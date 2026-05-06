W poniedziałek prezydent Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że Ukraina wierzy, iż „życie ludzkie jest o wiele cenniejsze niż jakiekolwiek świętowanie rocznic”, dlatego ogłasił zawieszenie broni, które miało zostać wprowadzone od godziny 00:00 w nocy z 5 na 6 maja. Nie podał daty, do której miałoby ono obowiązywać.

Dwie propozycje rozejmu. Brak wspólnej podstawy Rosji i Ukrainy

Rosjanie również zapowiedzieli zawieszenie broni, które ma obowiązywać od 8 do 9 maja w związku z obchodami Dnia Zwycięstwa.

Szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha przekazał w mediach społecznościowych, że zapowiedziane przez Kijów zawieszenie broni zostało w nocy złamane przez Rosjan. Według niego rosyjskie ataki trwały przez całą noc, a także w godzinach porannych.

Jak poinformowały ukraińskie władze, po północy odnotowano liczne ataki z użyciem dronów i bomb kierowanych. Ukraińskie siły powietrzne podały, że od godz. 18 czasu lokalnego Rosja wystrzeliła 2 pociski balistyczne, 1 pocisk manewrujący i 108 dronów.

Ukraina ogłasza zawieszenie broni. Rosja kontynuuje ataki

Celem były Charków, gdzie uszkodzonych zostało siedem budynków prywatnych, oraz Zaporoże, gdzie zaatakowano obiekt infrastruktury przemysłowej. Atak z wykorzystaniem drona w obwodzie sumskim doprowadził do śmierci jednej osoby i ranił kolejną.

Do kolejnych uderzeń doszło także w Krzywym Rogu, gdzie uszkodzona została infrastruktura. Według lokalnych władz nie było ofiar. Ukraińscy urzędnicy informują, że tylko we wtorek, na kilka godzin przed wejściem w życie rozejmu, rosyjskie ataki zabiły co najmniej 27 osób.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy ostro skrytykował działania Moskwy, podważając jej deklaracje dotyczące zawieszenia broni. „To pokazuje, że Rosja odrzuca pokój, a jej fałszywe wezwania do zawieszenia broni 9 maja nie mają nic wspólnego z dyplomacją. Putin dba tylko o parady wojskowe, a nie o ludzkie życia.” – napisał Sybiha.

„Taka postawa wymaga silnego i zwiększonego nacisku na rosyjski reżim, w tym nowych sankcji, izolacji, wyciągnięcia odpowiedzialności za rosyjskie zbrodnie oraz wzmocnionego wsparcia dla Ukrainy we wszystkich dziedzinach.” – dodał.