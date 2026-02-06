„Zaostrzamy ograniczenia eksportowe do Rosji, wprowadzając nowe zakazy dotyczące towarów i usług – od gumy po traktory i usługi cyberbezpieczeństwa – łącznie o wartości ponad 360 mln euro” – ogłosiła w piątek, 6 lutego, Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. Jej oświadczenie zostało opublikowane na stronie internetowej KE.

Przez 1500 dni wojny Rosja zajęła 0,8 proc. Ukrainy

Szefowa KE przypomniała, że rosyjska wojna agresji przeciwko Ukrainie trwa już blisko 1500 dni. Z jakim skutkiem? „W ciągu całego ubiegłego roku siły rosyjskie posuwały się średnio o 15 do 70 metrów dziennie. Zajęły zaledwie około 0,8 proc. terytorium Ukrainy, pomimo najwyższych strat poniesionych w jakiejkolwiek ofensywie wojskowej od czasów II wojny światowej”.

Zwróciła uwagę na zbrodniczy charakter rosyjskich działań: „Kreml podwaja skalę zbrodni wojennych, celowo atakując domy i infrastrukturę cywilną. Obiekty energetyczne i systemy grzewcze stały się celem ataków, pozostawiając całe społeczności bez prądu w mroźnych temperaturach. To nie jest zachowanie państwa dążącego do pokoju. To zachowanie narodu prowadzącego wojnę na wyniszczenie przeciwko niewinnej ludności cywilnej”.

Dlatego Unia także nie okaże litości, ale na polu gospodarczym. Kolejne 43 statki floty cieni zostaną objęte sankcjami, co zwiększy ich łączną liczbę do 640. UE ograniczy również kupowanie tankowców „do użytku w tajnej flocie” oraz wprowadzi zakaz świadczenia usług konserwacyjnych i innych dla gazowców i lodołamaczy przewożących rosyjski LNG, oprócz już uchwalonego zakazu importu tego paliwa.