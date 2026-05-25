Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej poszukuje funkcjonariuszy
W 2026 r. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej planuje przyjąć do służby przygotowawczej do 120 osób.
Jak wynika z informacji znajdujących się na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, aby zostać przyjętym do służby przygotowawczej, należy spełnić m.in. następujące wymagania:
W przypadku ostatniego z wymagań, od 1 października 2023 r. wprowadzone zostały pewne zmiany. W rekrutacji mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat i są uczniami ostatniego roku szkoły ponadpodstawowej. Jeśli pomyślnie przejdą procedurę kwalifikacyjną, dokumenty stwierdzające wykształcenie mogą dostarczyć przed przyjęciem do służby.
Rekrutacja do służby w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej składa się z kilku etapów:
„Oferujemy stabilne zatrudnienie – od rozpoczęcia służby do emerytury. Naszych funkcjonariuszy wspieramy finansowo, gdy znajdą się w trudnej sytuacji materialnej” – zapewnia Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w komunikacie dotyczącym zarobków, dodatków i wsparcia finansowego.
Ile może zarobić funkcjonariusz Służby Granicznej na początku kariery zawodowej? Okazuje się, że odbywający trwające ok. 4 miesiące szkolenie tzw. kursant do 26. roku życia (zwolniony od podatku od osób fizycznych) w służbie przygotowawczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie ponad 5900 zł netto. Natomiast kursant powyżej 26. roku życia – niemal 5500 zł netto.
Z kolei funkcjonariusz SG bezpośrednio po ukończeniu szkolenia, czyli kontroler lub młodszy asystent do 26. roku życia zarabia w służbie przygotowawczej miesięcznie prawie 6600 zł netto, a osoba powyżej 26. roku życia – ponad 6000 zł netto.
To jednak nie wszystko. Funkcjonariusz w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej otrzymuje także świadczenie mieszkaniowe wynoszące ponad 900 zł netto. Ponadto może liczyć na zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby – w zależności od odległości – w kwocie od 140 do 220 zł miesięcznie.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej poszukuje również pracowników cywilnych. Aktualnie prowadzony jest nabór na dwa stanowiska:
