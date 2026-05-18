Panel polityków na Kongresie Mężczyzn. Od lewej: Michał Płociński (prowadzący, „Rzeczpospolita”), Joanna Senyszyn (Nowa Fala), Marcin Józefaciuk (bezpartyjny, wybrany z list KO), Michał Wawer (Konfederacja), Łukasz Michnik (Nowa Lewica). Warszawa, 25 kwietnia
W dobie głębokiego kryzysu tożsamości identyfikacje płciowe stały się paliwem dla polaryzacji politycznej. Zwracają uwagę, ożywiają dyskusję, a przede wszystkim budzą emocje – czasem skrajne. Rozsądek i umiarkowanie się nie oglądają, nie czytają i nie klikają, a przynajmniej znacznie rzadziej niż treści pełne afektu. Tymczasem kwestie dotykające kobiet i mężczyzn są trudne, newralgiczne, a przy tym istotne z punktu widzenia stabilności całego społeczeństwa. Pytanie jest takie: czy można w Polsce prowadzić konstruktywną rozmowę o wyzwaniach i problemach zarówno kobiet, jak i mężczyzn?
Jeśli na horyzoncie pojawia się kwestia spraw, które bardzo dotykają mężczyzn, niemal automatycznie pojawiają się głosy w istocie na starcie zabijające dyskusję. Zaczyna się bowiem licytacja, kto ma gorzej: kobiety czy mężczyźni? To droga donikąd. Tak, sprawy mocno uderzające w kobiety w Polsce wciąż czekają na rzetelne uporządkowanie, a jest ich dużo. Wystarczy tylko wspomnieć kwestie wciąż widocznej luki płacowej, restrykcyjne prawo reprodukcyjne, dostęp do lekarzy ginekologów, odwlekanych diagnoz, przemocy domowej – po szkodliwe stereotypy i ich wpływ na życie zawodowe i prywatne.
Jeśli damy sobie narzucić, że rozmowa o problemach mężczyzn w Polsce to „prawacki radykalizm", pozwolimy, by na emocjach największej mniejszości w...
Jednak debata publiczna nie jest grą o sumie zerowej. Tak, historia społeczna i polityczna kobiet jest historią trudną, niesprawiedliwą, a często po prostu brutalną. To jednak nie oznacza, że można odmawiać prawa do dyskusji mężczyznom. Próby takich dyskusji podejmuje Stowarzyszenie na rzecz Chłopców i Mężczyzn, które już od kilku lat organizuje Kongres Mężczyzn. Omawiane tam kwestie zwykle dotyczą obszarów, w których mężczyźni widzą wyzwania, ale w istocie to problemy ważne z punktu widzenia całego społeczeństwa (podobnie jak problemy kobiet). I to niezwykle konkretne sprawy: od kwestii problemów edukacyjnych i niższych wyników chłopców, bezpieczeństwa w pracy, po problemy zdrowotne wśród mężczyzn i wzbudzający dużo emocji temat wieku emerytalnego – z wielu powodów niesprawiedliwego, wbrew pozorom, zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet.
Wiele z tych tematów porusza w swojej książce „Mężczyźni” dr Michał Gulczyński i to ona stała się punktem wyjścia do wielu wątków, które podejmowane były na tegorocznym Kongresie. Mężczyźni żyją krócej oraz częściej podejmują próby samobójcze, częściej dotyka ich problem bezdomności. Kwestia przestępczości i resocjalizacji, zwłaszcza młodocianych, również częściej dotyczy mężczyzn – i znów warto dyskutować o przyczynach i poszukiwać rozwiązań. Jednak już w obliczu reakcji na tę publikację, trudno oczekiwać wyważonej dyskusji na ten temat. Stereotypy płciowe są szkodliwe dla obu stron, choć na różnych polach i w różnym zakresie. Słowem: trzeba dużej dozy braku życzliwości, a czasem też braku świadomości i wiedzy, aby uznać, że kwestie te nie są istotne tylko dlatego, że podnoszą je mężczyźni.
Wyważona rozmowa o problemach kobiet i mężczyzn jest ważna i potrzebna. To wyważona dyskusja ma szansę pokazać, że o sprawach mężczyzn można dyskutować spokojnie, bez agresji w stosunku do kobiet. To szczególnie istotne na tle coraz bardziej rozpychającej się w przestrzeni online manosfery – miejsca, gdzie w sposób toksyczny, agresywny i radykalny (a którego tożsamościowym DNA jest w istocie nienawiść do kobiet) dehumanizuje się drugą stronę. To bardzo niebezpieczne zjawisko i dlatego tak ważne jest, aby pokazać normalną rozmowę na tematy ważne także dla mężczyzn. A także warto przestać bagatelizować ten temat.
Sprawy te jednak uruchamiają lawinę silnych emocji, tak jakby sama rozmowa o nich była uznaniem, że sprawy kobiet są już „załatwione” lub nie są ważne. Wszystko, co dzieje się dziś w świecie kobiet i mężczyzn, ma znaczenie fundamentalne. Zmiany kulturowe budzą obawy, a są one w ostatnich latach wyraźne. Sporo problemów, które dotykają kobiety i mężczyzn, ma także podłoże systemowe, a zatem czysto teoretycznie ich rozwiązanie mogłoby być dużo sprawniejsze. W istocie, gdyby z tej dyskusji zdjąć warstwę czysto tożsamościową, okazałoby się, że mówimy o fundamentalnych problemach systemowych. Dlaczego zatem tak trudno o porozumienie? Niestety polska debata wciąż wpada w pułapkę „licytacji”. To pożywka dla radykalizmów, które karmią się negatywnymi emocjami i poczuciem niesprawiedliwości.
Jedynymi polskimi partiami politycznymi, które mówią o dyskryminacji mężczyzn, są Konfederacja oraz ugrupowanie Grzegorza Brauna. Być może z tego w...
Nic jednak nie wskazuje na to, aby można było w najbliższym czasie uciec od narracji płciowej na rzecz dyskusji po prostu o sprawiedliwości. Tym bardziej potrzebujemy zdroworozsądkowej agendy, która wprowadzi problemy demografii, edukacji i zdrowia kobiet i mężczyzn na stałe do głównego nurtu polityki – ale tej umiarkowanej w swoim wyrazie.
Dr hab. Barbara Brodzińska-Mirowska
Niestety brakuje adekwatnej odpowiedzi politycznej, zwłaszcza partii bardziej centrowych i umiarkowanych. Było to dobrze widać właśnie podczas Kongresu Mężczyzn. Dyskusja toczyła się głównie między przedstawicielami prawicy i lewicy. Jeśli spojrzymy na kwestie kobiet i mężczyzn z czysto politycznego punktu widzenia, warto poszukać sposobu na to, jak problemy obu stron adresować. Jeśli nie, stanie się to polityczną pożywką dla radykalizmów. Bo polaryzacja w tym wymiarze jest bardzo opłacalna politycznie. Już dziś w pokoleniu młodych dorosłych kobiet i mężczyzn widoczna jest duża polityczna rozbieżność. Dlatego warto zastanowić się nad społecznymi, ale także politycznymi konsekwencjami tego stanu rzeczy i szukać na to politycznej odpowiedzi już dziś.
