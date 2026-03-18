Prok. Jan Drelewski prowadził śledztwo w sprawie afery korupcyjnej z czasów, gdy Sławomir Nowak był szefem Ukrawtodoru – ukraińskiej państwowej agencji od budowy dróg – i w niej oskarżał. Główny proces trwa, ale tzw. polski wątek dotyczący przyjmowania łapówek za pomoc w uzyskaniu posad w spółkach Skarbu Państwa za czasów pierwszego rządu Donalda Tuska został umorzony we wrześniu 2025 r. z powodu „oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia”. Stało się tak po odsunięciu od śledztwa prok. Drelewskiego i przejęciu go przez szefową wydziału warszawskiej Prokuratury Okręgowej Małgorzatę Ceregrę-Dmoch.

Decyzja wywołała falę krytyki, bo prokuratura wycofała się z oskarżenia Nowaka i menedżerów po pięciu latach od złożenia aktu oskarżenia i po trzech i pół roku jego „leżakowania” w sądzie rejonowym. Podjął ją 29-letni asesor z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa (przydzielony do sprawy „ręcznie”), a na posiedzeniu doszło do zaskakującej sytuacji, kiedy za umorzeniem byli i obrońcy oskarżonych, i nowa referentka sprawy.

Ciężkie zarzuty pod adresem prokuratora Jana Drelewskiego i odwołanie go z pracy w pionie ds. przestępczości zorganizowanej

Prokurator okręgowy Michał Mistygacz w piśmie do prokuratora krajowego z 16 lutego wytacza pod adresem prok. Drelewskiego ciężkie zarzuty. „W związku z podejrzeniem dopuszczenia się przez prokuratora Jana Drelewskiego przewinienia dyscyplinarnego, prokurator okręgowy wniósł o wszczęcie wobec wymienionego prokuratora postępowania dyscyplinarnego z uwagi na oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa oraz uchybienie godności urzędu podczas wykonywania czynności podejmowanych przez niego w prowadzonych postępowaniach” – odpowiada na pytania „Rzeczpospolitej” rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prok. Piotr Skiba. Wskazuje też na „naruszenie przepisów prawa w zakresie celów postępowania przygotowawczego, przesłanek stosowania środków zapobiegawczych i zabezpieczenia majątkowego, a także uchybienie godności urzędu poprzez osłabienie zaufania do urzędu prokuratorskiego i jego bezstronności”.

„Do wniosku dołączono protokoły posiedzeń Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa i Sądu Okręgowego w Warszawie oraz postanowienia sądu mokotowskiego o umorzeniu postępowania dot. tzw. wątku polskiego z 15 września 2025 r. wobec oczywistego braku podstaw aktu oskarżenia i Sądu Okręgowego, utrzymującego w mocy to postanowienie” – dodaje rzecznik prokuratury.

Nie dowiadujemy się jednak, na jakiej podstawie prawnej oparto wniosek o dyscyplinarkę. I na takich zarzutach może się nie skończyć, bo z ustaleń „Rzeczpospolitej” wynika, że we wniosku o dyscyplinarkę jest też mowa o „stronniczym i przewlekłym prowadzeniu postępowania” oraz o stosowaniu „najdotkliwszych środków zapobiegawczych w celu wyrządzenia maksymalnych szkód podejrzanym”. Dowiadujemy się, że Drelewski przesłuchiwał Jacka P. od sierpnia do września 2020 r. na 15 terminach przesłuchań, przez łącznie 101 godzin. A pewnego dnia, jak podano, miało to trwać od godz. 9.30 do 20.50.