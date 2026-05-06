Prezydent RP Karol Nawrocki
- Prezydent jest za mądrą, rozsądną, zgodną z Konstytucją regulacją rynku kryptowalut. Jest to także wyjściem naprzeciw rządowi, w którym premier Donald Tusk chce iść totalnie na ścianę. Ten projekt jest w istocie, w dużej mierze zasadzony na projekcie rządowym i to jest wyciągnięta ręka pana prezydenta - stwierdził Zbigniew Bogucki na konferencji prasowej.
Jak wyjaśnił prezydencki minister, projekt zasadza się na trzech filarach.
- Pierwszy filar, można powiedzieć najważniejszy, to jest oczywiście ochrona konsumentów i inwestorów. Drugi filar to jest kwestia realnego i skutecznego nadzoru państwa. Trzeci filar to jest także zabezpieczenie konstytucyjnych praw przedsiębiorców, którzy działają w ramach tego rynku kryptoaktywów – powiedział. Korekty względem projektu rządowego dotyczą m.in. wzmocnienia ostrzeżeń przed podmiotami o podwyższonym ryzyku, zapewnienia natychmiastowej informacji o blokadzie rachunku, zapewnienia szybkiej sądowej kontroli blokady środków, ograniczenia możliwości długotrwałego blokowania środków przez urzędników, prawa do odszkodowania za niezgodne z prawem działania organów państwa oraz ograniczenia przewlekłości w postępowaniach urzędów.
- Gdyby strona rządowa i koalicja rządowa chciał współdziałać w tym zakresie, dawno byłoby już po sprawie. Nie ma niestety dobrej woli po stronie rządu, być może teraz rząd się obudzi – podkreślił Bogucki.
Inicjatywa prezydencka pojawiła się po wtorkowej zapowiedzi premiera Donalda Tuska, że do Sejmu „jak najszybciej” wróci projekt ustawowej kontroli państwa nad rynkiem kryptowalut.
- Mówię o tym dzisiaj, dlatego że wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiS-u, udawać głupich. Przepraszam za te mocne słowa, ale w tej chwili to już nie są tajne notatki, w tej chwili to nie jest dyskretne dochodzenie prokuratury. Wszystkie fakty, także dzięki dziennikarskim śledztwom, także dzięki pracy instytucji, są już na stole – mówił we wtorek premier.
– Jeszcze w tym tygodniu skierujemy projekt. Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo – przekazał Tusk.
