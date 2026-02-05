Rzeczpospolita
Ekonomia
Rekord pracujących obcokrajowców, surowce krytyczne i odpływ kapitału z ESG

Rekordowa liczba pracujących cudzoziemców w Polsce, amerykańska inicjatywa sojuszu surowców krytycznych, odpływ kapitału z funduszy ESG oraz atomowa szansa dla Budimeksu.

Publikacja: 05.02.2026 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Rekordowa liczba pracujących obcokrajowców w Polsce

W 2025 r. liczba pracujących cudzoziemców w Polsce wzrosła o 96 tys., mimo spadku zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw i rosnącego bezrobocia. Jak tłumaczy prof. Paweł Kaczmarczyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW, nie istnieje bezpośrednia zależność między poziomem bezrobocia a zatrudnieniem obcokrajowców. Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa maleje zainteresowanie pracą niskopłatną lub wykonywaną w trudnych warunkach. Dotyczy to m.in. transportu, logistyki, gastronomii i przemysłu spożywczego. 

Surowce krytyczne jednoczą państwa

Podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych w Waszyngtonie wiceprezydent USA J.D. Vance zapowiedział utworzenie międzynarodowego bloku handlowego surowców krytycznych. Celem inicjatywy jest budowa niezależnego łańcucha dostaw oraz zagwarantowanie minimalnych cen surowców. Choć oficjalnie nie padło odniesienie do Chin, projekt wyraźnie wpisuje się w globalną rywalizację o minerały strategiczne. Według Bloomberga zainteresowanie inicjatywą wyraziło już ponad 30 państw.

Odpływ kapitału z funduszy ESG

Jak wynika z danych Morningstar, w 2025 r. globalne fundusze ESG zanotowały odpływy netto na poziomie 84 mld dol., wobec 38 mld dol. napływów rok wcześniej. Największe wycofanie kapitału dotknęło Europę, która odpowiadała za 86 proc. odpływów. To wyraźny sygnał zmiany nastrojów inwestorów wobec strategii zrównoważonego rozwoju, szczególnie w warunkach słabszych wyników spółek energetycznych i przemysłowych.


Elektrownia jądrowa szansą dla Budimeksu

Prezes Budimeksu Artur Popko w rozmowie z „Parkietem” wskazuje, że 2025 r. zapowiada się jako czas wzrostu inwestycji infrastrukturalnych. Spółka obserwuje wyraźny wzrost liczby przetargów, choć nadal apeluje o równomierne rozłożenie zamówień publicznych. Jednym ze strategicznych kierunków rozwoju Budimeksu ma być współpraca z Westinghouse przy projektach jądrowych w Europie. Budowa elektrowni atomowej w Polsce może stać się kluczową bramą do tego partnerstwa.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

