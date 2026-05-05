Jak mówi Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości Grupy Morizon-Gratka, obserwowana od połowy 2024 r. stabilizacja cen mieszkań na rynku wtórnym „powoli odchodzi do przeszłości”.

Reklama Reklama

– Na ponowny wzrost średnich cen ofertowych lokali przekłada się coraz większy udział mieszkań w nowszym budownictwie – tłumaczy Drogomirecki.

Czytaj więcej Nieruchomości mieszkaniowe Ile metrów nowego mieszkania za pensję W zależności od miasta za przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto można kupić od 0,59 do 0,85 mkw. mieszkania – wynika z analiz portalu RynekPie...

Kupujący wolą nowsze mieszkania

Ekspert Grupy Morizon-Gratka zauważa, że rynek wtórny dynamicznie się zmienia. – Zmieniają się bowiem czynniki, które w ostatnich dwóch latach stabilizowały relację podaży i popytu – wyjaśnia. – Do sprzedaży trafia coraz więcej mieszkań relatywnie nowych, wykończonych w wyższym standardzie, lepiej odpowiadających oczekiwaniom nabywców. Jednocześnie rośnie dystans cenowy między nimi a lokalami w starszym budownictwie, często wymagającymi dodatkowych nakładów na remont. Mimo wyższych cen, to właśnie nowsze mieszkania cieszą się większym zainteresowaniem kupujących.

Analiza ofert opublikowanych w serwisach Morizon.pl i Gratka.pl w kwietniu tego roku potwierdza utrzymujący się trend wzrostowy. – W ujęciu miesiąc do miesiąca średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym wzrosły przeciętnie o 1 proc. Wyjątkiem jest Łódź, gdzie odnotowaliśmy niewielki spadek – o 0,2 proc. – mówi Marcin Drogomirecki.

Więcej chętnych na większe mieszkania

Dużo bardziej zmieniły się ceny mieszkań używanych w ciągu roku. Z analizy Grupy Morizon-Gratka wynika, że w czterech z 12 badanych miast ceny lokali wzrosły o ponad 5 proc.

W ujęciu rok do roku największe wzrosty cen mieszkań używanych odnotowano w Olsztynie i Bydgoszczy, gdzie przekroczyły 8 proc. W Gdańsku lokale z drugiej ręki zdrożały w ciągu roku o ok. 7 proc.

– Bardziej stabilne są największe rynki mieszkaniowe. W Krakowie i Wrocławiu wzrosty cen rok do roku wyniosły odpowiednio 2,8 proc. i 2,2 proc. – podaje Marcin Drogomirecki. – W stolicy średnia cena metra kwadratowego mieszkania z drugiej ręki wzrosła zaledwie o 1,1 proc. Jedynym dużym miastem, w którym średnia cena mieszkań spadła w ujęciu rocznym, pozostaje Łódź (spadek o 0,5 proc.).

Foto: mat.prasowe

Zdaniem Marcina Drogomireckiego ożywienie popytu na rynku wtórnym, szczególnie w segmencie mieszkań większych i o wyższym standardzie, wskazuje na dalsze różnicowanie cen. Analityk przewiduje, że nowsze lokale będą drożeć, podczas gdy ceny mieszkań o niższym standardzie, w starszym budownictwie, mogą podlegać głębszym korektom.