W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Polska nauka ma bliżej współpracować z biznesem

Specjalny zespół działający przy Ministerstwie Nauki zakończył prace nad raportem dotyczącym transferu technologii i komercjalizacji badań naukowych. Dokument wskazuje, że Polska wyczerpała już model rozwoju oparty na taniej pracy i kopiowaniu technologii z Zachodu. Eksperci podkreślają, że dalszy rozwój gospodarczy wymaga budowy własnych technologii i silniejszych powiązań między nauką a biznesem. Wśród najważniejszych rekomendacji znalazły się inwestycje zalążkowe w spin-offy, zmiana systemu finansowania badań oraz budowa globalnie konkurencyjnych uczelni. Autorzy raportu proponują również zmiany w ocenie działalności naukowej, które premiowałyby wdrożenia technologii, własność intelektualną oraz tworzenie startupów technologicznych.

Donald Trump rozpoczyna wizytę w Chinach

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump rozpoczyna trzydniową wizytę w Chinach. Towarzyszą mu prezesi największych amerykańskich firm technologicznych, przemysłowych i finansowych. W Pekinie Trump spotka się z Xi Jinpingiem, a rozmowy mają dotyczyć zarówno geopolityki, jak i współpracy gospodarczej. Według analityków administracja USA koncentruje się obecnie przede wszystkim na zwiększeniu eksportu amerykańskich produktów rolnych oraz zdobyciu nowych kontraktów dla Boeinga. Ważnym elementem rozmów będą także kwestie regulacyjne, które utrudniają działalność amerykańskich korporacji w Chinach.

Rosja obniża prognozy wzrostu gospodarczego

Rosyjski rząd znacząco obniżył prognozy wzrostu PKB na 2026 r. — z 1,3 proc. do zaledwie 0,4 proc. Jak poinformował wicepremier Aleksander Nowak, rosyjska gospodarka przechodzi fazę spowolnienia po okresie dynamicznego wzrostu. Problemy rosyjskiej gospodarki są coraz bardziej widoczne. W pierwszym kwartale PKB Rosji skurczył się o 0,3 proc., a ekonomiści wskazują, że wojna, wysokie koszty finansowania i słabnący eksport surowców zaczynają coraz mocniej ciążyć gospodarce. Jednocześnie Rosja nadal zmaga się z ograniczonym dostępem do zachodnich technologii i kapitału, co utrudnia inwestycje oraz rozwój przemysłu.

Deweloperzy kuszą wysokimi dywidendami

Giełdowi deweloperzy planują w tym sezonie wypłacić inwestorom niemal miliard złotych dywidend. Szacowane stopy dywidendy sięgają od 2,7 proc. do nawet 10 proc., co przyciąga uwagę inwestorów szukających alternatywy dla lokat bankowych. Analitycy podkreślają jednak, że strategia inwestowania wyłącznie pod dywidendę nie gwarantuje szybkiego zysku. W dniu odcięcia dywidendy kurs akcji zwykle spada o jej wartość, dlatego kluczowe znaczenie ma długoterminowa kondycja spółki. Eksperci zwracają uwagę, że w perspektywie kilku lat inwestycje w akcje części deweloperów dawały lepsze stopy zwrotu niż zakup mieszkań na wynajem, co może dodatkowo zwiększać zainteresowanie sektorem nieruchomości na GPW.

