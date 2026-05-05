Nieraz już w historii świata kryzysowe sytuacje skutkowały nowymi – lepszymi rozwiązaniami. Szwajcarska Mediterranean Shipping Company (MSC), która w 2022 r. strąciła z kontenerowego tronu długoletniego lidera – duńską grupę Maersk, ogłosiła uruchomienie nowej trasy żeglugowej łączącej Europę i Bliski Wschód.

„Trasa została zaprojektowana tak, aby zapewnić niezawodne, wydajne i konkurencyjne opcje transportu z krótszym czasem tranzytu, odpowiednie dla wszystkich rodzajów ładunków” – zapewnia MSC w oświadczeniu na swoich stronach.

Kontenery pojadą na kołach przez pustynie Arabii Saudyjskiej

Nowa trasa nazwana Europa–Morze Czerwone–Bliski Wschód Ekspres połączy porty europejskie bezpośrednio z portem King Abdullah, jednym z najszybciej rozwijających się portów kontenerowych na świecie, położonym nad Morzem Czerwonym w Arabii Saudyjskiej, a także z saudyjską stolicą gospodarczą Dżuddą oraz jordańskim portem Akabą. Pierwszy rejs nowym szlakiem wystartuje 10 maja z terminalu kontenerowego w Antwerpii.

Firma opisuje, że trasa OC619A, która wystartuje 10 maja, łączy następujące porty: Gdańsk – Kłajpeda – Bremerhaven – Antwerpia – Walencja – Barcelona – Gioia Tauro – Abu Qir – King Abdullah Port – Jeddah (Dżudda) – Akaba.

Z portu King Abdullah kontenery zostaną załadowane na specjalne tiry, które drogą lądową dostarczą je przez Arabię Saudyjską do portu Dammam w Arabii. Stamtąd dopłyną do miejsc przeznaczenia w Kuwejcie, Bahrajnie, Katarze i Abu Zabi.

Wszystkie europejskie punkty wyjścia – od północno-zachodniej Europy i Skandynawii po zachodnią część Morza Śródziemnego, Adriatyk i wschodnią część Morza Śródziemnego, Morze Czarne – będą obsługiwane przez lokalną sieć MSC.

600 statków utknęło przed Cieśniną Ormuz

Blokada Cieśniny Ormuz wywołana przez wojnę USA i Izraela z Iranem skutkuje poważnymi konsekwencjami gospodarczymi dla całego świata. Fabryki w Indiach i Bangladeszu są zamykane, japońscy producenci aut ograniczają produkcję, w Irlandii czy Niemczech występują niedobory paliwa dla transportu lotniczego, a w Wietnamie, Korei Południowej i Tajlandii wprowadzono ograniczenia energetyczne.

Analitycy szacują, że światowe rezerwy ropy naftowej wyczerpią się do końca maja. Ceny energii nie odzwierciedlają jednak skali niedoboru podaży, ponieważ rynki nie są pewne, jak zareagować na takie warunki.

U wejścia do Cieśniny Ormuz utknęło, według różnych źródeł, od pół tysiąca do 600 jednostek, z czego 325 to tankowce. Ruch spadł o 95 proc. Przejście cieśniny udaje się nielicznym jednostkom. Przed wojną Cieśninę dziennie przepływało około 140 statków, głównie gazowców i tankowców.