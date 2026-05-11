Co znalazło się w ustawie PiS dotyczącej kryptoaktywów Prowadzenie działalności polegającej na umożliwianie obrotu kryptoaktywami byłoby w Polsce zakazaną nieuczciwą praktyką rynkową



ABW mogłaby na wniosek prezesa UOKiK blokować rachunki kryptoaktywów lub rachunki pieniężne firm dopuszczających się takiej nieuczciwej konkurencji



Operatorzy telekomunikacyjni na wniosek prezesa UOKiK musieliby blokować dostęp do strony wykorzystywanych do prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów



Za prowadzenie działalności w zakresie kryptoaktywów groziłoby nawet 10 lat więzienia

Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł PiS Krzysztof Kuźmiuk. Złożony projekt (RPW/16436/2026) dotyczy wyłączenia możliwości prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustanowienia szczególnego reżimu ochronnego wobec podmiotów prowadzących taką działalność.

Projekt PiS: Posiadanie kryptoaktywów nie byłoby zakazane, ale legalnie nie można byłoby nimi handlować

Projekt przewiduje, że do katalogu nieuczciwych praktyk rynkowych, które są w Polsce zakazane, dopisane zostałoby prowadzenie działalności w zakresie kryptoaktywów rozumiane jako emisja, oferta publiczna, dopuszczanie do obrotu kryptoaktywów lub inne usługi związane z kryptoaktywami, „w szczególności usługi w zakresie kryptoaktywów, o których mowa w rozporządzeniu 2023/1114”. Oznacza to, że posiadanie kryptoaktywów byłoby dozwolone, ale w praktyce wszelkie formy organizowania obrotu nimi byłyby zakazane.

Jest to zgodne z postulatami przedstawionymi 28 kwietnia przez Jarosława Kaczyńskiego na konferencji w Sejmie. – Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem całkowitego zakazu kryptowalut – mówił wówczas Kaczyński. – I oczywiście taką ustawę poprę – dodał.

W przypadku stwierdzenia prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów, które znowelizowana ustawa uznawałaby za akt nieuczciwej konkurencji, projekt dopuszcza wystąpienie przez prezesa UOKiK z pisemnym żądaniem do ABW o blokadę rachunku kryptoaktywów lub rachunku pieniężnego, na którym są rejestrowane środki pieniężne powierzone przez klienta, służącego dokonywaniu rozliczeń w następstwie czynności mających za przedmiot kryptoaktywa. ABW w takim przypadku dokonuje blokady „niezwłocznie po otrzymaniu żądania, nie później niż 24 godziny od jego otrzymania”. Ponadto na żądanie UOKiK przedsiębiorcy telekomunikacyjni zapewniający dostęp do internetu mają obowiązek zablokowania dostępu do stron internetowych „wykorzystujących domenę internetową do prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów”.

Po wejściu w życie ustawy firmy, które dziś umożliwiają obrót kryptowalutami miałyby „zwrócić klientom całość środków pieniężnych powierzonych przez klientów w związku ze świadczeniem usług w zakresie kryptoaktywów, wraz z należnymi klientom korzyściami majątkowymi wynikającymi z zawartych umów lub osiągniętego wyniku inwestycyjnego, w szczególności równowartości kryptoaktywów”. Zwrot miałby nastąpić w ciągu dwóch miesięcy od wejścia w życie ustawy.

Projekt PiS: Za prowadzenie działalności w zakresie kryptoaktywów groziłoby do 10 lat więzienia

W uzasadnieniu posłowie PiS tłumaczą, że „dynamiczny rozwój rynku kryptoaktywów, przy jednoczesnym wysokim poziomie anonimowości transakcji, ograniczonej możliwości identyfikacji rzeczywistych beneficjentów środków finansowych, stworzył istotne zagrożenia dla bezpieczeństwa konsumentów i stabilności rynku finansowego”.

Projekt wprowadza nowy typ czynu zabronionego, polegający na prowadzeniu działalności w zakresie kryptoaktywów. Groziłaby za to kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat, w przypadku mienia wielkiej wartości – od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Z wnioskiem o ściganie tych przestępstw mógłby występować Rzecznik Praw Obywatelskich; Rzecznik Finansowy; krajowa lub regionalna organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesów konsumentów oraz powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów.

„Projekt wprowadza także przepisy przejściowe, dotyczące zamknięcia prowadzonych w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy działalności w zakresie kryptoaktywów oraz »rozliczenia się« z klientami. Zgodnie z nimi podmioty prowadzące w dniu wejścia w życie proponowanej ustawy działalność w zakresie kryptoaktywów, obowiązane są zakończyć prowadzenie tej działalności w terminie 2 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, a także zwrócić klientom całość środków pieniężnych powierzonych przez klientów w związku ze świadczeniem usług w zakresie kryptoaktywów, wraz z należnymi klientom korzyściami majątkowymi wynikającymi z zawartych umów lub osiągniętego wyniku inwestycyjnego, w szczególności równowartości kryptoaktywów.” – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

Zdaniem autorów projektu, celem jest „zapewnienie bezpieczeństwa konsumentów”. „Osoby zainteresowane szybkim zyskiem podatne są na manipulacje. Niejednokrotnie inwestują duże kwoty, będące efektem wieloletnich oszczędności, z nadzieją powiększenia kapitału. Wówczas pojawia się zagrożenie manipulacji rynkowych, niosących zagrożenia dla uczestników rynku kryptowalut” – czytamy.

Pod projektem ustawy podpisało się 17 posłów Prawa i Sprawiedliwości – Waldemar Andzel, Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Barbara Bartuś, Mariusz Błaszczak, Joanna Borowiak, Anna Gembicka, Maria Kurowska, Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Lipiec, Maciej Małecki, Grzegorz Matusiak, Jan Mosiński, Marcin Porzucek, Urszula Rusecka, Jacek Sasin, Ryszard Terlecki i Agnieszka Wojciechowska van Heukelom.

Projekt Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym Art. 1. W ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 845) wprowadza się następujące zmiany:



1) w art. 2 w pkt 12 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 i 14 w brzmieniu:



„13) kryptoaktywie – rozumie się przez to kryptoaktywo w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie rynków kryptoaktywów oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 1095/2010 oraz dyrektyw 2013/36/UE i (UE) 2019/1937 (Dz. Urz. UE L 150 z 09.06.2023, str. 40, z późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem 2023/1114”; 14) działalność w zakresie kryptoaktywów – rozumie się przez to emisję, ofertę publiczną, dopuszczanie do obrotu kryptoaktywów lub inne usługi związane z kryptoaktywami, w szczególności usługi w zakresie kryptoaktywów, o których mowa w rozporządzeniu 2023/1114.”;



2) w art. 4 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:



„4. Za nieuczciwą praktykę rynkową uznaje się prowadzenie działalności w zakresie kryptoaktywów, o której mowa w art. 2 pkt 14. Praktyki te nie podlegają ocenie w świetle przesłanek określonych w ust. 1.”;



3) po art. 11 dodaje się art. 11a-11b w brzmieniu:



„Art. 11a.W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia art. 4 ust. 4, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów występuje do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z pisemnym żądaniem dokonania blokady rachunku kryptoaktywów, w rozumieniu art. 3 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1113 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów oraz zmiany dyrektywy (UE) 2015/849 (Dz. Urz. UE L 150 z 09.06.2023, str. 1) lub rachunku pieniężnego, na którym są rejestrowane środki pieniężne powierzone przez klienta, służącego dokonywaniu rozliczeń w następstwie czynności mających za przedmiot kryptoaktywa.





2. Dokonanie blokady, o której mowa w ust. 1, polega na uniemożliwieniu dysponowania całością kryptoaktywów lub środków pieniężnych objętych blokadą i korzystania z nich, w tym przez podmiot prowadzący działalność zakresie kryptoaktywów.



3. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera datę jego wydania, zakres i sposób dokonania blokady, o której mowa w ust. 1 oraz uzasadnienie.



4. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, opatruje się podpisem własnoręcznym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.



5. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego dokonuje blokady, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie po otrzymaniu żądania, o którym mowa w ust. 1, nie później niż w terminie 24 godzin od jego otrzymania.



6. Prezes Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego niezwłocznie po dokonaniu blokady, o której mowa w ust. 1 informuje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o jej dokonaniu.



Art. 11b. W przypadku, o którym mowa w art. 11a przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi dostępu do sieci Internet na pisemne żądanie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest obowiązany do uniemożliwienia dostępu do stron internetowych wykorzystujących domenę internetową do prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów przez jej usunięcie z systemów teleinformatycznych przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Przepisy art. 11a ust. 3-6 stosuje się odpowiednio.”;



4) po art. 16 dodaje się art. 16a w brzmieniu



„Art. 16a. 1. Kto stosuje nieuczciwą praktykę rynkową, o której mowa w art. 4 ust. 4 podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.



2. Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w wyniku popełnienia czynu, o którym mowa w ust. 1 jest wielka, sprawca czynu określonego w ust. 1, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.”;



5) w art. 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Z wnioskiem o ściganie przestępstw określonych w art. 16 i art. 16a mogą wystąpić także podmioty, o których mowa w art. 12 ust. 2.”.



Art. 2. 1. Podmioty prowadzące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy działalność w zakresie kryptoaktywów, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy zmienianej w art. 1, są obowiązane zakończyć prowadzenie tej działalności w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.



2. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, podmioty prowadzące działalność w zakresie kryptoaktywów są obowiązane:



1) zakończyć przyjmowanie od klientów nowych środków pieniężnych oraz kryptoaktywów;



2) zamknąć wszystkie prowadzone platformy obrotu kryptoaktywami, o których mowa w rozporządzeniu 2023/1114, rachunki, o których mowa w art. 11a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, systemy teleinformatyczne oraz strony internetowe służące prowadzeniu działalności w zakresie kryptoaktywów;



3) dokonać rozliczenia wszystkich zobowiązań wobec klientów.



Art. 3. 1. Podmioty, prowadzące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy działalność w zakresie kryptoaktywów, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy zmienianej w art. 1, są obowiązane do zwrotu klientom całości środków pieniężnych powierzonych przez klientów w związku ze świadczeniem usług w zakresie kryptoaktywów, wraz z należnymi klientom korzyściami majątkowymi wynikającymi z zawartych umów lub osiągniętego wyniku inwestycyjnego, w szczególności równowartości kryptoaktywów, nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.



2. Zwrot środków oraz równowartości korzyści majątkowych, o którym mowa w ust. 1, nastąpi bez pobierania jakichkolwiek opłat, prowizji lub innych należności obciążających klienta.



Art. 4. W przypadku niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 2-3 przez podmioty prowadzące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy działalność w zakresie kryptoaktywów, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy zmienianej w art. 1, zadania te wykonują podmioty, o których mowa w art. 11a i 11b ustawy zmienianej w art. 1. Przepisy art. 11a i 11b ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio.



Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Karol Nawrocki złożył projekt o kryptoaktywach

W ubiegłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki złożył do Sejmu własny projekt ustawy w sprawie kryptoaktywów. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki na konferencji prasowej tłumaczył, że prezydencka propozycja jest „mądra, rozsądna i zgodna z konstytucją”.

– Jest to także wyjściem naprzeciw rządowi, w którym premier Donald Tusk chce iść totalnie na ścianę. Ten projekt jest w istocie, w dużej mierze zasadzony na projekcie rządowym i to jest wyciągnięta ręka pana prezydenta – mówił Bogucki.