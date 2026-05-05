Wołodymyr Zełenski i zamieszczone przez niego nagranie startu rakiety FP-5 Flamingo
„Nasze dalekosiężne »sankcje« nadal są w pełni uzasadnioną odpowiedzią na rosyjskie ataki. Minionej nocy wystrzelono pociski manewrujące FP-5 Flamingo w ramach operacji sił zbrojnych Deep Strike (Głębokie Uderzenie), wymierzonej w kilka celów wroga, w szczególności w obiekty kompleksu wojskowo-przemysłowego w Czeboksarach” – napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.
– Ukraińskie rakiety pokonały odległość ponad 1500 kilometrów – dodał prezydent Ukrainy.
Według Zełenskiego, w zniszczonym zakładzie zbrojeniowym w Czeboksarach, stolicy Republiki Czuwaskiej w Rosji, produkowano systemy zabezpieczeń, automatykę oraz aparaturę niskonapięciową. Zakład dostarczał elementy nawigacyjne dla rosyjskiej marynarki wojennej, przemysłu rakietowego, lotnictwa i broni pancernej. - Wszystkiego tego Rosjanie używają w wojnie przeciwko Ukrainie - stwierdził.
Zełenski dodał, że ukraiński potencjał rażenia dalekiego zasięgu będzie nadal wykorzystywany przeciwko celom wojskowym. - Rosja musi zakończyć swoją wojnę i przejść do prawdziwej dyplomacji. Przedstawiliśmy naszą propozycję - powiedział Zełenski, zamieszczając nagranie obrazujące wystrzelenie pocisków.
Ukraińska armia stara się wyprodukować pociski, które sięgną głębokiego rosyjskiego zaplecza. Rosjanie bagatelizują te wysiłki, ale na wszelki wypa...
Tygodnik „The Economist” podał, że do końca października 2025 roku Ukraina ma zwiększyć liczbę produkowanych pocisków typu FP-5 Flamingo z dwóch-trzech do siedmiu na dobę. Mają być używane do atakowania infrastruktury energetycznej i wojskowej w Rosji.
Ukraińcy rozpoczęli używanie pocisków FP-5 Flaming przeciw celom w Rosji informuje „The Economist". Obecnie Ukraina ma produkować trzy takie pocis...
Masowe użycie pocisków Flamingo, produkowanych przez ukraińską firmę Fire Point, ma zwiększyć ukraińskie zdolności do ataków rakietowych w głębi terytorium Rosji. Odrzutowy FP-5 (klasyfikowany zwykle jako pocisk manewrujący) ma zdolność przenoszenia głowicy bojowej o masie 1150 kg na odległość do 3 tys. km, co z założenia pozwala na atakowanie celów w głębi Rosji.
Zakłady wojskowo-przemysłowe w Czeboksarach, oficjalnie znane jako JSC WNIIR-Postęp, zostały zaatakowane w nocy z poniedziałku na wtorek. Według serwisu Defense Express w obiekcie zainstalowano metalowe konstrukcje ochronne mające na celu osłabienie skutków ataków dronów, jednak środki te nie zapobiegły atakowi.
