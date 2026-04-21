Z tego artykułu się dowiesz: Kto objął stanowisko prezesa zarządu PZU Życie i jaki jest skład nowego zarządu spółki?

Jakie są główne strategiczne priorytety dla PZU Życie pod nowym kierownictwem?

Jakie obszary odpowiedzialności zostały przypisane poszczególnym członkom zarządu PZU Życie?

Jakie doświadczenie zawodowe posiada nowa prezes zarządu PZU Życie?

- 21 kwietnia 2026 r. Rada Nadzorcza PZU Życie, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, powierzyła Iwonie Wróbel funkcję prezesa zarządu spółki. Do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego Iwona Wróbel będzie kierować pracami Zarządu PZU Życie – poinformowała we wtorek późnym popołudniem PZU. W komunikacie dodała, że jednocześnie Rada Nadzorcza PZU Życie powołała w skład zarządu tej spółki: Agnieszkę Gocałek, Macieja Fedynę, Artura Fromberga, Michała Kopyta, Marcina Mikosa, Michała Świtalskiego i Tomasza Tarkowskiego.

Powołanie jest efektem otwartego postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska prezesa i członków zarządu PZU Życie, ogłoszonego 19 marca 2026 r. w związku z upływem kadencji poprzedniego zarządu. Kadencja nowego zarządu rozpoczyna się 21 kwietnia 2026 r. i obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe 2027-2029.

Kim jest nowa prezes PZU Życie

– Powołanie nowego zarządu otwiera kadencję skoncentrowaną na realizacji strategicznych priorytetów PZU Życie. Będziemy skupiać się na rozwoju kluczowych linii biznesowych, dalszej cyfryzacji procesów oraz wzmacnianiu roli spółki w systemie zabezpieczenia społecznego i zdrowotnego – skomentowała cytowana w komunikacie Iwona Wróbel, nowa prezes PZU Życie.

W powołanym na kolejną kadencję zarządzie za nadzorowanie poszczególnych obszarów odpowiedzialni będą: Agnieszka Gocałek - za obszar bancassurance i affinity, Maciej Fedyna – za obszar ryzyka i finansów, Artur Fromberg – za obszar klienta korporacyjnego, Michał Kopyt – za obszar technologii, Marcin Mikos – za obszar ubezpieczeń zdrowotnych, Michał Świtalski – za obszar zrównoważonego rozwoju i współpracy instytucjonalnej i Tomasz Tarkowski – za obszar obsługi świadczeń. Postępowanie kwalifikacyjne na funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za obszar klienta indywidualnego zakończyło się bez rozstrzygnięcia.

Czytaj więcej Ubezpieczenia Zmiana za sterami PZU Życie Katarzyna Majewska została powołana w poniedziałek na stanowisko prezesa zarządu PZU Życie. Do czasu uzyskania zgody KNF będzie pełniła obowiązki s...

Czytaj więcej Materiał Promocyjny Cyfrowa zmiana w nabywaniu samochodów Czy nabycie samochodu może być tak proste, jak zamówienie sprzętu online? O tym, jak wygląda transformacja tego sektora oraz jak należy odpowiedzie...

W komunikacie czytamy jeszcze, że priorytetem nowego zarządu będzie wzmacnianie pozycji PZU Życie jako lidera rynku ubezpieczeń na życie, rozwijanie rozwiązań zapewniających długoterminowe bezpieczeństwo finansowe oraz realne wsparcie zdrowotne dla klientów, przy jednoczesnej realizacji celów strategicznych Grupy PZU.

Iwona Wróbel od stycznia 2023 r. do marca 2024 r. była dyrektorem do spraw strategii w PZU Życie. Od kwietnia 2024 r. z ramienia zarządu PZU Życie była odpowiedzialna za kompleksowe zarządzanie obszarem ubezpieczeń indywidualnych na życie. W ramach business unitu Vitalni kierowała pracami nad optymalizacją portfela i rozwojem oferty życiowej. Zarządzała także siecią sprzedaży życiowych agentów wyłącznych w całym kraju oraz nadzorowała sprzedaż w oddziałach PZU. Wcześniej pracowała m.in. w Banku Pocztowym oraz w Poczcie Polskiej jako dyrektor zarządzająca segmentem klienta detalicznego. Następnie w firmie Aviva była m.in. dyrektorem strategii i sprzedaży sieci własnej.

PZU także z nowym prezesem i zarządem

Przypomnijmy, że tydzień temu Rada Nadzorcza PZU, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, ponownie powierzyła Bogdanowi Benczakowi funkcję prezesa zarządu spółki. Jednocześnie powołała w skład zarządu PZU: Macieja Fedynę, Elżbietę Häuser-Schöneich, Kazimierza Karolczaka, Rafała Kilińskiego, Tomasza Tarkowskiego oraz Jana Zimowicza.

Także konkurs w PZU związany był z upływem kadencji poprzedniego zarządu. Kadencja nowego zarządu rozpoczęła się 14 kwietnia 2026 r. i obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe 2027-2029.

W nowym zarządzie PZU Maciej Fedyna odpowiada za obszar ryzyka i finansów, Elżbieta Häuser-Schöneich za obszar klienta indywidualnego, Kazimierz Karolczak za obszar zarządzania zasobami ludzkimi i dialogu społecznego, Rafał Kiliński za obszar klienta korporacyjnego, Tomasz Tarkowski za obszar likwidacji szkód, a Jan Zimowicz za obszar dystrybucji. Rada Nadzorcza PZU zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za obszar inwestycji bez rozstrzygnięcia.