Sienna Center, biurowiec w centrum Warszawy, został oddany do użytku w 1998 roku. Budynek oferuje ok. 20 tys. mkw. powierzchni najmu i ok. 210 miejsc parkingowych. Pod koniec lutego tego roku biurowiec był wynajęty w 96 proc. Średni ważony okres najmu do wygaśnięcia umów wynosił cztery lata, a roczny przychód z czynszów to 3,98 mln euro.

Na co pójdą pieniądze ze sprzedaży warszawskiego biurowca

– Sprzedaż Sienna Center to kolejny etap naszego strategicznego programu rotacji kapitału – mówi cytowany w komunikacie Keegan Viscius, prezes spółki CA Immo. – Transakcja ta pozwala uwolnić fundusze i skierować je na inne cele inwestycyjne, a także zrealizować przyszłe zyski w momencie, gdy potencjał dalszego wzrostu wartości w obecnym modelu biznesowym jest już ograniczony. Uzyskane wpływy mogą zostać przeznaczone na bieżące potrzeby korporacyjne, rozwój portfela nieruchomości premium, spłatę zadłużenia, skup akcji własnych lub atrakcyjne inwestycje zewnętrzne – dodaje.

Jak tłumaczy, sprzedaż jest zgodna z długoterminową strategią inwestycyjną CA Immo, zakładającą skupienie się na dużych, wysokiej jakości biurowcach klasy A, zlokalizowanych w prestiżowych centralnych częściach miast. – W ramach tej strategii spółka zbywa nieruchomości, które nie odpowiadają jej podstawowej działalności pod względem klasy aktywów, lokalizacji, jakości budynku, wieku lub potencjału wzrostu wartości, stale optymalizując jakość portfela – informują przedstawiciele firmy.

Inwestor, zarządca, deweloper

W transakcji spółce CA Immo doradzały kancelaria prawna Greenberg Traurig i agencja doradcza CBRE.

CA Immo jest inwestorem, zarządcą i deweloperem specjalizującym się w nieruchomościach biurowych w największych miastach Niemiec, Austrii i Europy Środkowej.