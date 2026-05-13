Majowa edycja Miesięcznego Indeksu Koniunktury (MIK) opracowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny pokazała pogorszenie nastrojów firm, na które największy wpływ miały obawy o spadek popytu w gospodarce. W porównaniu z kwietniem wyraźnie obniżyły się odczyty MIK w odniesieniu do wartości sprzedaży oraz liczby nowych zamówień. Jak oceniają eksperci PIE, wskazuje to na pogorszenie bieżących nastrojów klientów i partnerów biznesowych badanych przedsiębiorstw, przy czym te spadki koncentrują się głównie w handlu i w budownictwie.

Miesięczny Indeks Koniunktury. Najsłabiej w tym roku

W rezultacie majowy MIK ponownie znalazł się poniżej poziomu neutralnego (100 pkt) – spadając do poziomu 94,5 pkt, czyli o 9,1 pkt w porównaniu z kwietniem. Spośród siedmiu komponentów tworzących MIK tylko dwa – wynagrodzenia oraz płynność finansowa – pozostają powyżej poziomu neutralnego, co oznacza przewagę ocen pozytywnych nad negatywnymi w tych obszarach.

– Firmy zgłaszają silną presję kosztową, a sygnałem tego pozostaje ich polityka cenowa – podkreśla dr Katarzyna Dębkowska, koordynator procesu badawczego w PIE. Ta polityka cenowa nie sprzyja bynajmniej wzrostowi popytu.

Z badań PIE wynika, że w I kwartale tego roku prawie połowa (45 proc.) przedsiębiorstw podniosła ceny swego głównego produktu lub usługi, przy czym najczęściej robiły to duże firmy (52 proc.). W podziale na branże liderami podwyżek były firmy handlowe (58 proc.).

Sporo badanych przedsiębiorstw (37 proc.) planuje podwyżki cen w II kwartale, a tę średnią podwyższają firmy budowlane (51 proc.) i handlowe (47 proc. wskazań).

Dłuższe spowolnienie?

– Oznacza to, że mimo słabnącego popytu firmy nadal próbują przenosić rosnące koszty na klientów, co może dodatkowo ograniczać popyt i wydłużać okres spowolnienia – wskazuje dr Katarzyna Dębkowska, zwracając uwagę, że relatywnie lepiej od innych wypadają produkcja, usługi i TSL. W tych branżach więcej firm liczy na wzrost sprzedaży i liczby zamówień, chociaż i tam, podobnie jak w pozostałych branżach, widoczna jest ostrożność inwestycyjna. – To sugeruje podwyższoną niepewność i ograniczoną aktywność rozwojową przedsiębiorstw – dodaje ekspertka PIE.