Dostawy rosyjskiej ropy naftowej na Węgry i Słowację rurociągiem Przyjaźń są wstrzymane od 27 stycznia, kiedy Kijów poinformował, że rosyjski atak dronów uderzył w urządzenia przesyłowe w zachodniej Ukrainie. Słowacja i Węgry twierdzą, że Ukraina ponosi winę za przedłużającą się przerwę.

20. pakiet unijnych sankcji wobec Rosji

UE przygotowuje obecnie swój 20. pakiet sankcji przeciwko Rosji. Chociaż negocjacje wciąż trwają, wiele państw członkowskich chciałoby zatwierdzić pakiet przed czwartą rocznicą pełnej inwazji Rosji na Ukrainę, przypadającą we wtorek 24 lutego.

„Na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych UE zamierza przyjąć 20. pakiet sankcji. Węgry go zablokują” – zapowiedział Szijjártó na platformie X. „Dopóki Ukraina nie wznowi tranzytu ropy naftowej na Węgry i Słowację rurociągiem Przyjaźń, nie pozwolimy na podjęcie ważnych dla Kijowa decyzji” – stwierdził we wpisie.