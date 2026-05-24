To mężczyźni mówią dziś „Moje ciało, mój wybór”? 

1 godz. 34 min. 46 sek.
– Rzeczywiście, niektórzy politycy są trochę opóźnieni i nie nadążają za duchem czasu. Kiedy rozmawia się z politykami zaangażowanymi w temat równości, nikt nie pozwala sobie na żarty z problemów mężczyzn – mówi Michał Płociński. Mężczyźni, którzy żyją osiem lat krócej od kobiet, stają się adresatem istotnych postulatów politycznych, ale – komentuje, odwołując się do badań opinii publicznej Michał Płociński – „nikt nie weźmie politycznej odpowiedzialności za de facto podniesienie wieku emerytalnego kobietom”.
Blisko rok temu elektorat Karola Nawrockiego opowiedział się za reprezentowanym przez niego modelem męskości. W czwartym odcinku „Rzeczy o idei” Michał Płociński i Estera Flieger komentują tezę socjolożek dr hab. Julii Kubisy i dr hab. Katarzyny Wojnickiej: o wyniku wyborów mogła zdecydować wypowiedź premiera Donalda Tuska, który kilka miesięcy wcześniej zapowiedział obowiązkowe szkolenia wojskowe dla mężczyzn, podczas gdy Sławomir Mentzen i Grzegorz Braun oferują im wolność wyboru.
– To są dwa zupełnie różne światy męskości. Uprzywilejowani mężczyźni, mówiący po francusku i chodzący do psychologa. Nie ma w tym nic złego, ale bywa to utożsamiane z przynależnością do elity, przy czym powinniśmy stawać w obronie mężczyzn mówiących o tym, że korzystają z pomocy. Natomiast Nawrocki reprezentuje męskość wykluczoną, czyli tych mężczyzn, którzy mają różne, liczne problemy – Michał Płociński wyjaśnia, że mężczyzn wykluczonych od męskich elit dzieli przepaść. – W ten sposób Trzaskowski moim zdaniem uosabia w oczach mężczyzn znienawidzone przez nich wymagania kobiet – dodaje Estera Flieger.
Współprowadzący podcastu rozstrzygają, czy rozmowa o zrównaniu wieku emerytalnego i służbie wojskowej musi kończyć się wojną płci. A może to rozmowa o trzech podziałach: generacyjnym, a także na Polskę niemetropolitalną i dużych miast oraz elity i osoby nieuprzywilejowane? Zwłaszcza że istnieje przepływ elektoratu kobiecego od partii lewicowych i liberalnych do Konfederacji.
– Problemy mężczyzn bardzo często mają charakter klasowy – przekonuje Michał Płociński. – Uważam, że podział na Polskę dużych miast i małych miejscowości jest ważniejszy niż płciowy. Te problemy często się pokrywają. Kobiety z małych miejscowości mają te same problemy, których źródłem jest gorszy dostęp do usług publicznych – mówi Estera Flieger.
Według prowadzących istotnym problemem debaty o służbie wojskowej, a jednocześnie źródłem kolejnego konfliktu, są różnice pokoleniowe: entuzjastami poboru są respondenci, których nie obejmie, a młodzi pesymistycznie oceniają przyszłość Polski.
– To jedna z tych spraw, która mnie bardzo niepokoi: że tego się już nie poskleja. Zaganianie młodych do okopu doprowadzi w końcu do katastrofy – prognozuje Estera Flieger. Debata o służbie wojskowej i wieku emerytalnym ma jej zdaniem wspólny mianownik: stoi na głowie, ponieważ nie rozmawiamy o jakości życia Polek i Polaków.
