W 2026 r. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej planuje przyjąć do służby przygotowawczej do 120 osób.

10860 zł miesięcznie i 39 dni urlopu. Praca dla cywilów w Służbie Więziennej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej poszukuje funkcjonariuszy

Jak wynika z informacji znajdujących się na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, aby zostać przyjętym do służby przygotowawczej, należy spełnić m.in. następujące wymagania:

  • posiadać obywatelstwo polskie,
  • mieć nieposzlakowaną opinię,
  • być niekaranym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,
  • mieć wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

W przypadku ostatniego z wymagań, od 1 października 2023 r. wprowadzone zostały pewne zmiany. W rekrutacji mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat i są uczniami ostatniego roku szkoły ponadpodstawowej. Jeśli pomyślnie przejdą procedurę kwalifikacyjną, dokumenty stwierdzające wykształcenie mogą dostarczyć przed przyjęciem do służby.

Etapy rekrutacji do służby w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej

Rekrutacja do służby w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej składa się z kilku etapów:

  • złożenia dokumentów, w tym m.in. podania, kwestionariusza osobowego oraz dokumentów stwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
  • testu wiedzy;
  • testu sprawności fizycznej;
  • badania psychologicznego;
  • rozmowy kwalifikacyjnej;
  • ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej;
  • badania psychofizjologicznego;
  • sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach, kartotekach i dokumentach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Straży Granicznej;
  • postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych – w przypadku braku odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa.

Tyle może zarobić funkcjonariusz Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

„Oferujemy stabilne zatrudnienie – od rozpoczęcia służby do emerytury. Naszych funkcjonariuszy wspieramy finansowo, gdy znajdą się w trudnej sytuacji materialnej” – zapewnia Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w komunikacie dotyczącym zarobków, dodatków i wsparcia finansowego.

Ile może zarobić funkcjonariusz Służby Granicznej na początku kariery zawodowej? Okazuje się, że odbywający trwające ok. 4 miesiące szkolenie tzw. kursant do 26. roku życia (zwolniony od podatku od osób fizycznych) w służbie przygotowawczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie ponad 5900 zł netto. Natomiast kursant powyżej 26. roku życia – niemal 5500 zł netto.

Z kolei funkcjonariusz SG bezpośrednio po ukończeniu szkolenia, czyli kontroler lub młodszy asystent do 26. roku życia zarabia w służbie przygotowawczej miesięcznie prawie 6600 zł netto, a osoba powyżej 26. roku życia – ponad 6000 zł netto.

To jednak nie wszystko. Funkcjonariusz w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej otrzymuje także świadczenie mieszkaniowe wynoszące ponad 900 zł netto. Ponadto może liczyć na zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby – w zależności od odległości – w kwocie od 140 do 220 zł miesięcznie.

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej poszukuje pracowników cywilnych

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej poszukuje również pracowników cywilnych. Aktualnie prowadzony jest nabór na dwa stanowiska:

  • inspektor do spraw ppoż./ inspektorka do spraw ppoż. Wydział Kontroli Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej – oferowane zasadnicze wynagrodzenie miesięczne to 6612,28 zł brutto;
  • starszy inspektor-kierownik kancelarii/starsza inspektorka-kierowniczka kancelarii w Kancelarii Ogólnej Placówki Straży Granicznej w Olsztynie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej – oferowane zasadnicze wynagrodzenie miesięczne to 5881,69 zł brutto.

