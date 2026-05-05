W niedzielę, 3 maja, doszło do incydentu, w którym kilka wojskowych dronów naruszyło fińską przestrzeń powietrzną nad południowo-wschodnią częścią kraju, w rejonie Zatoki Fińskiej obejmującym okolice Virolahti, Haminy i Kotki.

Reklama Reklama

Ukraińskie drony naruszają przestrzeń powietrzną Finlandii

Zdarzenie miało miejsce w czasie, gdy Ukraina prowadziła ataki dronowe na rosyjski port naftowy Primorsk, położony w pobliżu granicy z Finlandią.

Część dronów miała poruszać się wzdłuż granicy, a następnie zmienić kurs i opuścić przestrzeń powietrzną Finlandii. – Nie ma na to naszej zgody. Trzeba planować operacje w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko zboczenia z trasy – powiedział Häkkänen.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraina przeprasza Finlandię za incydent z dronami W niedzielę Finlandia poinformowała o podejrzeniu naruszenia swojej przestrzeni powietrznej przez bezzałogowe statki powietrzne. Obiekty wykryto w...

Minister zaznaczył, że został „natychmiast” poinformowany o sytuacji. Dodał, że fińskie myśliwce Hornet oraz śmigłowce armii zostały wysłane do monitorowania dronów.

W odpowiedzi na sytuację fińskie siły powietrzne wysłały myśliwce F/A-18 Hornet w celu identyfikacji obiektów, a także wprowadzono tymczasową strefę zakazu lotów nad fragmentem Zatoki Fińskiej w rejonie Kotki i Haminy.

Nie był to pierwszy przypadek, gdy drony związane z działaniami wojennymi w regionie pojawiły się na terytorium Finlandii. W marcu w południowo-wschodniej części kraju znaleziono kilka ukraińskich dronów po atakach Kijowa na rosyjskie porty naftowe wzdłuż Zatoki Fińskiej.

Petteri Orpo interweniuje u Wołodymyra Zełenskiego

Premier Petteri Orpo przeprowadził w weekend rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Orpo poinformował, że omawiał z nim niedzielny incydent, dodając, iż po rozmowie Ukraina ma większą uwagę przykładać do zapobiegania naruszeniom fińskiej przestrzeni powietrznej przez drony.

Fińskie Siły Obronne (FDF) poinformowały, że podjęto decyzję o niezestrzeliwaniu ani nieprzechwytywaniu dronów, ponieważ znajdowały się one zbyt blisko rosyjskiej granicy.

Według ministra obrony Häkkänena wykorzystywanie fińskiej przestrzeni powietrznej w takich działaniach jest niedopuszczalne.

– Wykorzystywanie naszej przestrzeni powietrznej do takich operacji jest jednoznacznie zakazane. Bardzo stanowczo przekazaliśmy stronie ukraińskiej, że nawet drony, które zbłądziły w wyniku zaniedbania, tworzą niebezpieczną sytuację – powiedział Häkkänen.

Były oficer operacyjny CIA i obecny konsultant ds. dronów James Acuna ocenił z kolei, że zestrzelenie drona, który znalazłby się nad terytorium Rosji, mogłoby nieść poważne konsekwencje.

W najgorszym scenariuszu – według Acuny – mogłoby to dać Rosji pretekst do przeprowadzenia poważnej eskalacji militarnej.