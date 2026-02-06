Aktualizacja: 06.02.2026 18:35 Publikacja: 06.02.2026 17:53
„Zaostrzamy ograniczenia eksportowe do Rosji, wprowadzając nowe zakazy dotyczące towarów i usług – od gumy po traktory i usługi cyberbezpieczeństwa – łącznie o wartości ponad 360 mln euro” – ogłosiła w piątek, 6 lutego, Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. Jej oświadczenie zostało opublikowane na stronie internetowej KE.
Szefowa KE przypomniała, że rosyjska wojna agresji przeciwko Ukrainie trwa już blisko 1500 dni. Z jakim skutkiem? „W ciągu całego ubiegłego roku siły rosyjskie posuwały się średnio o 15 do 70 metrów dziennie. Zajęły zaledwie około 0,8 proc. terytorium Ukrainy, pomimo najwyższych strat poniesionych w jakiejkolwiek ofensywie wojskowej od czasów II wojny światowej”.
Zwróciła uwagę na zbrodniczy charakter rosyjskich działań: „Kreml podwaja skalę zbrodni wojennych, celowo atakując domy i infrastrukturę cywilną. Obiekty energetyczne i systemy grzewcze stały się celem ataków, pozostawiając całe społeczności bez prądu w mroźnych temperaturach. To nie jest zachowanie państwa dążącego do pokoju. To zachowanie narodu prowadzącego wojnę na wyniszczenie przeciwko niewinnej ludności cywilnej”.
Dlatego Unia także nie okaże litości, ale na polu gospodarczym. Kolejne 43 statki floty cieni zostaną objęte sankcjami, co zwiększy ich łączną liczbę do 640. UE ograniczy również kupowanie tankowców „do użytku w tajnej flocie” oraz wprowadzi zakaz świadczenia usług konserwacyjnych i innych dla gazowców i lodołamaczy przewożących rosyjski LNG, oprócz już uchwalonego zakazu importu tego paliwa.
Ponadto sankcje obejmą 20 kolejnych rosyjskich banków regionalnych, a także firmy i platformy związane z kryptowalutami.
„Naciskamy również na szereg banków w państwach trzecich, które ułatwiają nielegalny handel towarami objętymi sankcjami” – powiedział szef KE. Chodzi tu m.in. o Kirgistan, którego wystraszone władze już zabiegają w Brukseli o wykreślenie z czarnej listy.
Unia wprowadzi też zakaz importu metali, chemikaliów i minerałów krytycznych o wartości ponad 570 milionów euro. Co to za metale? Bloomberg informował, że może chodzić o iryd, rod, platynę i miedź. W 20 pakiecie znajdą się też dodatkowe ograniczenia eksportowe dotyczące towarów i technologii, takich jak komponenty do produkcji materiałów wybuchowych. UE proponuje również wprowadzenie kwot na amoniak w celu ograniczenia importu.
„Aby pokazać naszą determinację w ograniczaniu unikania sankcji, po raz pierwszy uruchomimy narzędzie zapobiegające obejściu sankcji, zakazując eksportu wszelkich maszyn sterowanych numerycznie (CNC) i odbiorników radiowych do jurysdykcji, w których istnieje wysokie ryzyko reeksportu tych produktów do Rosji.
Na koniec proponujemy wprowadzenie silniejszych zabezpieczeń prawnych dla firm z UE, aby chronić je przed naruszeniami ich praw własności intelektualnej lub niesprawiedliwym wywłaszczeniem w Rosji w wyniku nadużyć orzeczeń sądowych związanych z sankcjami” – kończy szefowa KE.
Według Politico i Euractiv, sankcje wejdą w życie do 24 lutego – daty czwartej rocznicy agresji Rosji na Ukrainę.
