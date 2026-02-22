Rzeczpospolita
Węgry zablokują nowe sankcje UE wobec Rosji w związku ze sporem o rurociąg na Ukrainie

Węgry zablokują kolejny pakiet sankcji Unii Europejskiej przeciwko Rosji - zapowiedział minister spraw zagranicznych Węgier, Péter Szijjártó. To kolejny krok mający na celu skłonienie Ukrainy do wznowienia przesyłu rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń, zaopatrującym węgierskie rafinerie.

Publikacja: 22.02.2026 15:19

Péter Szijjártó

Péter Szijjártó

Foto: PAP/EPA/Boglarka Bodnar

Bartosz Lewicki

Dostawy rosyjskiej ropy naftowej na Węgry i Słowację rurociągiem Przyjaźń są wstrzymane od 27 stycznia, kiedy Kijów poinformował, że rosyjski atak dronów uderzył w urządzenia przesyłowe w zachodniej Ukrainie. Słowacja i Węgry twierdzą, że Ukraina ponosi winę za przedłużającą się przerwę.

20. pakiet unijnych sankcji wobec Rosji

UE przygotowuje obecnie swój 20. pakiet sankcji przeciwko Rosji. Chociaż negocjacje wciąż trwają, wiele państw członkowskich chciałoby zatwierdzić pakiet przed czwartą rocznicą pełnej inwazji Rosji na Ukrainę, przypadającą we wtorek 24 lutego.

„Na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych UE zamierza przyjąć 20. pakiet sankcji. Węgry go zablokują” – zapowiedział Szijjártó na platformie X. „Dopóki Ukraina nie wznowi tranzytu ropy naftowej na Węgry i Słowację rurociągiem Przyjaźń, nie pozwolimy na podjęcie ważnych dla Kijowa decyzji” – stwierdził we wpisie.

Spór Węgier i Słowacji z Ukrainą

Ta kwestia wywołała jeden z najostrzejszych jak dotąd konfliktów między Ukrainą a sąsiednimi Węgrami i Słowacją. Oba kraje są członkami UE i NATO, ale ich przywódcy sprzeciwili się w dużej mierze proukraińskiemu konsensusowi w Europie, by – jak napisała agencja Reutera – „pielęgnować ciepłe stosunki z Moskwą”. 

W piątek Szijjártó zapowiedział, że Węgry zablokują pożyczkę UE w wysokości 90 miliardów euro (106 miliardów dol.) dla Ukrainy na sfinansowanie jej obrony przed Rosją do czasu wznowienia dostaw. UE musi zmienić ustawę budżetową, aby odblokować pożyczkę – krok ten wymaga jednomyślnego poparcia.

Węgry i Słowacja również zagroziły wstrzymaniem dostaw prądu na Ukrainę. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy potępiło w sobotę działania rządów Węgier i Słowacji, które określiło mianem „ultimatum i szantażu”.

Źródło: rp.pl

