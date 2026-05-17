Znana firma meblarska wygasza produkcję. 161 osób może stracić pracę
Jedna z największych marek meblowych w Polsce ogranicza produkcję w kolejnym zakładzie. W Zamościu zostanie utrzymana jedynie działalność logistyczna i magazynowa, natomiast produkcja realizowana dotąd w tej lokalizacji zostanie stopniowo przeniesiona do innych zakładów grupy – informuje portal DlaHandlu.pl.
Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju zwolnienia obejmą 161 osób i mają następować między 30 kwietnia a 30 czerwca 2026 r. BRW zapowiada, że część pracowników otrzyma propozycje dalszego zatrudnienia w innych lokalizacjach, głównie w Biłgoraju.
Zarząd Black Red White wskazuje, że polski sektor meblarski działa pod silną presją kosztową i popytową. Problemem jest nie tylko spadek liczby zamówień eksportowych z Europy Zachodniej, ale również wyższe koszty energii, paliw, transportu, wynagrodzeń, lokalnych podatków i utrzymania infrastruktury. Z tego względu BRW chce skoncentrować produkcję w zakładach o wyższej efektywności technologicznej.
W komunikacie opublikowanym w listopadzie ubiegłego roku Black Red White przyznał, że 2025 r. był trudny finansowo, a spółka odnotowała znaczące pogorszenie wyników. Zarząd przekonywał jednak, że plan naprawczy przynosi efekty. Do końca 2026 r. EBITDA ma wzrosnąć o 100 mln zł względem 2025 r., a płynność finansowa ma się poprawić o ponad 150 mln zł. Firma podkreśliła również, że ma zapewnione finansowanie właścicielskie i bankowe, a linie kredytowe przedłużono do 31 marca 2027 r.
