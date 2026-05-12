Czarzasty nawiązał do tego, że udzielając wywiadu TV Republika, Zbigniew Ziobro zapowiedział, że będzie komentatorem tej stacji w USA. Pojawiły się też doniesienia, że Ziobro wjechał do Stanów Zjednoczonych na wizę reporterską.

Włodzimierz Czarzasty: Nikt rozsądny nie będzie uzależniał polityki wobec USA w oparciu o jedną osobę

Ziobro jest obecnie posłem zawodowym, ale utracił już diety i 90 proc. należnego mu uposażenia w związku z nieobecnością na posiedzeniach Sejmu. Ziobro najpierw przebywał na Węgrzech (gdzie dostał azyl), a obecnie znajduje się w Stanach Zjednoczonych.

Wynagrodzenie, które trafia jeszcze z Sejmu na konto Ziobry, to 1 350 złotych miesięcznie.

– Pan poseł Ziobro uciekł tym razem do Stanów Zjednoczonych. Pytanie jest takie: jeżeli pan Ziobro podjął pracę w jakiejś firmie, tzn. że przestał być posłem zawodowym. Jeżeli przestał być posłem zawodowym, to w tym momencie będziemy traktowali go zgodnie z prawem jako posła niezawodowego, więc nie będzie pobierał już żadnego wynagrodzenia, bo na dziś pobiera zgodnie z prawem 1 350 zł, czyli 1/10 swojego wynagrodzenia – mówił w Sejmie Czarzasty.

Marszałek Sejmu odniósł się też do swoich słów z wywiadu dla Radia Zet. Czarzasty mówił tam, że „Jeżeli władze amerykańskie nie wydadzą pana Zbigniewa Ziobry, to będziemy musieli jako Polska jeszcze raz przemyśleć politykę w stosunku do różnych decyzji, które mamy ze Stanami Zjednoczonymi wspólnie podejmować”.

– Chciałbym, żeby moje wypowiedzi były jasno interpretowane. Nikt racjonalny i rozsądny nie będzie uzależniał polityki wobec USA w oparciu o jedną osobę taką, jaką jest Ziobro. Wstydem dla nas wszystkich jest to, że od wielu miesięcy ucieka przed odpowiedzialnością były minister sprawiedliwości. To jest po prostu wstyd. Nie uciekniemy od takich opinii – stwierdził.

Stany Zjednoczone są naszym przyjacielem. Przyjaciele w takiej sytuacji, gdy potencjalni bandyci i złodzieje przebywają na ich terenie... zobowiązuje ta przyjaźń do odsyłania tych ludzi do właściwego kraju Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu

Włodzimierz Czarzasty o Zbigniewie Ziobrze w USA: Przyjaciele odsyłają złodziei i bandytów do właściwego kraju

– Nigdy nie walczyłem z narodem amerykańskim, nigdy nie walczyłem z państwem amerykańskim, ale polityki zagranicznej nie można uprawiać na kolanach, a Polska jest podmiotem w tych sprawach – dodał. Czarzasty podkreślił przy tym, że Polska jest „partnerem USA w NATO”. Jak dodał, jeśli obywatel ucieka do USA przed polskim prawem, to „Stany Zjednoczone powinny odesłać” taką osobę, bo jesteśmy przyjaciółmi.

Na późniejsze pytanie w tej sprawie Czarzasty odpowiedział, że „nie wyobraża sobie, żeby do ekstradycji nie doszło”. – Dlatego, że Stany Zjednoczone są naszym przyjacielem. Przyjaciele w takiej sytuacji, gdy potencjalni bandyci i złodzieje przebywają na ich terenie... zobowiązuje ta przyjaźń do odsyłania tych ludzi do właściwego kraju – podkreślał.

– W związku z tym absolutnie nie przewiduje takiej możliwości (że USA nie odeślą Ziobry do Polski – red.). Jeśli ona by się zdarzyła, to absolutnie nie uzależniałbym polityki Polski wobec USA w oparciu o politykę w stosunku do jednego, nic nieznaczącego członka władz PiS, jakim jest pan Zbigniew Ziobro. Ale na pewno wpisuje się to w ocenę sytuacji, co Stany Zjednoczone myślą również na temat postępowania w sprawach związanych z Polską – dodał.