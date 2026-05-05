Pierwsze nominacje do Rady Nowej Konstytucji prezydent Karol Nawrocki wręczył w niedzielę 3 maja. Do prezydenckiej rady postanowił dołączyć także Paweł Kukiz, poseł, lider Kukiz'15, który w wyborach prezydenckich w 2015 r. zajął trzecie miejsce.

– Tak, dołączę do Rady prezydenta Nawrockiego – zadeklarował muzyk w rozmowie z „Faktem”. – Liczę, że uda się w nowym projekcie konstytucji uwzględnić szereg rozwiązań proobywatelskich, które w praktyce odpartyjnią państwo drogą legislacyjną – dodał, zaznaczając, że ma na myśli m.in. zmianę ordynacji wyborczej, progu referendalnego oraz uregulowanie kwestii sędziów pokoju.

Paweł Kukiz włącza się w prace dotyczące nowej konstytucji

Paweł Kukiz wyraził nadzieję, że powstanie projekt konstytucji, który „będzie mógł zostać wykorzystany w przyszłości, gdy warunki będą bardziej sprzyjające”. W jego ocenie obecnie nie ma większości niezbędnej do tego, by odpowiedni projekt mógł zostać przyjęty.

W rozmowie z „Faktem” poseł odniósł się również do swych krytyków. – Warto czasem znieść upokorzenia, by walczyć o zmianę ustroju – przekonywał.

Paweł Kukiz dostał się do parlamentu na fali wyborów prezydenckich z 2015 r., w których otrzymał ponad 3 mln głosów. Początkowo muzyk zdobył mandat posła jako lider Kukiz'15, w wyborach w 2019 r. jego formacja w ramach Koalicji Polskiej szła do wyborów z Polskim Stronnictwem Ludowym, zaś w 2023 r. Kukiz uzyskał reelekcję, startując z list Prawa i Sprawiedliwości.

Poseł Paweł Kukiz Foto: Fotorzepa/ Jakub Czermiński

Od początku swej kariery politycznej współzałożyciel zespołu Piersi opowiadał się za przeprowadzeniem w Polsce głębokiej reformy ustrojowej. Do jego głównych postulatów należą zmiana konstytucji, wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu (ordynacja mieszana), zniesienie lub obniżenie frekwencyjnego progu ważności referendum z obecnych 50 proc., zniesienie immunitetu formalnego parlamentarzystów i sędziów.

Paweł Kukiz wielokrotnie deklarował też potrzebę walki z tzw. partiokracją, czyli dominującym wpływem przywódców głównych partii politycznych na życie obywateli. Opowiadał się także za wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego instytucji sędziów pokoju, czyli sędziów, którym w różnych państwach podlegają sądy najniższej instancji i którzy orzekają zazwyczaj w drobnych sprawach cywilnych lub karnych.

Nowa konstytucja RP. Na początek powołano Radę Nowej Konstytucji

W Święto Narodowe Trzeciego Maja na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość, podczas której prezydent Karol Nawrocki powołał członków Rady Nowej Konstytucji przy Prezydencie RP. Tego dnia powołania z rąk prezydenta otrzymali m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, konstytucjonalista prof. Ryszard Piotrowski, były europoseł PiS prof. Ryszard Legutko oraz byli marszałkowie Sejmu, Józef Zych i Marek Jurek.

Kancelaria Prezydenta informowała, że w skład Rady Nowej Konstytucji powołani zostali także zastępca przewodniczącego Trybunału Stanu Piotr Andrzejewski, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Zdzisław Krasnodębski oraz były prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski.

Prezydent Karol Nawrocki: Trzeba zmodernizować konstytucję z 1997 r. albo ją zmienić

W trakcie okolicznościowego wystąpienia Karol Nawrocki ogłosił rozpoczęcie prac nad „konstytucją nowej generacji”. – Problem jest dzisiaj zdiagnozowany, ale nad rozwiązaniami musimy dyskutować wspólnie. Kolejnym etapem będzie powołanie ekspertów, konstytucjonalistów, prawników, a także ekspertów w różnych dziedzinach społecznych. Rozesłałem zaproszenia do wszystkich klubów i kół parlamentarnych – mówił.

– Wierzę, że wszyscy, którzy mają w sercu troskę o przyszłość Rzeczypospolitej, naszych kolejnych pokoleń, wszyscy przedstawiciele polskiego Sejmu usiądą w Pałacu Prezydenckim razem z naszym korpusem do pracy nad nową konstytucją – deklarował prezydent. – Trzeba zmodernizować konstytucję z 1997 r. albo ją zmienić – przekonywał.

Wcześniej rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiadał, że Rada będzie składała się z trzech członów: politycznego, eksperckiego i społecznego. – Oczywiście na początku będzie burza mózgów, wypracowanie wspólnego projektu, który zostanie potem formalnie procedowany zgodnie z zasadami przez polski parlament – mówił.