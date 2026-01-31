Rzeczpospolita
Koreańska broń już nie płynie do Rosji. Pogoda i polityka robią różnicę

Główny zaopatrzeniowiec wojny Putina zmniejsza wsparcie. Reżim północnokoreański i rosyjski nie radzą sobie z tegoroczną zimą. Ale jest też poważniejsza przyczyna.

Publikacja: 31.01.2026 11:57

Reklama promująca służbę wojskową rosyjskich sił zbrojnych

Foto: REUTERS/Anton Vaganov

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak pogoda wpłynęła na dostawy broni z Korei Północnej do Rosji?
  • Jakie polityczne czynniki mogły spowodować zmniejszenie wsparcia dla Kremla przez Pjongjang?
  • Jaka była rola Korei Północnej w zaopatrzeniu Rosji w broń do czasu zmniejszenia dostaw?

W styczniu dostawy broni z Korei Północnej do Rosji gwałtownie spadły. Jak informuje amerykański portal NK News specjalizujący się w informacjach z Korei Północnej – w ciągu miesiąca tylko jeden rosyjski statek, prawdopodobnie biorący udział w programie dostaw wojskowych, zawinął do portu Rason w północno-wschodniej części Korei. Pokazały to zdjęcia satelitarne Planet Labs.

Pierwszy w tym roku rosyjski kontenerowiec w Korei Płn.

Statek zacumował 14 stycznia przy nabrzeżu specjalizującym się w eksporcie broni z Korei Płn. na wojnę rozpętaną przez Putina. Analiza parametrów kadłuba sugeruje, że była to jedna z dwóch objętych sankcjami rosyjskich jednostek: „Angara” lub „Lady R”. Okręty te odegrały wcześniej kluczową rolę w dostawach broni.

To pierwsza zarejestrowana wizyta rosyjskiego statku w Rason od 21 grudnia. Kontenery (prawdopodobnie z bronią) zaczęły gromadzić się przy nabrzeżu między 27 a 31 grudnia, czyli dwa tygodnie przed wizytą statku. Od 19 stycznia nie odnotowano żadnych nowych kontenerów przy nabrzeżu. Od października do grudnia rosyjskie kontenerowce zawijały do Rason co najmniej trzy razy w miesiącu. Aktywność na tym nabrzeżu gwałtownie spadła w styczniu 2026 r.

Według portalu, przyczyną mogły być warunki pogodowe. Ładunki z Rason są zazwyczaj dostarczane do portu Wostocznyj na rosyjskim Dalekim Wschodzie Rosji. Na początku stycznia port był częściowo wolny od lodu, ale do 24 stycznia całkowicie zamarzł. Zdjęcia satelitarne pokazują niską aktywność dużych jednostek w okolicach portu. Silne mrozy i największe od 20 lat opady śniegu w Rosji dotknęły również Władywostok i Nachodkę. Natomiast północnokoreański Rason pozostał wolny od lodu.

Polityczny znak zapytania w Korei Płn.

Zima to nie jedyny powód spadku wsparcia Kremla przez reżim Kima. Czynniki polityczne mogły również przyczynić się do spowolnienia dostaw. NK News zauważa, że Pjongjang mógł zawiesić działalność w Rason w związku z przygotowaniami do IX Zjazdu Partii Pracy Korei, zaplanowanego na pierwszą połowę lutego. Stamtąd mogą pójść wytyczne dotyczące nowej polityki wojskowej i zagranicznej reżimu.

Czy będzie oznaczać wyhamowanie wspierania Putina? To będzie zależeć od powodzenia lub nie tzw. rozmów pokojowych i postawy Białego Domu. Donald Trump do tej pory całkowicie pomijał wspieranie rosyjskiej wojny przez Kima, choć Kim Dzong Un jest głównym sojusznikiem rosyjskiego reżimu i zaopatrzeniowcem rosyjskiego agresora na Ukrainie. Wysyła tam nie tylko broń, ale i koreańskich żołnierzy, którzy od razu trafiają na pierwszą linię. Korea Północna dostarcza też Rosji siłę roboczą. Jest bardzo tania i mało wymagająca. Zarabia na niej tak rosyjski biznes, jak i koreański reżim.

Od 2023 roku Korea Północna dostarczyła Rosji od 6,5 do ponad 8 milionów pocisków artyleryjskich, co mogłoby pokryć nawet połowę zapotrzebowania rosyjskiej armii. Dostawy te obejmowały około 250 pocisków balistycznych KN-23, działa dalekiego zasięgu Koksan, wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe kal. 240 mm i 107 mm, moździerze kal. 60 mm i 140 mm, amunicję kasetową oraz pociski kal. 100 mm do czołgów T-54/55. Obecność tej broni została przez Ukrainę potwierdzona na polu walki. Ukraina odnotowała ostatni potwierdzony atak z użyciem pocisku KN-23 13 grudnia. Od tego czasu nie pojawiły się żadne nowe doniesienia o użyciu północnokoreańskich pocisków balistycznych.

