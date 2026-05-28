Szacunki Europejskiej Federacji Producentów Karmy dla Zwierząt Domowych (FEDIAF) pokazują, że liczba psów i kotów w polskich gospodarstwach domowych sięga 16 mln. Psów jest nieco więcej, bo 8,4 mln, kotów – 7,6 mln. Te liczby plasują nas w europejskiej czołówce, w obu kategoriach na piątym miejscu. Szacuje się przy tym, że zwierzęta te żyją nawet w przeszło połowie gospodarstw domowych w naszym kraju, a ich utrzymanie kosztuje od około 100 zł do nawet tysiąca i więcej złotych miesięcznie. Potężne wydatki zaczynają się jednak, gdy domowy pupil zaczyna chorować albo ulegnie wypadkowi.

Reklama Reklama

Foto: Paweł Krupecki

Nasza czytelniczka, pani Zuzanna na kompleksowe badania swojego 16-letniego psa, który nagle podupadł na zdrowiu, wydała w ciągu dwóch dni prawie 2 tys. zł. Pani Marta na usunięcie zębów jednego ze swoich kotów musiała przeznaczyć blisko 3 tys. zł. Choroba nowotworowa psa pana Jacka wymagała amputacji jednej z łapek zwierzaka, co wraz z opieką pooperacyjną kosztowało prawie 3,7 tys. zł. Przykłady można mnożyć, zwykle związane z nimi wydatki idą w tysiące złotych.

Z pomocą właścicielom zwierząt domowych mogą przyjść w takich przypadkach ubezpieczyciele. Kilku największych z nich zapytaliśmy o ich ofertę w tym zakresie.

Ubezpieczenie psa i kota. Co obejmuje polisa i jakie koszty leczenia pokrywa?

– W PZU oferujemy możliwość objęcia ochroną zwierząt domowych w ramach ubezpieczenia majątkowego PZU Dom. Nie jest to odrębny produkt, lecz element ubezpieczenia ruchomości domowych – poinformowało nas biuro prasowe największego polskiego ubezpieczyciela. Ochrona może tu objąć m.in. psy, koty, a także inne popularne zwierzęta domowe, takie jak gryzonie, ptaki czy gady, z wyłączeniem zwierząt utrzymywanych w celach hodowlanych lub handlowych.

Zakres ochrony obejmuje m.in. zwrot kosztów leczenia zwierzęcia po wypadku na terenie Polski (np. potrącenie przez samochód, pogryzienie przez inne zwierzę), wypłatę odszkodowania w przypadku śmierci zwierzęcia w wyniku zdarzenia losowego (z wyłączeniem chorób i przyczyn naturalnych), pokrycie kosztów uśpienia i utylizacji, a także odszkodowanie w przypadku kradzieży zwierzęcia lub jego utraty wskutek zdarzeń takich jak pożar czy włamanie. Odpowiedzialność PZU w tym zakresie objęta jest limitem do 5 tys. zł.

– Warto uzupełnić polisę PZU Dom o ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, które już za kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych rocznie zapewnia ochronę w sytuacjach, gdy zwierzę wyrządzi szkodę osobom trzecim, np. pogryzie przechodnia czy zniszczy mienie. Ochrona obejmuje również szkody spowodowane przez psy ras uznawanych za agresywne – informuje nas PZU. – Koszt ubezpieczenia zależy tu od wybranego zakresu ochrony oraz parametrów całej polisy PZU Dom – dodaje.

Ubezpieczenie zwierząt domowych. Jakie polisy oferują PZU, Allianz, Warta i Uniqa?

Podobnie wygląda to u kilku innych ubezpieczycieli. – W ramach ubezpieczenia Mój Dom zapewniamy ochronę zwierząt domowych, jako ruchomości domowe. Ponadto, w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, odpowiadamy również za szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe – mówi Bohdan Białorucki, rzecznik prasowy Allianz Polska. – Nie jest naliczana dodatkowa składka za te elementy ochrony, są one uwzględnione w standardowej taryfie – dodaje.

– W Uniqa ubezpieczenie Pupila, psa lub kota, dostępne jest jako dodatek do ubezpieczenia mieszkaniowego Twoje Miejsce. Ubezpieczenie obejmuje zwrot kosztów związanych z następstwami nieszczęśliwych wypadków pupila, jego poszukiwaniem oraz kradzieżą. Klient może wybrać jedną z trzech sum ubezpieczenia: 2 tys. zł, 5 tys. zł lub 8 tys. zł. Nie pytamy o rasę czy wiek zwierzęcia. Wystarczy wskazać, czy pupil jest psem czy kotem oraz podać jego imię – informuje Marcin Błaszczak, lider Zespołu Pozostałych Ubezpieczeń Majątkowych i Osobowych w Uniqa. Składka za ubezpieczenie zależy tu od wybranej sumy i wynosi od 37 do 70 zł. Jedną polisą można objąć ochroną do trzech pupili.

Warta oferuje ubezpieczenie zwierząt domowych w ramach produktów mieszkaniowych oraz turystycznych. – Dzięki temu właściciele mogą zabezpieczyć swoich pupili zarówno na co dzień, jak i podczas wyjazdów, obejmując ochroną koszty leczenia, opiekę nad zwierzęciem czy odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim – tłumaczy Krzysztof Kulasza, rzecznik prasowy Warty.

W ramach produktów mieszkaniowych ochroną objęte są psy i koty. Ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia poniesione w wyniku nieszczęśliwego wypadku, takiego jak pogryzienie przez inne zwierzę czy potrącenie przez samochód (do 5 tys. zł lub 10 tys. zł). Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także wsparcie assistance oraz OC w życiu prywatnym, bez wyłączeń dla ras psów uznawanych za agresywne. Z kolei w polisie turystycznej dostępny jest pakiet „Zwierzę w podróży” z sumą ubezpieczenia do 5 tys. zł, obejmujący zwrot kosztów leczenia weterynaryjnego w razie wypadku zwierzęcia za granicą, a także wsparcie w sytuacji hospitalizacji właściciela czy szkód wyrządzonych przez zwierzę podczas podróży w ramach OC właściciela.

Podstawowa ochrona koncentruje się tu na nieszczęśliwych wypadkach, takich jak potrącenie przez pojazd, upadek z wysokości, pogryzienie przez inne zwierzę czy otrucie. W takich sytuacjach ubezpieczenie pokrywa m.in. koszty leczenia weterynaryjnego, a w trudniejszych przypadkach także koszty uśpienia, kremacji czy pochówku. Przewidziane jest również jednorazowe świadczenie w razie śmierci zwierzęcia. Dodatkowo, w przypadku zaginięcia pupila, właściciel może liczyć na zwrot kosztów jego poszukiwania, np. publikacji ogłoszeń czy wydruku ulotek. Szerszy wariant obejmuje także nagłe zachorowania. Koszt rozszerzenia ochrony jest stosunkowo niewielki i zależy przede wszystkim od wybranego zakresu.

Ile kosztuje ubezpieczenie psa i kota? Ceny polis dla zwierząt w 2026 roku

Nieco inaczej do problemu ubezpieczeń zwierząt domowych podchodzi Generali Polska. – W ramach ubezpieczenia „Generali z myślą o Twoim psie” można objąć ochroną psa wraz z jego właścicielem. Ochroną objęte są zarówno psy rasowe, jak i mieszańce, także te ze schroniska, które ukończyły 8 tygodni i mają wszczepiony chip – mówi Magdalena Kuś, menedżer produktu w Generali Polska.

Podstawą polisy jest zwrot kosztów leczenia psa w przypadku nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie może obejmować m.in. wizyty weterynaryjne, badania laboratoryjne i obrazowe, hospitalizację, zabiegi operacyjne oraz leki. Ochrona działa zarówno w przypadku codziennych problemów zdrowotnych, takich jak zatrucia czy infekcje, jak i poważniejszych schorzeń, w tym nowotworów, chorób ortopedycznych czy urazów po wypadkach. Maksymalna suma ubezpieczenia kosztów leczenia wynosi 50 tys. zł, a wysokość wypłaty zależy m.in. od wybranego kwotowego udziału własnego i sumy ubezpieczenia.

Polisę można rozszerzyć o ubezpieczenie OC właściciela psa. W ramach ochrony Generali wypłaci odszkodowanie osobie poszkodowanej, jeśli zwierzę wyrządzi szkodę – np. pogryzie innego psa, uszkodzi mienie lub doprowadzi do wypadku. Dodatkowo dostępne jest ubezpieczenie śmierci psa w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

Zwierzęta domowe można tu także objąć ochroną w ramach ubezpieczenia „Generali z myślą o domu i rodzinie”, które można dodatkowo rozszerzyć o ubezpieczenie OC w życiu prywatnym obejmujące także szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe osobom trzecim.