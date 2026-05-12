Prezydent USA ma w dniach 13-15 maja odwiedzić Pekin. Jego wizytę oficjalnie potwierdziło już chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Donald Trump spotka się z Xi Jinping. Istotnym tematem rozmów będzie geopolityka, zwłaszcza kwestia Tajwanu i wojna na Bliskim Wschodzie. Strony mają porozumieć się także w sprawie utworzenia forów, ułatwiających wzajemny handel i inwestycje. Oczekuje się, że podczas szczytu zawarte zostaną nowe ważne kontrakty biznesowe.

Prezesi lecą z Donaldem Trumpem do Chin. Wśród nich Elon Musk, Tim Cook, Larry Culp

Z tego powodu delegacja Donalda Trumpa obfituje w szefów kluczowych amerykańskich firm. Jak dowiedziała się agencja Reutera od urzędnika Białego Domu, razem z prezydentem do Chin polecą:

Elon Musk (prezes Tesli, SpaceX, Neuralink)

Tim Cook (prezes Apple)

Larry Culp (prezesem GE Aerospace)

Kelly Ortberg (prezes Boeinga)

Dina Powell McCormick (prezeska Mety)

Larry Fink (prezes BlackRock)

Stephen Schwarzman (prezes grupy Blackstone)

Sanjay Mehrotra (prezes Micron Technology)

Michael Miebach (prezes Mastercard)

Cristiano Amon (prezes Qualcomm)

Ryan McInerney (prezes Visa)

Brian Sikes (prezes Cargill)

Jim Anderson (prezes Coherent)

Jacob Thaysen (prezes Illumina).

Dyrektor generalny Cisco, Chuck Robbins, miał również otrzymać zaproszenie, jednak nie może wziąć udziału w podróży ze względu na publikację wyników finansowych firmy w tym tygodniu.

Razi również nieobecność dyrektora generalnego Nvidii, Jensena Huanga, który według źródeł zbliżonych do sprawy nie otrzymał zaproszenia mimo bliskich relacji z Trumpem. Powodem ma być fakt, że Biały Dom koncentruje się podczas tej wizyty głównie na lotnictwie komercyjnym, rolnictwie i energetyce.

Boeing liczy na największy kontrakt na samoloty w historii

Szczyt w Pekinie jest zwłaszcza wielką szansą dla Boeinga. Z informacji Reutera wynika, że Chiny mają ogłosić zakupy związane z samolotami koncernu. Kelly Ortberg już w kwietniu wspominał, że firma liczy na wsparcie administracji Donalda Trumpa w odblokowaniu długo oczekiwanego, gigantycznego zamówienia z Chin. Rozmowy dotyczą kontraktu, który według źródeł branżowych może obejmować 500 maszyn typu 737 MAX i dziesiątki samolotów szerokokadłubowych z silnikami GE.

Gdyby umowa doszła do skutku, byłoby to pierwsze tak duże zamówienie dla Boeinga w Chinach od 2017 roku i potencjalnie największy kontrakt na samoloty w historii.

Oba kraje będą również dyskutować nad przedłużeniem rozejmu w wojnie handlowej, który umożliwia przepływ minerałów ziem rzadkich z Chin do USA. Na ten moment nie jest jednak jasne, czy porozumienie to zostanie sformalizowane już w tym tygodniu.