- Prezydent jest za mądrą, rozsądną, zgodną z Konstytucją regulacją rynku kryptowalut. Jest to także wyjściem naprzeciw rządowi, w którym premier Donald Tusk chce iść totalnie na ścianę. Ten projekt jest w istocie, w dużej mierze zasadzony na projekcie rządowym i to jest wyciągnięta ręka pana prezydenta - stwierdził Zbigniew Bogucki na konferencji prasowej.

Jak wyjaśnił prezydencki minister, projekt zasadza się na trzech filarach.

- Pierwszy filar, można powiedzieć najważniejszy, to jest oczywiście ochrona konsumentów i inwestorów. Drugi filar to jest kwestia realnego i skutecznego nadzoru państwa. Trzeci filar to jest także zabezpieczenie konstytucyjnych praw przedsiębiorców, którzy działają w ramach tego rynku kryptoaktywów – powiedział. Korekty względem projektu rządowego dotyczą m.in. wzmocnienia ostrzeżeń przed podmiotami o podwyższonym ryzyku, zapewnienia natychmiastowej informacji o blokadzie rachunku, zapewnienia szybkiej sądowej kontroli blokady środków, ograniczenia możliwości długotrwałego blokowania środków przez urzędników, prawa do odszkodowania za niezgodne z prawem działania organów państwa oraz ograniczenia przewlekłości w postępowaniach urzędów.

- Gdyby strona rządowa i koalicja rządowa chciał współdziałać w tym zakresie, dawno byłoby już po sprawie. Nie ma niestety dobrej woli po stronie rządu, być może teraz rząd się obudzi – podkreślił Bogucki.

Kryptowaluty. Odpowiedź prezydenta Karola Nawrockiego na zapowiedź premiera Donalda Tuska

Inicjatywa prezydencka pojawiła się po wtorkowej zapowiedzi premiera Donalda Tuska, że do Sejmu „jak najszybciej” wróci projekt ustawowej kontroli państwa nad rynkiem kryptowalut.

- Mówię o tym dzisiaj, dlatego że wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiS-u, udawać głupich. Przepraszam za te mocne słowa, ale w tej chwili to już nie są tajne notatki, w tej chwili to nie jest dyskretne dochodzenie prokuratury. Wszystkie fakty, także dzięki dziennikarskim śledztwom, także dzięki pracy instytucji, są już na stole – mówił we wtorek premier.

– Jeszcze w tym tygodniu skierujemy projekt. Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo – przekazał Tusk.