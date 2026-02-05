10 min. 18 sek.

Rekord pracujących obcokrajowców, surowce krytyczne i odpływ kapitału z ESG

Rekordowa liczba pracujących obcokrajowców w Polsce

W 2025 r. liczba pracujących cudzoziemców w Polsce wzrosła o 96 tys., mimo spadku zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw i rosnącego bezrobocia. Jak tłumaczy prof. Paweł Kaczmarczyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW, nie istnieje bezpośrednia zależność między poziomem bezrobocia a zatrudnieniem obcokrajowców. Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa maleje zainteresowanie pracą niskopłatną lub wykonywaną w trudnych warunkach. Dotyczy to m.in. transportu, logistyki, gastronomii i przemysłu spożywczego.

Surowce krytyczne jednoczą państwa

Podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych w Waszyngtonie wiceprezydent USA J.D. Vance zapowiedział utworzenie międzynarodowego bloku handlowego surowców krytycznych. Celem inicjatywy jest budowa niezależnego łańcucha dostaw oraz zagwarantowanie minimalnych cen surowców. Choć oficjalnie nie padło odniesienie do Chin, projekt wyraźnie wpisuje się w globalną rywalizację o minerały strategiczne. Według Bloomberga zainteresowanie inicjatywą wyraziło już ponad 30 państw.