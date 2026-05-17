Jak poinformowały nepalskie władze, Kami Rita tym razem zdobył Mount Everest podczas wprowadzenia na szczyt zagranicznych klientów.

Nepalski szerpa i przewodnik wysokogórski Kami Rita zdobył Mount Everest po raz 32. – przekazał w niedzielę Departament Turystyki Nepalu, podkreślając, że himalaista pobił swój własny rekord ustanowiony rok wcześniej.

Foto: PAP

56-latek osiągnął szczyt najwyższej góry świata – mierzącej 8849 metrów wysokości – o godzinie 10:12 czasu lokalnego. Wyprawa odbywała się w ramach ekspedycji organizowanej przez firmę 14 Peaks Expedition, dla której szerpa prowadził klientów.

Nepalski Departament Turystyki pogratulował himalaiście osiągnięcia „historycznego kamienia milowego” oraz podziękował za wkład w rozwój i promocję turystyki górskiej w kraju.

Rekordowa liczba wejść na Everest. Kami Rita nie do pobicia

Kami Rita po raz pierwszy zdobył Mount Everest w 1994 r. Od tego czasu regularnie wracał na najwyższy szczyt świata, z wyjątkiem lat 2014, 2015 i 2020, kiedy wyprawy na górę nie były dozwolone. W niektórych sezonach himalaista wspinał się na szczyt nawet dwukrotnie.

Szerpa pochodzi z miejscowości Thame w dystrykcie Solukhumbu, podobnie jak Tenzing Norgay. To wspinacz, który wraz z Edmundem Hillarym jako pierwszy zdobył Mount Everest w 1953 r. Od tamtego czasu najwyższy szczyt świata zdobyło już ponad 8 tys. osób, a wielu wspinaczy dokonywało tego wielokrotnie.

Mount Everest – najwyższy szczyt świata Mount Everest to najwyższy szczyt Ziemi (8848 m n.p.m.). Ośmiotysięcznik położony jest w Himalajach Wysokich (Centralnych), na granicy Nepalu i Chińskiej Republiki Ludowej (Tybetu).

Nepalskie władze zwracają jednocześnie uwagę, że tego samego dnia 52-letnia szerpka Lakhpa Sherpa weszła na Mount Everest po raz 11. Ustanowiła ona rekord największej liczby wejść na Everest wśród kobiet.

Szczegóły dotyczące obu wypraw nie zostały podane.

Rekordziści spoza społeczności szerpów

Wśród wspinaczy spoza społeczności szerpów rekord należy obecnie do brytyjskiego przewodnika Kentona Coola, który zdobył Everest 19 razy. Kolejne miejsca zajmują amerykańscy himalaiści Dave Hahn oraz Garrett Madison, którzy mają na koncie po 15 wejść na szczyt.

Jak podano, zarówno Kenton Cool, jak i Garrett Madison przebywają obecnie na Evereście i próbują poprawić swoje dotychczasowe osiągnięcia.

Pomoc we wspinaczce zagranicznym himalaistom na Mount Everest oraz inne szczyty stanowi ważne źródło utrzymania dla wielu szerpów, będących rdzennymi mieszkańcami regionu Solukhumbu.

Według danych władz Nepalu na ten sezon wspinaczkowy – przypadający na okres od marca do maja – wydano 492 pozwolenia na wejście na Mount Everest. Jedynie w tym miesiącu na górze zginęli już trzech nepalskich wspinaczy.