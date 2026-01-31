Według portalu, przyczyną mogły być warunki pogodowe. Ładunki z Rason są zazwyczaj dostarczane do portu Wostocznyj na rosyjskim Dalekim Wschodzie Rosji. Na początku stycznia port był częściowo wolny od lodu, ale do 24 stycznia całkowicie zamarzł. Zdjęcia satelitarne pokazują niską aktywność dużych jednostek w okolicach portu. Silne mrozy i największe od 20 lat opady śniegu w Rosji dotknęły również Władywostok i Nachodkę. Natomiast północnokoreański Rason pozostał wolny od lodu.

Polityczny znak zapytania w Korei Płn.

Zima to nie jedyny powód spadku wsparcia Kremla przez reżim Kima. Czynniki polityczne mogły również przyczynić się do spowolnienia dostaw. NK News zauważa, że Pjongjang mógł zawiesić działalność w Rason w związku z przygotowaniami do IX Zjazdu Partii Pracy Korei, zaplanowanego na pierwszą połowę lutego. Stamtąd mogą pójść wytyczne dotyczące nowej polityki wojskowej i zagranicznej reżimu.

Czy będzie oznaczać wyhamowanie wspierania Putina? To będzie zależeć od powodzenia lub nie tzw. rozmów pokojowych i postawy Białego Domu. Donald Trump do tej pory całkowicie pomijał wspieranie rosyjskiej wojny przez Kima, choć Kim Dzong Un jest głównym sojusznikiem rosyjskiego reżimu i zaopatrzeniowcem rosyjskiego agresora na Ukrainie. Wysyła tam nie tylko broń, ale i koreańskich żołnierzy, którzy od razu trafiają na pierwszą linię. Korea Północna dostarcza też Rosji siłę roboczą. Jest bardzo tania i mało wymagająca. Zarabia na niej tak rosyjski biznes, jak i koreański reżim.

Od 2023 roku Korea Północna dostarczyła Rosji od 6,5 do ponad 8 milionów pocisków artyleryjskich, co mogłoby pokryć nawet połowę zapotrzebowania rosyjskiej armii. Dostawy te obejmowały około 250 pocisków balistycznych KN-23, działa dalekiego zasięgu Koksan, wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe kal. 240 mm i 107 mm, moździerze kal. 60 mm i 140 mm, amunicję kasetową oraz pociski kal. 100 mm do czołgów T-54/55. Obecność tej broni została przez Ukrainę potwierdzona na polu walki. Ukraina odnotowała ostatni potwierdzony atak z użyciem pocisku KN-23 13 grudnia. Od tego czasu nie pojawiły się żadne nowe doniesienia o użyciu północnokoreańskich pocisków balistycznych.