskiej gospodarki, wskazywali jednocześnie silne strony i przedstawiali propozycje mające na celu wzmocnienie pozycji Starego Kontynentu i odblokowanie inwestycji w Polsce Foto: mat. pras. (4)

Miłosz Motyka podkreślił, że „nie ma łatwych decyzji, a czasem te najtrudniejsze mogą przynieść gospodarce największy zysk”. Wśród najbliższych planów resortu energii wymienił ustawę sieciową porządkującą m.in. sprawy związane z wydawaniem warunków przyłączenia. – Mamy determinację, żeby jeszcze w tym miesiącu na rząd trafił Krajowy Plan w dziedzinie Energii i Klimatu. W kolejnych miesiącach to przystąpienie do prac nad „Polityką energetyczną Polski”, kwestie dotyczące taryf dystrybucyjnych. Będziemy także pracować nad nowelizacją ustawy o zapasach. Jest też kwestia Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego, który rozpocznie kolejne projekty – wymieniał Miłosz Motyka. Zapowiedział także prace nad strategią dla ciepłownictwa.

W kontekście dialogu będącego jedną z myśli przewodnich EEC Trends dodał, że w tych działaniach rząd i administracja są niezmiennie otwarte na merytoryczny dialog z biznesem.

Minister Berek wskazał na potrzebę dalszego budowania sprawczości państwa. Jak mówił, powinniśmy szukać rozwiązań pozwalających na to, by w razie zdarzeń gospodarczych i klimatycznych państwo było zdolne reagować bardzo szybko, w czasie liczonym w godzinach. Ale jednocześnie państwo musi także umieć pracować systematycznie i tworzyć rozwiązania systemowe. Te zmiany trzeba nie tylko zaplanować, ale również skutecznie wdrożyć.