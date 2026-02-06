9 min. 45 sek.

KE planuje zmiany w ETS, nowa umowa handlowa UE i spadek bitcoina

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Komisja Europejska szykuje zmiany w systemie ETS

Rosnące ceny energii i uprawnień do emisji CO₂ coraz mocniej obciążają europejski przemysł. Komisja Europejska rozważa złagodzenie systemu ETS, by ograniczyć ryzyko ucieczki produkcji poza UE. Jak informuje „Handelsblatt”, Bruksela analizuje m.in. wydłużenie okresu bezpłatnych pozwoleń. Plany Komisji Europejskiej potwierdził dyrektor generalny ds. działań klimatycznych Kurt Vandenberghe. Według Bloomberga szczegóły rewizji systemu ETS mają zostać przedstawione w trzecim kwartale roku. Debata nad przyszłością unijnej polityki klimatycznej dopiero się rozpoczyna.

Budownictwo obawia się kulminacji inwestycji infrastrukturalnych

Sektor budowlany ostrzega przed kumulacją inwestycji w najbliższych dwóch–trzech latach. Polski Związek Pracodawców Budownictwa zwraca uwagę, że jednoczesny start wielu dużych projektów może sparaliżować urzędy i logistykę. Wiceprezes PZPB Damian Kaźmierczak podkreśla, że branża już dziś zmaga się z niedoborem pracowników i materiałów. Tymczasem tylko GDDKiA planuje do 2030 r. wydatki rzędu 20 mld zł rocznie, a PKP PLK dołoży kolejne dziesiątki miliardów.

UE negocjuje kolejną umowę handlową

Unia Europejska przyspiesza rozmowy handlowe. W przyszłym tygodniu do Brukseli przyjedzie australijski minister handlu Don Farrell. Głównym tematem negocjacji będą warunki eksportu australijskiej wołowiny do UE. Jak informuje Euronews, jeśli porozumienie zostanie osiągnięte jeszcze w lutym, do Australii uda się Ursula von der Leyen, by podpisać kolejną umowę o wolnym handlu. Rolnictwo pozostaje kluczowym, ale i najbardziej spornym elementem rozmów.

Bitcoin poniżej 70 tys. dol.

Cena bitcoina spadła poniżej 70 tys. dol., czyli poziomu sprzed wyborów prezydenckich w USA w 2024 r.. Od październikowego szczytu najpopularniejsza kryptowaluta świata straciła ponad 40 proc.. Spadki dotknęły także inne aktywa cyfrowe, w tym ethereum, XRP i solanę.