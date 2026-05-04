MetLife Ukraina jest największym ubezpieczycielem na życie w Ukrainie, z udziałem w rynku sięgającym ok. 50 proc. Spółka obsługuje ok. 900 tys. aktywnych klientów i dysponuje szerokim portfolio produktów, od indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie, po ubezpieczenia zdrowotne, wypadkowe oraz programy benefitów pracowniczych. Jej działalność opiera się na zdywersyfikowanym modelu dystrybucji, obejmującym brokerów, współpracę z wiodącymi bankami oraz profesjonalną sieć agentów.

– Przejęcie MetLife Ukraina to ważny krok w realizacji naszej długoterminowej strategii rozwoju silnej, międzynarodowej grupy ubezpieczeniowo-finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Inwestujemy w lidera rynku z doświadczonym zespołem i odpornym modelem biznesowym, który wzmacnia naszą obecność w Ukrainie i znacząco zwiększa skalę działalności w segmencie ubezpieczeń na życie. Ta decyzja łączy ambicje strategiczne z twardymi przesłankami biznesowymi – mówi prezes PZU Bogdan Benczak, cytowany w komunikacie spółki.

Korzyści dla Grupy PZU z przejęcia MetLife Ukraina

Największy polski ubezpieczyciel przekonuje, że transakcja wpisuje się w jego strategię budowy regionalnego czempiona, która zakłada rozwój w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza na rynkach, na których Grupa PZU już jest obecna. – Ukraiński rynek ubezpieczeń na życie pozostaje relatywnie słabo nasycony na tle krajów regionu, co stwarza istotne możliwości dalszej ekspansji. Jednocześnie sektor przeszedł w ostatnich latach głęboką konsolidację i restrukturyzację, wzmacniając stabilność działających na nim podmiotów – czytamy w komunikacie PZU.

Spółka zwraca uwagę, że z perspektywy Grupy PZU transakcja jest również atrakcyjna finansowo. MetLife Ukraina posiada silną pozycję kapitałową, wysoką rentowność (ok. 20 proc.) oraz płynność, która zabezpiecza możliwość wypłaty dywidendy.

Dla PZU Ukraina przejęcie oznacza z kolei istotne wzmocnienie skali działalności, dostęp do komplementarnej wobec niej sieci sprzedaży, zaawansowanych kompetencji produktowych oraz doświadczonego zespołu z rozbudowaną bazą klientów.

– Wykorzystanie doświadczeń i kompetencji zespołu MetLife Ukraina pozwala nie tylko na dalszy rozwój działalności Grupy PZU w Ukrainie, ale również na podnoszenie standardów oferty i obsługi na całym rynku. Ponadto jest to istotny krok w kierunku wzmocnienia zaufania klientów do rynku ubezpieczeń na życie w Ukrainie – mówi Maciej Szyszko, prezes PZU Ukraina.

Inwestycja z ubezpieczeniem KUKE

Inwestycja Grupy PZU została objęta ubezpieczeniem przez KUKE (Korporacja Kredytów Eksportowych, Grupa PFR), które chroni przed negatywnymi skutkami ewentualnego pogorszenia sytuacji wojennej lub politycznej.

– Transakcja PZU jest kolejną inwestycją zagraniczną polskiego podmiotu w Ukrainie, zabezpieczoną w tym roku przez KUKE. Brak ryzyk politycznych i siły wyższej, w tym ryzyk działań wojennych stwarza potencjał do bezpiecznej ekspansji naszych firm – tłumaczy Janusz Władyczak, prezes KUKE.

Dane makroekonomiczne wskazują na wysoką odporność ukraińskiej gospodarki, stopniową stabilizację inflacji oraz perspektywę umiarkowanego wzrostu PKB w średnim terminie.

– Nasza inwestycja i sposób jej przeprowadzenia pokazują, że potrafimy łączyć odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem z długoterminowym myśleniem strategicznym. Inwestujemy tam, gdzie mamy doświadczenie, lokalną obecność i realną zdolność do budowania wartości – nawet w trudnych warunkach rynkowych – przekonuje Bogdan Benczak.