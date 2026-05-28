Dwa dni temu Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że z mObywatela korzysta już 12 milionów użytkowników. W ciągu ostatniego 2,5 roku liczba ta się podwoiła. W tym czasie aplikacja zyskała 89 dodatkowych usług, dokumentów i funkcji. Jednocześnie zapowiedziano, że do końca czerwca tego roku trafi do niej jeszcze 11 nowości. Na razie nie podano, o jakie funkcje dokładnie chodzi. Wiadomo natomiast, że w planach jest m.in. mapa schronów, legitymacja honorowego dawcy krwi, prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, legitymacja doktoranta czy Centralna informacja emerytalna.

Dane z Krajowego Rejestru Sądowego w mObywatelu

Jednocześnie w najnowszej aktualizacji aplikacji oznaczonej 4.83.0 wprowadzono nową usługę Dane KRS. W oficjalnym wykazie zmian aplikacji mObywatel wyjaśniono, iż dzięki tej usłudze można sprawdzić listę podmiotów, w których użytkownik figuruje jako osoba uprawniona do reprezentacji, członek organu nadzoru lub prokurent. „Pobierzesz informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu, a także włączysz powiadomienia KRS” – dodano.

Od teraz w aplikacji PWZ farmaceuty oraz Legitymacja Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego

To nie jedyne nowości. W poniedziałek poinformowano, że 40 tysięcy osób z uprawieniami farmaceuty w Polsce, które są wpisane do Centralnego Rejestru Farmaceutów, może dodawać do mObywatela cyfrową wersję Prawa wykonywania zawodu farmaceuty.

Na dokumencie w aplikacji osoby te zobaczą swoje dane osobowe (imię i nazwisko), tytuł zawodowy, numer Prawa wykonywania zawodu, datę uzyskania PWZ oraz informację o organie, który przyznał PWZ (robią to okręgowe izby aptekarskie).

Z kolei w środę ogłoszono, że wszystkie osoby, które mają aktualne uprawnienia strzeleckie i są wpisane do systemu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz mają mDowód lub Dokument ochrony czasowej, będą mogły dodać do mObywatela swoje cyfrowe dokumenty.

Chodzi o: licencję sędziego strzelectwa sportowego, licencję sędziego strzelectwa dynamicznego, licencję zawodniczą PZSS, licencję trenera strzelectwa sportowego, licencję instruktora strzelectwa sportowego, patent strzelecki oraz legitymację prowadzącego strzelanie.

U wszystkich użytkowników legitymacja PZSS powinna pojawić się do 1 czerwca 2026 r.