Informacja przekazana została za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Reklama Reklama

Gen. Kukuła rozmawiał z szefem armii USA w Europie i Afryce

„Dzisiaj Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła rozmawiał telefonicznie z gen. Christopherem Donahue, Naczelnym Dowódcą Armii Stanów Zjednoczonych w Europie i Afryce oraz Dowództwa Wojsk Lądowych NATO” – czytamy we wpisie opublikowanym na Facebooku.

Jak podkreślił Sztab Generalny Wojska Polskiego, „generałowie omówili obecność wojsk amerykańskich na wschodniej flance NATO, działania mające na celu wzmacnianie odstraszania i obrony oraz tematy związane z bezpieczeństwem w regionie”.

Czytaj więcej Polityka Decyzja Trumpa o żołnierzach USA nie zaskoczyła Pałacu Prezydenckiego. Wręcz przeciwnie Polityczna rozgrywka wokół obecności żołnierzy USA w Polsce nie kończy się wraz z niedawną deklaracją Donalda Trumpa o zwiększeniu ich liczby. W Wa...

5 tys. dodatkowych żołnierzy USA w Polsce

W ubiegły czwartek prezydent USA Donald Trump ogłosił na Truth Social, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowych 5 tys. żołnierzy. Swoją decyzję argumentował wynikiem ubiegłorocznych wyborów prezydenckich w Polsce, w których zwyciężył popierany przez niego Karol Nawrocki, oraz relacjami łączącymi obu polityków. Zapowiedź padła kilka godzin po rozmowach w Pentagonie, podczas których – jak relacjonował wiceszef MON Paweł Zalewski – strona amerykańska zapewniła, że mimo trwającej redukcji sił USA poziom obecności wojskowej w Polsce nie zostanie docelowo zmniejszony.

Deklaracja Trumpa wywołała pytania o jej rzeczywisty wymiar – kilka dni wcześniej amerykańskie siły lądowe niespodziewanie wstrzymały bowiem planowaną rotację ponad 4 tys. żołnierzy brygady pancernej. Nie jest jasne, czy zapowiedziane 5 tys. wojskowych stanowi nowy kontyngent, czy też dotyczy przywrócenia zawieszonego rozmieszczenia. Jeśli decyzja obejmowałaby zarówno wznowienie rotacji, jak i realne wzmocnienie, łączna liczba żołnierzy USA w Polsce mogłaby sięgnąć około 15 tys.

„Stoję i będę stać na straży sojuszu polsko-amerykańskiego – ważnego filaru bezpieczeństwa każdego polskiego domu i całej Europy” – napisał w mediach społecznościowych po decyzji Trumpa prezydent RP Karol Nawrocki. Dodał, że „dobre sojusze to sojusze oparte na współpracy, wzajemnym szacunku i dbaniu o nasze wspólne bezpieczeństwo” i podziękował swojemu amerykańskiemu odpowiednikowi „za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie”. „Bezpieczeństwo Polski i Polaków jest dla mnie najważniejsze!” – zapewnił.

Wcześniej amerykańskie media informowały, że Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4 tys. amerykańskich żołnierzy do Polski. Doniesienia pojawiły się niedługo po tym, jak Pentagon zapowiedział wycofanie 5 tys. żołnierzy z Niemiec. Polski rząd dementował informacje, by amerykański kontyngent w Polsce miał zostać zmniejszony.

W ostatnim czasie przedstawiciele polskiego rządu przeprowadzili szereg rozmów z Amerykanami – m.in. z szefem Pentagonu Petem Hegsethem, dowódcą wojsk USA w Europie gen. Alexusem Grynkewichem czy wiceszefem Pentagonu, podsekretarzem ds. polityki Departamentu Wojny Elbridgem Colbym.