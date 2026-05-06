Europa miała kruchą szansę na to, że po raz pierwszy w czasie trwającej już piąty rok z rzędu wielkiej wojny Rosji z Ukrainą dojdzie do kilkudniowego rozejmu. Gdy Kreml ogłosił jednostronną decyzję o zawieszeniu broni, które ma obowiązywać 8–9 maja (czyli w czasie ważnej dla propagandy Władimira Putina parady z okazji Dnia Zwycięstwa na Placu Czerwonym), Ukraina sprytnie zaszachowała Kreml, wychodząc z własną propozycją rozejmu, który miał się rozpocząć w nocy z 5 na 6 maja i obowiązywać bezterminowo. Szef prezydenckiego biura Kyryło Budanow mówił nawet o „niewielkiej nadziei na trwały pokój”. Tym samym po raz kolejny Ukrainie udało się obnażyć prawdziwe intencje Władimira Putina w prowadzonej przez niego wojnie. Krucha szansa na pokój została właśnie zmiażdżona bombami lotniczymi zrzuconymi przez Rosję na ukraińskie miasta.

Rosjanie zniszczyli szansę na zawieszenie broni bombardując Ukrainę

Z danych ukraińskiego MSW wynika, że w wyniku ataków rosyjskich m.in. na Zaporoże i Kramatorsk zginęło 27 osób, a co najmniej 120 zostało rannych. Już po północy Rosjanie złamali zasady rozejmu, przez całą noc bombardując rakietami i dronami ukraińskie miasta.

– Putina interesują wyłącznie parady wojskowe, a nie ludzkie życie – konstatował zignorowaną przez Kreml propozycję Kijowa szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha. Mówił to jeszcze przed tym, jak w środę rosyjskie drony uderzyły w przedszkole w Sumach.

Zdrowy rozsądek podpowiadał, że Putinowi powinno zależeć przynajmniej na tymczasowym zawieszeniu broni. Chociażby dlatego, by rosyjski przemysł naftowy i magazyny z paliwem, mocno poturbowane w ostatnim czasie przez dolatujące już do Uralu ukraińskie drony, miałyby szansę na oddech i przeprowadzenie prac remontowych. Gospodarzowi Kremla powinno też zależeć na tym, by nawet skromną paradę 9 maja przeprowadzić bez niespodzianek. To najważniejszy dzień dla propagandy Kremla, w którym Putin tradycyjnie próbuje powiązać II wojnę światową z rozpętaną przez niego wojną w Ukrainie. Od lat dyktator utrzymuje, jakoby walczył z „faszystami” nad Dnieprem i bronił tam rosyjskojęzycznej ludności.

Czy Kreml celowo prowokuje Ukrainę przed 9 maja?

A może wygłaszane od ponad dekady przestarzałe farmazony w warunkach pogarszającej się sytuacji gospodarczej, zaostrzających się represji, cenzury i odcinania obywateli od internetu już nie przekonują przeciętnego Rosjanina do wojny z Ukrainą? Może Kreml potrzebuje pretekstu do eskalacji?

Putin nie może nie liczyć się z tym, że bombardując ukraińskie miasta, rozwiązuje ręce władzom w Kijowie, które mogą boleśnie zrewanżować się 9 maja. Być może jednak gospodarz Kremla właśnie na to liczy.

Nadlatujące ukraińskie drony w czasie parady Putin mógłby wykorzystać jako powód do przetestowania lojalności własnego otoczenia (szczególnie w świetle ostatnich doniesień dotyczących obsesji Putina) i przeprowadzenia kolejnej fali przymusowej mobilizacji (eksperci od miesięcy mówią o ogromnych stratach rosyjskiej armii na froncie). Dla Kremla byłaby to też świetna okazja do oskarżenia Ukraińców o ostateczne zerwanie zamrożonych rozmów pokojowych (w których pośredniczą USA), a być może do przetestowania, np. taktycznej broni jądrowej, zwłaszcza że kilka dni temu Kreml zagroził Ukrainie zmasowanym atakiem na centrum Kijowa i nawoływał mieszkańców ukraińskiej stolicy do opuszczenia miasta. Jedno jest pewne – po pięciu latach wielkiej wojny Putin liczy, że eskalacja pomoże mu przełamać impas. Nie ma też pomysłu na Rosję „bez wojny” – ryzykowne byłoby dla jego rządów poluzowanie represji i cenzury.