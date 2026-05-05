Z tego artykułu się dowiesz: Jak kształtują się zarobki prawników i w jakim stopniu wykorzystują oni sztuczną inteligencję w swojej pracy?

Jakie formy zatrudnienia dominują na polskim rynku prawniczym i jakie są związane z nimi różnice w wynagrodzeniach?

W jaki sposób prawnicy stosują narzędzia wspierane przez AI i jakie obszary ich pracy są usprawniane?

Jakie wyzwania stwarza rozwój sztucznej inteligencji w kontekście szkolenia młodszych adeptów zawodu?

Polski rynek prawniczy to dzisiaj środowisko z dużym udziałem doświadczonych specjalistów. Ponad połowa z ponad 500 respondentów badania przeprowadzonego przez Supesu Recruitment ma za sobą co najmniej dekadę praktyki. Z raportu wynika, że ponad 54 proc. badanych pracuje na kontraktach B2B, ok. 40 proc. na podstawie umowy o pracę, a tylko niecałe 5 proc. – umowy zlecenia.

Różnice w wynagrodzeniach są znaczące. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto osób pracujących na B2B wynosi 26 890 zł, podczas gdy w przypadku umowy o pracę jest to 17 515 zł. Nie oznacza to jednak prostego przeciwstawienia lepszej i gorszej formy zatrudnienia. Raport pokazuje raczej rynek, w którym elastyczne formy współpracy stały się trwałym elementem organizacji pracy prawników. Nadal istotną rolę odgrywa jednak etat, zwłaszcza tam, gdzie większe znaczenie mają stabilność, struktura organizacyjna i przewidywalność zatrudnienia.

Algorytm wchodzi do codziennej pracy

Z narzędzi wspieranych przez AI korzysta już ok. 88 proc. badanych prawników. Najczęściej wskazywane są ChatGPT (ok. 63 proc. użytkowników), Copilot (56 proc.) oraz DeepL (51 proc.). Oznacza to, że prawnicy nie korzystają wyłącznie ze specjalistycznego oprogramowania LegalTech, lecz także z powszechnie dostępnych narzędzi opartych na dużych modelach językowych.

Na pytanie: „Jakie obszary Twojej pracy mogłyby zostać usprawnione dzięki AI”, badani najczęściej wskazują na wyszukiwanie informacji i research prawny (82 proc.), analizę dokumentów i umów (70 proc.), tworzenie notatek ze spotkań i transkrypcji (64 proc.), automatyzację powtarzalnych czynności (56 proc.), a także generowanie pierwszych draftów umów (50 proc.).

– Dział prawny coraz częściej funkcjonuje jak wewnętrzna organizacja usługowa dla biznesu, która musi zarządzać zadaniami, wiedzą i ryzykiem w sposób systemowy. W tym kontekście technologia nie jest dodatkiem, lecz narzędziem umożliwiającym zmianę skali działania – zwraca uwagę Kamil Furman, dyrektor ds. compliance, VINCI Construction Polska.

Dla młodszych adeptów zawodu to jednak istotny sygnał ostrzegawczy. Zadania takie jak research, analiza dokumentów, przygotowywanie pierwszych wersji umów czy porządkowanie materiału były przez lata jednym z podstawowych sposobów uczenia się zawodu. Jeżeli coraz większa część tej pracy będzie automatyzowana, kancelarie i działy prawne będą musiały odpowiedzieć na pytanie, jak szkolić juniorów, aby nie pozbawić ich nauki warsztatu.

Ogólna średnia miesięcznego wynagrodzenia netto w badanej grupie wynosi ponad 22,1 tys. zł. To wysokie wartości na tle polskiego rynku pracy, ale raport pokazuje też bardzo duże rozpiętości. Np. junior associate zatrudniony na umowie o pracę w kancelarii ma medianę 6,2 tys. zł netto. Partner na B2B – to już 33 tys. zł mediany, przy górnej granicy 150 tys. zł. W przypadku managing partnera maksymalna wartość w zestawieniu wynosi 180 tys. zł. Podwyżkę w 2025 r. otrzymała większość badanych, najczęściej w umiarkowanej wysokości – do 10 proc. Raport pokazuje więc rynek atrakcyjny finansowo, ale silnie zróżnicowany w zależności od stanowiska, formy współpracy, doświadczenia i miejsca pracy.

Cena wysokiego tempa

Za wysokimi wynagrodzeniami, elastycznymi formami współpracy i technologicznym przyspieszeniem kryje się wyraźny koszt psychologiczny. Aż 47 proc. badanych deklaruje wypalenie zawodowe, a ok. 67 proc. przyznaje, że rozważało zmianę pracy z powodu stanu zdrowia psychicznego.

– Te liczby to nie tylko statystyki, to sygnał alarmowy dla liderów, menedżerów i całej branży prawnej – mówi Ksenia Gąsiorowska-Kamińska, dyrektorka działu prawnego w jednym z departamentów firmy InPost, która dodaje też, że dobrostan psychiczny pracowników to fundament efektywności i innowacyjności. – Ignorowanie tego aspektu to prosta droga do utraty talentów, spadku produktywności i zwiększonej rotacji – zaznacza.

Główne źródła stresu to praca i obowiązki zawodowe, co deklaruje 70 proc. badanych, a nadmiar obowiązków i brak czasu na regenerację oraz wysokie oczekiwania wobec siebie – ponad 56 proc. W pracy szczególnie obciążające są nadmiar zadań, szybkie terminy, presja przełożonych lub klientów oraz niejasne oczekiwania.

Raport nie przesądza, czy sztuczna inteligencja będzie dla prawników przede wszystkim odciążeniem, czy kolejnym źródłem presji. Może ograniczyć rutynę, przyspieszyć analizę dokumentów i uporządkować research. Może też zwiększyć oczekiwania wobec tempa pracy, dostępności i wydajności.

Podsumowując, polski prawnik w latach 2025–2026 jest lepiej opłacany, bardziej elastyczny zawodowo i coraz lepiej wyposażony technologicznie. Ale coraz częściej działa w warunkach, które wystawiają jego odporność na poważną próbę.

– Rynek prawniczy znajduje się dziś w momencie intensywnej transformacji – zarówno technologicznej, jak i organizacyjnej – podkreśla Iga Radziwiłł, CEO i współzałożycielka Supesu Recruitment.

Badanie zostało przeprowadzone przez Supesu Recruitment metodą CAWI (elektroniczny kwestionariusz) między 8 stycznia a 4 marca 2026 r. na grupie 507 prawników pracujących w kancelariach oraz działach in-house. „Rzeczpospolita” objęła raport patronatem medialnym.