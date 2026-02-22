Policja na miejscu zamachu we Lwowie
Do eksplozji doszło o godz. 0:46 czasu ukraińskiego w pobliżu centrum handlowego w centrum Lwowa. Policja poinformowała, że wcześniej wpłynęło zgłoszenie o włamaniu do jednego ze sklepów. Kiedy patrol przybył na miejsce, doszło do pierwszej eksplozji – jak później ustalono – „improwizowanych ładunków wybuchowych”. Kolejny ładunek wybuchł po przybyciu na miejsce innego patrolu. „W wyniku eksplozji zginęła 23-letnia policjantka” – poinformowała policja.
„Uszkodzone zostały radiowóz patrolowy i pojazd cywilny. Na miejscu zdarzenia pracuje grupa dochodzeniowo-operacyjna, technicy ds. materiałów wybuchowych i inne służby specjalistyczne” – napisano w policyjnym komunikacie.
Deputowany Lwowskiej Rady Miejskiej, Ihor Zinkiewicz, był przypadkowym świadkiem pierwszego z wybuchów. – Dużo wybitych okien, czuć zapach spalenizny – relacjonował.
Zaraz po zdarzeniu mer Lwowa Andrij Sadowy napisał: „To był atak terrorystyczny”. O „zamachu” napisała też w swoim komunikacie Lwowska Prokuratura Regionalna, informując o śledztwie w sprawie „aktu terrorystycznego, który spowodował poważne konsekwencje”.
Mer Lwowa poinformował, że w budynku, w którym doszło do eksplozji, mieściły się sklepy. Dodał, że fala uderzeniowa wybiła szyby także w sąsiednich budynkach.
Ukraińska policja opublikowała wpis, dotyczący policjantki, która zginęła w eksplozji. „Podczas nocnego zamachu terrorystycznego we Lwowie straciliśmy naszą koleżankę z policji, Wiktorię Szpyłkę. Na zawsze pozostanie 23-latką…” – napisano w pożegnaniu na oficjalnym kanale Narodowej Policji Ukrainy.
„Koledzy wspominają ją jako wrażliwą, bystrą i szczerą. Potrafiła wesprzeć, wysłuchać, znaleźć ciepłe słowo nawet w najtrudniejszym dniu. Nigdy nie narzekała, zamiast tego uśmiechała się i szła na zmianę, bo wiedziała, że ludzie na nią czekają. Wierna Przysiędze. Sprawiedliwa. Z głębokim poczuciem obowiązku” – opisano policjantkę, dodając, że jesienią ubiegłego roku kobieta wyszła za mąż, również za policjanta. „Razem służyli, marzyli, razem budowali swoją przyszłość” – napisała policja.
Kilka godzin później szef resortu spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko na specjalnie zwołanym spotkaniu z prasą poinformował, że wiadomo o 25 osobach rannych, wśród których sześć jest „w stanie skrajnie ciężkim”, a trzy inne w stanie krytycznym. – Lekarze robią wszystko, co możliwe i niemożliwe, aby uratować ich życie – podkreślił minister.
Poinformował również o zatrzymaniu osoby, która „mogła być zamieszana w zamach terrorystyczny w centrum Lwowa”, nie ujawnił jednak szczegółów dotyczących miejsca zatrzymania. Początkowo media pisały o zatrzymanej kobiecie, ale we wpisie w serwisie Telegram minister Kłymenko zamieścił zanonimizowane zdjęcie osoby, która wydaje się być mężczyzną. „Trwają dalsze czynności operacyjne i dochodzeniowo-śledcze. Identyfikujemy kolejne osoby zamieszane w popełnienie tej zbrodni” – napisał minister w serwisie Telegram.
„Policjanci codziennie i każdej nocy wyjeżdżają na wezwania, nie wiedząc, co ich czeka. Spieszą jednak z pomocą, ponieważ ochrona ludzi jest ich głównym zadaniem. Jestem wdzięczny całemu zespołowi funkcjonariuszy organów ścigania, którzy pracują nad ujawnieniem i zbadaniem tej zbrodni. Winni muszą stanąć przed sądem i ponieść sprawiedliwą karę za to, co zrobili” – napisał minister.
